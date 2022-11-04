  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Касымпаша
0:0
Первый тайм: 24'
Анкарагюджю
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Анкарагюджю
2.55
3.70
3.20
Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
6
Граовац
Даниэль
4
Донк
Райан
28
Петретта
Рауль
7
Фалл
Мамаду
24
Тирпан
Микаэль
35
Кара
Айтач
17
Энгин
Ахмет
59
Целина
Берсант
99
Ali
Demirel
32
Аккан
Гёкхан
24
Малку
Кевин
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
17
Yasin
Gureler
48
Антальялы
Тайлан
30
Джигерджи
Толга
21
Беридзе
Георгий
8
Педринью
V
10
Хесе
Родригес
22
Соу
Али
Касымпаша
4-4-1-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Анкарагюджю

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
К
2:6
С
2:1
С
3:0
С
2:0
С
2:2
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.83
1.57

Среднее время на гол

49
57

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.92
1.31

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
68

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баокен Стефан 3 0.23
Хайрадинович Харис 2 0.15
Хадергьонай Флорент 2 (2) 0.15
Целина Берсант 1 0.08
Чифтпынар Садик 1 0.08
Кара Айтач 0 0
Тирпан Микаэль 0 0
Бен Уаннес Мортада 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беридзе Георгий 4 0.33
Соу Али 3 0.25
Джигерджи Толга 1 (1) 0.08
Антальялы Тайлан 1 0.08
Хесе Родригес 1 (1) 0.08
Кылынч Эмре 1 0.08
Yasin Gureler 1 0.08
Дьяк Ламин 1 0.08
Педринью V 0 0
Джейлан Огуз 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйссерик Валентин 4 0
Хайрадинович Харис 4 0
Бен Уаннес Мортада 4 0
Чифтпынар Садик 3 0
Тирпан Микаэль 3 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Энгин Ахмет 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Hasan Yesilyurt 0 1
Ташкиран Махмут 1 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Баокен Стефан 1 0
Кара Айтач 1 0
Целина Берсант 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Петретта Рауль 1 0
Канполат Эрдем 1 0
Yasin Oezcan 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хавьер Марлон 2 1
Джигерджи Толга 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Малку Кевин 2 0
Родригеш Педру 2 0
Yasin Gureler 2 0
Македа Федерико 1 0
Хесе Родригес 1 0
Аккан Гёкхан 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Sinan Osmanoglu 1 0
Педринью V 1 0
Bahadir Han Gungordu 1 0
Муякич Нихад 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Atakan Cankaya 1 0
Дьяк Ламин 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2
Касымпаша
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Анкарагюджю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

4
6
Касымпаша
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Анкарагюджю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
7%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
4
40%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
4
50%
3
30%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

22
20
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
5%
4
20%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
2
9%
5
25%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
7
32%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Коньяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4
Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Алтынорду 2:2 Алтай - Касымпаша 2:4 Касымпаша - Антальяспор 2:4 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ - Касымпаша 0:3
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3 Кечиоренгюджю Анкара - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Болуспор 1:2 Анкарагюджю - Самсунспор 0:0 Балыкесирспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Алтынорду 2:3 Анкарагюджю - Аданаспор 2:0 Умраниеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Эюпспор 2:3

Результаты матчей

Касымпаша
Анкарагюджю

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 11 8 2 1 34 - 12 26
2. Истанбул Башакшехир 11 7 2 2 16 - 5 23
3. Адана Демирспор 12 6 5 1 24 - 14 23
4. Бешикташ 12 6 4 2 25 - 16 22
5. Галатасарай 11 6 3 2 14 - 9 21
6. Трабзонспор 11 6 3 2 16 - 13 21
7. Коньяспор 12 5 5 2 12 - 6 20
8. Кайсериспор 12 6 2 4 17 - 12 20
9. Аланьяспор 0:1 13 4 4 5 18 - 22 16
10. Касымпаша 0:0 13 4 3 6 10 - 21 15
11. Газиантеп 11 4 3 4 15 - 14 15
12. Антальяспор 11 4 1 6 15 - 19 13
13. Фатих Карагюмрюк 11 3 3 5 19 - 20 12
14. Анкарагюджю 0:0 12 3 3 6 14 - 19 12
15. Хатайспор 11 3 1 7 8 - 19 10
16. Сивасспор 12 2 4 6 11 - 16 10
17. Гиресунспор 11 2 3 6 8 - 17 9
18. Истанбулспор 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Умраниеспор 1:0 12 1 3 8 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 6 5 1 0 20 - 9 16
2. Истанбул Башакшехир 7 5 1 1 13 - 3 16
3. Бешикташ 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Кайсериспор 6 4 1 1 10 - 5 13
5. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
6. Трабзонспор 5 3 2 0 5 - 2 11
7. Аланьяспор 0:1 6 3 2 1 11 - 8 11
8. Коньяспор 6 3 2 1 4 - 2 11
9. Газиантеп 4 2 2 0 8 - 4 8
10. Галатасарай 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
12. Анкарагюджю 0:0 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Сивасспор 7 1 4 2 7 - 7 7
14. Касымпаша 0:0 7 2 1 4 5 - 14 7
15. Антальяспор 6 2 1 3 8 - 10 7
16. Хатайспор 5 2 1 2 5 - 8 7
17. Гиресунспор 5 1 1 3 4 - 6 4
18. Умраниеспор 1:0 7 1 1 5 5 - 10 4
19. Истанбулспор 5 0 1 4 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 7 4 2 1 8 - 4 14
2. Адана Демирспор 7 3 3 1 16 - 11 12
3. Фенербахче 5 3 1 1 14 - 3 10
4. Трабзонспор 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Коньяспор 6 2 3 1 8 - 4 9
6. Бешикташ 5 2 2 1 10 - 9 8
7. Касымпаша 0:0 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Истанбул Башакшехир 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Кайсериспор 6 2 1 3 7 - 7 7
10. Истанбулспор 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Газиантеп 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Антальяспор 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Гиресунспор 6 1 2 3 4 - 11 5
14. Аланьяспор 0:1 7 1 2 4 7 - 14 5
15. Фатих Карагюмрюк 5 1 2 2 8 - 10 5
16. Анкарагюджю 0:0 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Хатайспор 6 1 0 5 3 - 11 3
18. Сивасспор 5 1 0 4 4 - 9 3
19. Умраниеспор 1:0 5 0 2 3 6 - 11 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 11 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 8
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 3
Аланьяспор Фер Лерой 6
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 4
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Анкарагюджю
2.55
3.70
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Касымпаша 0:0 Анкарагюджю онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Касымпаша
Анкарагюджю
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 