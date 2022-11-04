Тур: 13. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0:0
Первый тайм: 24'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
35
Кара
Айтач
17
Энгин
Ахмет
99
Ali
Demirel
32
Аккан
Гёкхан
24
Малку
Кевин
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Ali DemirelНападающий
- Запасные игроки
-
30 Selim DilliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Berat Kalkan
-
-
58 Yasin Oezcan
-
-
74 Nihat Eris
-
Главный тренер: Senol Can
- Основной состав
-
32 Аккан ГёкханВратарь
-
24 Малку КевинЗащитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Джейлан ОгузЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
История личных встреч
Касымпаша
Анкарагюджю
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.83
1.57
Среднее время на гол
49
57
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.92
1.31
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
46
68
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баокен Стефан
|3
|0.23
|Хайрадинович Харис
|2
|0.15
|Хадергьонай Флорент
|2 (2)
|0.15
|Целина Берсант
|1
|0.08
|Чифтпынар Садик
|1
|0.08
|Кара Айтач
|0
|0
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Бен Уаннес Мортада
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беридзе Георгий
|4
|0.33
|Соу Али
|3
|0.25
|Джигерджи Толга
|1 (1)
|0.08
|Антальялы Тайлан
|1
|0.08
|Хесе Родригес
|1 (1)
|0.08
|Кылынч Эмре
|1
|0.08
|Yasin Gureler
|1
|0.08
|Дьяк Ламин
|1
|0.08
|Педринью V
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйссерик Валентин
|4
|0
|Хайрадинович Харис
|4
|0
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0
|Чифтпынар Садик
|3
|0
|Тирпан Микаэль
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Энгин Ахмет
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|Hasan Yesilyurt
|0
|1
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
|Канполат Эрдем
|1
|0
|Yasin Oezcan
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хавьер Марлон
|2
|1
|Джигерджи Толга
|3
|0
|Джейлан Огуз
|3
|0
|Малку Кевин
|2
|0
|Родригеш Педру
|2
|0
|Yasin Gureler
|2
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Хесе Родригес
|1
|0
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Sinan Osmanoglu
|1
|0
|Педринью V
|1
|0
|Bahadir Han Gungordu
|1
|0
|Муякич Нихад
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Atakan Cankaya
|1
|0
|Дьяк Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Касымпаша
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Анкарагюджю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
4
6
Касымпаша
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Анкарагюджю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
7%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
4
40%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
4
50%
3
30%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Пропущено
22
20
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
5%
4
20%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
2
9%
5
25%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
7
32%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Коньяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4
Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Алтынорду 2:2 Алтай - Касымпаша 2:4 Касымпаша - Антальяспор 2:4 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ - Касымпаша 0:3
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3 Кечиоренгюджю Анкара - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Болуспор 1:2 Анкарагюджю - Самсунспор 0:0 Балыкесирспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Алтынорду 2:3 Анкарагюджю - Аданаспор 2:0 Умраниеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Эюпспор 2:3
Результаты матчей
Касымпаша
Анкарагюджю
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
39
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|2.
|Истанбул Башакшехир
|11
|7
|2
|2
|16 - 5
|23
|3.
|Адана Демирспор
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Бешикташ
|12
|6
|4
|2
|25 - 16
|22
|5.
|Галатасарай
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|6.
|Трабзонспор
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|7.
|Коньяспор
|12
|5
|5
|2
|12 - 6
|20
|8.
|Кайсериспор
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|9.
|Аланьяспор
|0:1
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|10.
|Касымпаша
|0:0
|13
|4
|3
|6
|10 - 21
|15
|11.
|Газиантеп
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|12.
|Антальяспор
|11
|4
|1
|6
|15 - 19
|13
|13.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|3
|3
|5
|19 - 20
|12
|14.
|Анкарагюджю
|0:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|15.
|Хатайспор
|11
|3
|1
|7
|8 - 19
|10
|16.
|Сивасспор
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|17.
|Гиресунспор
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|18.
|Истанбулспор
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Умраниеспор
|1:0
|12
|1
|3
|8
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|6
|5
|1
|0
|20 - 9
|16
|2.
|Истанбул Башакшехир
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Кайсериспор
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|6.
|Трабзонспор
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|7.
|Аланьяспор
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|9.
|Газиантеп
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|10.
|Галатасарай
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|12.
|Анкарагюджю
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Сивасспор
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|14.
|Касымпаша
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|15.
|Антальяспор
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|16.
|Хатайспор
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|17.
|Гиресунспор
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Умраниеспор
|1:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|19.
|Истанбулспор
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|Адана Демирспор
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|3.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|4.
|Трабзонспор
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Коньяспор
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Бешикташ
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|7.
|Касымпаша
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|8.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Кайсериспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|10.
|Истанбулспор
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Газиантеп
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|14.
|Аланьяспор
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Анкарагюджю
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Хатайспор
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Сивасспор
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|19.
|Умраниеспор
|1:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|11 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|8
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (1)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|6 (1)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 3
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|6
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 4
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 4