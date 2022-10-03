Тур: 16. Стадион: Арена Химки.
История личных встреч
Химки
Оренбург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
2.17
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
0.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.27
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.13
|Кухарчук Илья
|2
|0.13
|Мирзов Резиуан
|2
|0.13
|Ломовицкий Александр
|1
|0.07
|Магомедов Бутта
|1
|0.07
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.07
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|11 (2)
|0.73
|Марин Джимми
|5 (1)
|0.33
|Аюпов Тимур
|4
|0.27
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0.13
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|0.13
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1 (1)
|0.07
|Эктов Александр
|1
|0.07
|Башич Иван
|1
|0.07
|Вера Лукас Габриэль
|0
|0
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Гойкович Ренато
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Роман Мори Диаман
|2
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Идову Брайн Оладапо
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Казанцев Данил
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|5
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3
|1
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Хотулёв Данила
|4
|0
|Гойкович Ренато
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Сычевой Владимир
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Малых Андрей
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
9
23
7 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
22%
6
26%
1-15
2
22%
5
22%
16-30
3
33%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
22%
3
13%
76-90
Забито
7
21
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
1
14%
4
19%
46-60
2
29%
4
19%
61-75
2
29%
3
14%
76-90
Пропущено
26
10
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
5
19%
1
10%
1-15
3
12%
2
20%
16-30
7
27%
1
10%
31-45
1
4%
2
20%
46-60
3
12%
2
20%
61-75
7
27%
2
20%
76-90
Забито
13
29
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
1
8%
2
7%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
1
8%
7
24%
46-60
4
31%
6
21%
61-75
6
46%
3
10%
76-90
Пропущено
35
33
22 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
7
20%
7
21%
1-15
5
14%
7
21%
16-30
10
29%
4
12%
31-45
1
3%
5
15%
46-60
3
9%
5
15%
61-75
9
26%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0 Локомотив Москва - Химки 1:0 Химки - Факел 0:0
Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2
Оренбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2
Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|44 - 5
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 15
|29
|4.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 21
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 18
|26
|6.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 21
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 23
|23
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|28 - 34
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 31
|21
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 26
|17
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Пари НН
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|18 - 27
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|18 - 28
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 34
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|7 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|8.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Пари НН
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Оренбург
Исход игры
Химки
24.6% (15)
Ничья
26.2% (16)
Оренбург
49.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (31)
Меньше
40.38% (21)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
27.9% (17)
1:1 Ничья
21.3% (13)
2:1 Химки
11.5% (7)
0:2 Оренбург
4.9% (3)
1:3 Оренбург
4.9% (3)
2:0 Химки
4.9% (3)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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