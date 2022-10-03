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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Химки
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 61
Химки 24.6% (15)
X 26.2% (16)
Оренбург 49.2% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Оренбург
4.16
4.12
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Оренбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ТМК
0:0
ПД
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

0.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.27
Руденко Александр Александрович 2 0.13
Кухарчук Илья 2 0.13
Мирзов Резиуан 2 0.13
Ломовицкий Александр 1 0.07
Магомедов Бутта 1 0.07
Садыгов Илья 1 (1) 0.07
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 11 (2) 0.73
Марин Джимми 5 (1) 0.33
Аюпов Тимур 4 0.27
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.13
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.13
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 (1) 0.07
Эктов Александр 1 0.07
Башич Иван 1 0.07
Вера Лукас Габриэль 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Малых Андрей 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Боженов Кирилл 3 0
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Роман Мори Диаман 2 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Идову Брайн Оладапо 1 0
Данилкин Егор 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Долгов Александр 1 0
Казанцев Данил 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 5 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 1
Аюпов Тимур 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Гойкович Ренато 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Сычевой Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Малых Андрей 2 0
Павловец Александр 2 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Стаматов Матео 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Башич Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
23
7 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
22%
6
26%
1-15
2
22%
5
22%
16-30
3
33%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
22%
3
13%
76-90

Забито

7
21
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
1
14%
4
19%
46-60
2
29%
4
19%
61-75
2
29%
3
14%
76-90

Пропущено

26
10
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
5
19%
1
10%
1-15
3
12%
2
20%
16-30
7
27%
1
10%
31-45
1
4%
2
20%
46-60
3
12%
2
20%
61-75
7
27%
2
20%
76-90

Забито

13
29
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
1
8%
2
7%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
1
8%
7
24%
46-60
4
31%
6
21%
61-75
6
46%
3
10%
76-90

Пропущено

35
33
22 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
7
20%
7
21%
1-15
5
14%
7
21%
16-30
10
29%
4
12%
31-45
1
3%
5
15%
46-60
3
9%
5
15%
61-75
9
26%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0 Локомотив Москва - Химки 1:0 Химки - Факел 0:0
Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2
Оренбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2
Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 12 3 0 44 - 5 39
2. Спартак Москва Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
3. ЦСКА Москва Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
4. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
5. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
6. Краснодар Заявка 15 7 3 5 27 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 2 6 23 - 23 23
8. Оренбург Заявка 15 7 1 7 28 - 34 22
9. Сочи Заявка 15 6 3 6 24 - 31 21
10. Урал Заявка 15 5 2 8 17 - 26 17
11. Крылья Советов Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
12. Пари НН Заявка 15 3 4 8 18 - 27 13
13. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
14. Локомотив Москва Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
15. Химки Заявка 15 2 3 10 14 - 34 9
16. Торпедо Москва Заявка 15 1 3 11 7 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
4. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6. Сочи Заявка 7 5 2 0 17 - 7 17
7. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
12. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
13. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
4. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Пари НН Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Химки 24.6% (15)
    X 26.2% (16)
    Оренбург 49.2% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Оренбург
    4.16
    4.12
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Химки - Оренбург

    Исход игры
    Химки
    24.6% (15)
    Ничья
    26.2% (16)
    Оренбург
    49.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.62% (31)
    Меньше
    40.38% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    27.9% (17)
    1:1 Ничья
    21.3% (13)
    2:1 Химки
    11.5% (7)
    0:2 Оренбург
    4.9% (3)
    1:3 Оренбург
    4.9% (3)
    2:0 Химки
    4.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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    Химки
    Оренбург
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