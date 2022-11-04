Тур: 17. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
0:1
Перерыв
0'
31' Желтая карточкаРихтарех Давид
35' Желтая карточкаГодал Борис
41' Желтая карточкаLubomir Willweber
41' Желтая карточкаФашко Михал
0:1
42' ПенальтиГодал Борис
45' Желтая карточкаDavid Cobnan
Ход матча
31'
35'
41'
42'
0:1
45'
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
23
Фашко
Михал
21
Годал
Борис
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
15
Rene
Paraj
99
David
Cobnan
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Фашко МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Lubos KupcikЗащитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Julius Nota
-
-
-
16 Adam Hanes
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Годал БорисЗащитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel DatkoЗащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
-
99 David CobnanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кузма МарекНападающий
-
41 Ivan Rehak
-
92 Marcel Vasil
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
52
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robert Polievka
|7
|0.41
|Фашко Михал
|6
|0.35
|Депетрис Давид
|3 (1)
|0.18
|Рымаренко Мартин
|2
|0.12
|Lubomir Willweber
|2
|0.12
|Adam Hanes
|1
|0.06
|Славик Адриан
|0
|0
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
|Гашпарович Лукаш
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Cobnan
|7
|0.41
|Годал Борис
|4 (1)
|0.24
|Кузма Марек
|3 (1)
|0.18
|Ковачик Петер
|2 (1)
|0.12
|Samuel Datko
|2
|0.12
|Бариш Дамьян
|1
|0.06
|Daniel Pavuk
|1
|0.06
|Rene Paraj
|1
|0.06
|Andy Masaryk
|1
|0.06
|Куколь Владимир
|0
|0
|Грендель Эрик
|0
|0
|Брежнаник Михал
|0
|0
|Issa Adekunle
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загуменски Тимотей
|6
|0
|Фашко Михал
|4
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Branislav Luptak
|3
|0
|Robert Polievka
|3
|0
|Рихтарех Давид
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Славик Адриан
|3
|0
|Депетрис Давид
|2
|0
|Lubos Kupcik
|2
|0
|Мазань Петер
|1
|0
|Рымаренко Мартин
|1
|0
|Франко Матей
|1
|0
|Adam Hanes
|1
|0
|Jakub Uhrincat
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грендель Эрик
|3
|2
|Годал Борис
|6
|0
|Rene Paraj
|6
|0
|Брежнаник Михал
|3
|0
|Куколь Владимир
|3
|0
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Daniel Pavuk
|3
|0
|David Cobnan
|3
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Лудга Рихард
|2
|0
|Бакаля Микулаш
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Бариш Дамьян
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Ковачик Петер
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
5
6
Дукла Банска-Бистрица
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Железярне Подбрезова
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
7
10
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Железярне Подбрезова
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
12
16
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
4
36%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
4
36%
3
23%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
0
0%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
67%
1
10%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
57%
76-90
Забито
23
21
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
9%
4
19%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
17%
5
24%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
10
43%
5
24%
76-90
Пропущено
26
20
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
7
27%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2
Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0
Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
44
44
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
79
610
214
313
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|15
|11
|2
|2
|32 - 13
|35
|2.
|ДАК
|15
|8
|5
|2
|27 - 15
|29
|3.
|Спартак Трнава
|15
|8
|4
|3
|27 - 14
|28
|4.
|Железярне Подбрезова
|1:0
|17
|7
|5
|5
|23 - 19
|26
|5.
|Ружомберок
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|0:1
|17
|6
|2
|9
|21 - 29
|20
|7.
|Тренчин
|16
|5
|4
|7
|15 - 20
|19
|8.
|Жилина
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|9.
|Земплин
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|10.
|Злате Моравце
|15
|4
|5
|6
|18 - 22
|17
|11.
|Скалица
|16
|3
|6
|7
|13 - 24
|15
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|16
|1
|5
|10
|14 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|ДАК
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|3.
|Железярне Подбрезова
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Тренчин
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Жилина
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|6.
|Земплин
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|0:1
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|10.
|Злате Моравце
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|11.
|Скалица
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|2.
|Слован Братислава
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|3.
|Ружомберок
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|4.
|Железярне Подбрезова
|1:0
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|5.
|ДАК
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|0:1
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|7.
|Злате Моравце
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|8.
|Скалица
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|9.
|Тренчин
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|10.
|Жилина
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Земплин
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|10 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|7 (3)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|7
|Дукла Банска-Бистрица
|Фашко Михал
|6 (1)
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|6
|ДАК
|Кальмар Жолт
|6
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|6
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|6