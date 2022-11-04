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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
0:1
Перерыв
Железярне Подбрезова
0'
31' Желтая карточка
Рихтарех Давид
35' Желтая карточка
Годал Борис
41' Желтая карточка
Lubomir Willweber
41' Желтая карточка
Фашко Михал
0:1
42' Пенальти
Годал Борис
45' Желтая карточка
David Cobnan

Ход матча

31'
Рихтарех Давид
 
35'
 
Годал Борис
41'
Lubomir Willweber
 
41'
Фашко Михал
 
42'
0:1
Годал Борис
45'
 
David Cobnan
Лучшие коэффициенты
Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Железярне Подбрезова
3.22
3.56
2.26
Все Коэффициенты
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
7
Jakub
Uhrincat
41
Lubomir
Willweber
27
Славик
Адриан
10
Branislav
Luptak
6
Рихтарех
Давид
44
Загуменски
Тимотей
31
Рымаренко
Мартин
23
Фашко
Михал
17
Robert
Polievka
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
21
Годал
Борис
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
11
Samuel
Datko
4
Оравец
Матей
15
Rene
Paraj
23
Бакаля
Микулаш
99
David
Cobnan
7
Daniel
Pavuk
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3
Железярне Подбрезова
3-5-2

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:1
ВЛ
2:0
ВЛ
2:3
ВЛ
1:0
ВЛ
3:4
ВЛПВК
2:2
ВЛ
0:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
52

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robert Polievka 7 0.41
Фашко Михал 6 0.35
Депетрис Давид 3 (1) 0.18
Рымаренко Мартин 2 0.12
Lubomir Willweber 2 0.12
Adam Hanes 1 0.06
Славик Адриан 0 0
Загуменски Тимотей 0 0
Lukas Migala 0 0
Гашпарович Лукаш 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Cobnan 7 0.41
Годал Борис 4 (1) 0.24
Кузма Марек 3 (1) 0.18
Ковачик Петер 2 (1) 0.12
Samuel Datko 2 0.12
Бариш Дамьян 1 0.06
Daniel Pavuk 1 0.06
Rene Paraj 1 0.06
Andy Masaryk 1 0.06
Куколь Владимир 0 0
Грендель Эрик 0 0
Брежнаник Михал 0 0
Issa Adekunle 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загуменски Тимотей 6 0
Фашко Михал 4 0
Lukas Migala 4 0
Branislav Luptak 3 0
Robert Polievka 3 0
Рихтарех Давид 3 0
Lubomir Willweber 3 0
Славик Адриан 3 0
Депетрис Давид 2 0
Lubos Kupcik 2 0
Мазань Петер 1 0
Рымаренко Мартин 1 0
Франко Матей 1 0
Adam Hanes 1 0
Jakub Uhrincat 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грендель Эрик 3 2
Годал Борис 6 0
Rene Paraj 6 0
Брежнаник Михал 3 0
Куколь Владимир 3 0
Marek Kristian Bartos 3 0
Daniel Pavuk 3 0
David Cobnan 3 0
Matej Gresak 2 0
Лудга Рихард 2 0
Бакаля Микулаш 2 0
Кузма Марек 1 0
Бариш Дамьян 1 0
Оравец Матей 1 0
Issa Adekunle 1 0
Samuel Datko 1 0
Ковачик Петер 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

5
6
Дукла Банска-Бистрица
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Железярне Подбрезова
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

7
10
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Железярне Подбрезова
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

12
16

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
0
0%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
67%
1
10%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
57%
76-90

Забито

23
21
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
9%
4
19%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
17%
5
24%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
10
43%
5
24%
76-90

Пропущено

26
20
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
7
27%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2
Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0
Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
6
10
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 15 11 2 2 32 - 13 35
2. ДАК 15 8 5 2 27 - 15 29
3. Спартак Трнава 15 8 4 3 27 - 14 28
4. Железярне Подбрезова 1:0 17 7 5 5 23 - 19 26
5. Ружомберок 15 5 8 2 19 - 14 23
6. Дукла Банска-Бистрица 0:1 17 6 2 9 21 - 29 20
7. Тренчин 16 5 4 7 15 - 20 19
8. Жилина 16 5 4 7 22 - 25 19
9. Земплин 15 5 2 8 16 - 23 17
10. Злате Моравце 15 4 5 6 18 - 22 17
11. Скалица 16 3 6 7 13 - 24 15
12. Татран Липтовски-Микулаш 16 1 5 10 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 7 6 1 0 19 - 5 19
2. ДАК 7 6 0 1 17 - 6 18
3. Железярне Подбрезова 1:0 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Тренчин 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Жилина 8 4 2 2 14 - 8 14
6. Земплин 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Спартак Трнава 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ружомберок 8 2 4 2 9 - 9 10
9. Дукла Банска-Бистрица 0:1 9 3 1 5 12 - 14 10
10. Злате Моравце 8 2 4 2 12 - 11 10
11. Скалица 8 2 3 3 7 - 11 9
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 8 5 1 2 17 - 8 16
2. Слован Братислава 8 5 1 2 13 - 8 16
3. Ружомберок 7 3 4 0 10 - 5 13
4. Железярне Подбрезова 1:0 9 3 3 3 13 - 12 12
5. ДАК 8 2 5 1 10 - 9 11
6. Дукла Банска-Бистрица 0:1 8 3 1 4 9 - 15 10
7. Злате Моравце 7 2 1 4 6 - 11 7
8. Скалица 8 1 3 4 6 - 13 6
9. Тренчин 8 1 2 5 3 - 13 5
10. Жилина 8 1 2 5 8 - 17 5
11. Татран Липтовски-Микулаш 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Земплин 7 1 1 5 6 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 10 (3)
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 7 (3)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Железярне Подбрезова David Cobnan 7
Дукла Банска-Бистрица Фашко Михал 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Железярне Подбрезова Годал Борис 6
ДАК Кальмар Жолт 6
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 6
Тренчин Lazar Stojsavljevic 6
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Железярне Подбрезова
3.22
3.56
2.26
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Где смотреть матч Дукла Банска-Бистрица 0:1 Железярне Подбрезова онлайн

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Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова
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