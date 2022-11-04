Тур: 15. Стадион: Ostseestadion.
0:1
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаМэлоун Райан
20' Желтая карточкаЛукас Фрёде
0:1
45' ГолКинсомби Кристиан
64' Желтая карточкаАйдини Басхким
85' Желтая карточкаШтраус Джон-Патрик
90' Желтая карточкаКольке Маркус
90'+5
Ход матча
1'
20'
45'
64'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 6
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
11
Окс
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ли Дон-ГенПолузащитник
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Окс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Ганза
Зандхаузен
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
72
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|6
|0.4
|Лукас Фрёде
|3
|0.2
|Ферхук Йон
|1
|0.07
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0.07
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.07
|Россбах Дамиан
|1
|0.07
|Шумахер Кевин
|1
|0.07
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
|Dennis Dressel
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.4
|Эшвайн Александер
|2
|0.13
|Бахманн Яник
|2
|0.13
|Кинсомби Кристиан
|2
|0.13
|Айдини Басхким
|2
|0.13
|Жиров Александр
|1
|0.07
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.07
|Думич Дарио
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Суку Себио
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукас Фрёде
|6
|0
|Ингельссон Сванте
|6
|0
|Мэлоун Райан
|6
|0
|Ферхук Йон
|4
|1
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Найдхарт Нико
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Шерфф Лукас
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трибулл Том
|4
|1
|Бахманн Яник
|5
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Думич Дарио
|3
|0
|Папела Мервиль
|3
|0
|Айдини Басхким
|3
|0
|Ценга Эрик
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Окс Филипп
|2
|0
|Зикер Арне
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Хён Иммануэль
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Зандхаузен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
7
Ганза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Зандхаузен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
6
6
Ганза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Зандхаузен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
6
13
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
14%
4
50%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
2
17%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
4
44%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
15%
1
13%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
2
14%
5
29%
29%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
14%
6
35%
61-75
4
29%
1
6%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
9%
3
15%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
4
17%
7
35%
46-60
3
13%
5
25%
61-75
5
22%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ганза - Падерборн 0:3
Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1 Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3
Зандхаузен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0
Зандхаузен - Магдебург 1:0 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1
Результаты матчей
Ганза
Зандхаузен
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Ганза
Зандхаузен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
61
35
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
510
411
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|14
|9
|1
|4
|22 - 15
|28
|3.
|Падерборн
|14
|8
|2
|4
|34 - 15
|26
|4.
|Хайденхайм
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Ганновер 96
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|6.
|Фортуна
|14
|7
|2
|5
|24 - 16
|23
|7.
|Кайзерслаутерн
|14
|4
|8
|2
|22 - 20
|20
|8.
|Хольштайн Киль
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|9.
|Ян
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|18
|10.
|Айнтрахт Бр
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|11.
|Карлсруэ
|14
|5
|2
|7
|21 - 20
|17
|12.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|13.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Санкт-Паули
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|15.
|Нюрнберг
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|16.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|17.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|18.
|Арминия
|14
|3
|2
|9
|16 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|0
|2
|26 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Ганновер 96
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|6.
|Санкт-Паули
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|7.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|8.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Гамбург
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|13.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|4.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|12 - 17
|9
|8.
|Падерборн
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|11.
|Карлсруэ
|7
|2
|1
|4
|10 - 11
|7
|12.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Падерборн
|Лайпертц Роберт
|7
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6