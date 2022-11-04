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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 10.
АПОЭЛ
2:0
Конец матча
Эносис
0'
1:0
4' Гол
Донис Анастасиос
32' Желтая карточка
Шебаке Иссам
44' Красная карточка
Эхманн Марко
67' Желтая карточка
Донис Анастасиос
2:0
90' Гол
Сарфо Кингсли
90'+6
АПОЭЛ
Эносис

История личных встреч

АПОЭЛ
Эносис

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

16 матчей

87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
4:0
ПД
2:3
К
2:2
К
1:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
0:5
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:5

Голы

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

2
2.88

Среднее время на гол

45
31

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.25

Среднее время на гол

180
360

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.25
1.56

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

72
57

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Донис Анастасиос 2 0.2
Маркиньос XXIII 2 (1) 0.2
Креспо Хосе 1 0.1
Эфрем Георгиос 1 0.1
Сушич Матео 1 0.1
Блум Данни 1 0.1
Костадинов Георги 1 0.1
Сарфо Кингсли 1 0.1
Сациас Яннис 1 0.1
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рушиас Онисифорос 2 0.2
Julien Lamy 2 0.2
Дрекса Павел 1 0.1
Вученович Александар 1 0.1
Сильва Луис 1 0.1
Дьявара Кандет 1 0.1

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Вильяфаньес Лукас 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Костадинов Георги 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Далсью 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 3 1
Константину Константинос 4 0
Demetris Mavroudis 4 0
Adrian Oscar Lucero 3 0
Fotis Kotsonis 3 0
Andreas Christofi 3 0
Вукчевич Стефан 2 0
Marko Jevremovic 2 0
Сильва Луис 2 0
Дрекса Павел 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Костич Иван 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Вученович Александар 1 0
Мейра Марсиу 1 0
Дьявара Кандет 1 0
Omer Korsia 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Эносис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
АПОЭЛ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Эносис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
5
АПОЭЛ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Эносис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
12
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
3
25%
16-30
1
50%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
45%
3
38%
76-90

Пропущено

3
16
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
33%
3
19%
16-30
1
33%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3
АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0
Эносис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1
Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2

Результаты матчей

АПОЭЛ
Эносис

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 9 7 2 0 22 - 2 23
2. Арис Лимассол 9 7 0 2 20 - 7 21
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 9 5 1 3 17 - 8 16
5. Аполлон 9 4 3 2 8 - 8 15
6. АЕЛ Лимаcсол 9 4 2 3 9 - 6 14
7. Неа Саламина 9 4 1 4 8 - 9 13
8. Омония 9 4 0 5 12 - 11 12
9. Анортосис 9 3 2 4 9 - 12 11
10. Кармиотисса 9 3 1 5 6 - 15 10
11. Эносис 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Докса Катокопия 9 2 1 6 5 - 14 7
13. Олимпиакос Никосия 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Акритас Хлоракас 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Пафос 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Омония 4 3 0 1 9 - 4 9
4. Арис Лимассол 5 3 0 2 11 - 6 9
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
6. Аполлон 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Неа Саламина 4 2 1 1 4 - 4 7
9. АЕЛ Лимаcсол 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Кармиотисса 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Олимпиакос Никосия 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Анортосис 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Акритас Хлоракас 5 1 0 4 2 - 12 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 4 4 0 0 9 - 1 12
2. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Пафос 5 3 2 0 11 - 2 11
4. Аполлон 4 2 2 0 4 - 2 8
5. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
6. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Неа Саламина 5 2 0 3 4 - 5 6
9. Кармиотисса 4 1 1 2 2 - 9 4
10. Омония 5 1 0 4 3 - 7 3
11. АЕК Ларнака 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 0 4 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
АЕК Ларнака Тричковски Иван 4
Пафос Валакари Онни 4
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Омония Кассама Морету 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Арис Лимассол Яго Стив 1 3
Эносис Эхманн Марко 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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