Тур: 10.
Ход матча
4'
1:0
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
-
12 Костич ИванЗащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Julien Lamy
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
АПОЭЛ
Эносис
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
16 матчей
87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
2
2.88
Среднее время на гол
45
31
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.25
Среднее время на гол
180
360
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.25
1.56
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
72
57
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|2 (1)
|0.2
|Креспо Хосе
|1
|0.1
|Эфрем Георгиос
|1
|0.1
|Сушич Матео
|1
|0.1
|Блум Данни
|1
|0.1
|Костадинов Георги
|1
|0.1
|Донис Анастасиос
|1
|0.1
|Сациас Яннис
|1
|0.1
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.2
|Julien Lamy
|2
|0.2
|Дрекса Павел
|1
|0.1
|Вученович Александар
|1
|0.1
|Сильва Луис
|1
|0.1
|Дьявара Кандет
|1
|0.1
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|2
|0
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Константину Константинос
|4
|0
|Demetris Mavroudis
|4
|0
|Adrian Oscar Lucero
|3
|0
|Эхманн Марко
|3
|0
|Fotis Kotsonis
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Marko Jevremovic
|2
|0
|Сильва Луис
|2
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Костич Иван
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Вученович Александар
|1
|0
|Мейра Марсиу
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
|Omer Korsia
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Эносис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
АПОЭЛ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Эносис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
5
АПОЭЛ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Эносис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
3
30%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
44%
3
38%
76-90
Пропущено
3
14
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
33%
3
21%
16-30
1
33%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3
АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0
Эносис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1
Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2
Результаты матчей
АПОЭЛ
Эносис
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Арис Лимассол
|9
|7
|0
|2
|20 - 7
|21
|3.
|АПОЭЛ
|1:0
|10
|6
|3
|1
|10 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|Аполлон
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|2
|3
|9 - 6
|14
|7.
|Неа Саламина
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|8.
|Омония
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|9.
|Анортосис
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Кармиотисса
|9
|3
|1
|5
|6 - 15
|10
|11.
|Эносис
|0:1
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Докса Катокопия
|9
|2
|1
|6
|5 - 14
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Акритас Хлоракас
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Пафос
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Омония
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|Арис Лимассол
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|АПОЭЛ
|1:0
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|6.
|Аполлон
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Эносис
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Кармиотисса
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Олимпиакос Никосия
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Анортосис
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|1
|0
|4
|2 - 12
|3
|14.
|Докса Катокопия
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|АПОЭЛ
|1:0
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|4.
|Аполлон
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Неа Саламина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|9.
|Кармиотисса
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Омония
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Эносис
|0:1
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|4
|Пафос
|Валакари Онни
|4
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Омония
|Кассама Морету
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 3
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 3