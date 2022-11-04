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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Ганза
0:1
Конец матча
Зандхаузен
0'
1' Желтая карточка
Мэлоун Райан
20' Желтая карточка
Лукас Фрёде
0:1
45' Гол
Кинсомби Кристиан
64' Желтая карточка
Айдини Басхким
85' Желтая карточка
Штраус Джон-Патрик
90' Желтая карточка
Кольке Маркус
90'+5
1
Кольке
Маркус
27
Анану
Фредерик
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
19
Прёгер
Кай
22
Хинтерзеер
Лукас
14
Ингельссон
Сванте
18
Ферхук
Йон
33
Ренен
Николай
19
Айдини
Басхким
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
11
Окс
Филипп
10
Кинсомби
Давид
3
Думич
Дарио
24
Папела
Мервиль
8
Кинсомби
Кристиан
7
Суку
Себио
30
Эшвайн
Александер
Ганза
4-2-3-1
Зандхаузен
4-4-2

История личных встреч

Ганза
Зандхаузен

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
1:1
Б3
0:1
Б3
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
72

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 6 0.4
Лукас Фрёде 3 0.2
Ферхук Йон 1 0.07
Хинтерзеер Лукас 1 0.07
Мэлоун Райан 1 (1) 0.07
Россбах Дамиан 1 0.07
Шумахер Кевин 1 0.07
Ингельссон Сванте 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Dennis Dressel 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 6 (1) 0.4
Эшвайн Александер 2 0.13
Бахманн Яник 2 0.13
Кинсомби Кристиан 2 0.13
Айдини Басхким 2 0.13
Жиров Александр 1 0.07
Кутуджу Ахмед 1 0.07
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Суку Себио 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Фрёде 6 0
Ингельссон Сванте 6 0
Мэлоун Райан 6 0
Ферхук Йон 4 1
Россбах Дамиан 4 0
Шумахер Кевин 3 0
Dennis Dressel 3 0
Найдхарт Нико 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Шерфф Лукас 1 0
Прёгер Кай 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Анану Фредерик 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трибулл Том 4 1
Бахманн Яник 5 0
Эшвайн Александер 4 0
Думич Дарио 3 0
Папела Мервиль 3 0
Айдини Басхким 3 0
Ценга Эрик 2 0
Жиров Александр 2 0
Кинсомби Давид 2 0
Окс Филипп 2 0
Зикер Арне 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Рицмайер Марсель 1 0
Древес Патрик 1 0
Суку Себио 1 0
Окороджи Чима 1 0
Хён Иммануэль 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Abu-Bekir El-Zein 1 0

Результаты матчей

Ганза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Зандхаузен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
7
Ганза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Зандхаузен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

6
6
Ганза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Зандхаузен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

6
13

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
14%
4
50%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
4
44%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
15%
1
13%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
2
14%
5
29%
29%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
14%
6
35%
61-75
4
29%
1
6%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
9%
3
15%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
4
17%
7
35%
46-60
3
13%
5
25%
61-75
5
22%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ганза - Падерборн 0:3
Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1 Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3
Зандхаузен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0
Зандхаузен - Магдебург 1:0 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1

Результаты матчей

Ганза
Зандхаузен

Точный счет

0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ганза
Зандхаузен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
4
11
2
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 14 9 1 4 22 - 15 28
3. Падерборн 14 8 2 4 34 - 15 26
4. Хайденхайм 14 6 6 2 21 - 13 24
5. Ганновер 96 15 7 3 5 22 - 17 24
6. Фортуна 14 7 2 5 24 - 16 23
7. Кайзерслаутерн 14 4 8 2 22 - 20 20
8. Хольштайн Киль 14 5 5 4 25 - 26 20
9. Ян 14 5 3 6 14 - 21 18
10. Айнтрахт Бр 14 4 5 5 17 - 23 17
11. Карлсруэ 14 5 2 7 21 - 20 17
12. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
13. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
14. Санкт-Паули 14 3 6 5 19 - 20 15
15. Нюрнберг 14 4 3 7 12 - 21 15
16. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
17. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
18. Арминия 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 0 2 26 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 6 4 2 0 13 - 6 14
4. Ганновер 96 7 4 2 1 10 - 6 14
5. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
6. Санкт-Паули 7 3 4 0 13 - 6 13
7. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
8. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Гамбург 7 3 1 3 8 - 7 10
13. Карлсруэ 7 3 1 3 11 - 9 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
4. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
8. Падерборн 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
11. Карлсруэ 7 2 1 4 10 - 11 7
12. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
13. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
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Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (1)
Гамбург Глацель Роберт 8 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Падерборн Лайпертц Роберт 7
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кинсомби Кристиан бьет в цель!
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