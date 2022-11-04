Тур: 15. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor. Зрители: 15475
1:0
Конец матча
0'
30' Красная карточкаНойман Фил
0:0
31' Не забитый пенальтиКемпе Тобиас
39' Желтая карточкаКунце Фабиан
45' Желтая карточкаМуроя Сэй
1:0
63' ГолМелем Марвин
81' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
30'
31'
0:0
39'
45'
63'
1:0
81'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
12 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
58 Владение мячом, % 42
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
31
Бёрнер
Юлиан
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Дармштадт
Ганновер 96
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.4
Среднее время на гол
72
64
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.89
1.67
Тотал матчей
3.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
54
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|6
|0.4
|Ману Брайдон
|4
|0.27
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.2
|Мелем Марвин
|3
|0.2
|Пфайффер Патрик
|3
|0.2
|Ронштадт Франк
|2
|0.13
|Бадер Маттиас
|1
|0.07
|Мюллер Янник
|1
|0.07
|Сейдель Аарон
|1
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.07
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|6
|0.4
|Тойхерт Седрик
|5
|0.33
|Муроя Сэй
|3
|0.2
|Бейер Максимилиан
|3 (1)
|0.2
|Кён Деррик
|1
|0.07
|Крайнц Лука
|1
|0.07
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.07
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.07
|Безушков Макс
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
|Шауб Луис
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|6
|0
|Пфайффер Патрик
|4
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Мелем Марвин
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Карич Эмир
|2
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Циммерман Кристоф
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|7
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Нойман Фил
|3
|1
|Бёрнер Юлиан
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Тойхерт Седрик
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
5
Дармштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ганновер 96
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
11
8
Дармштадт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
15
13
Голы по времени матча
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
4
29%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
1
7%
3
23%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
27%
3
30%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
4
67%
76-90
Забито
25
23
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
7
28%
6
26%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
4
16%
6
26%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
29%
4
25%
61-75
5
36%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Карлсруэ - Дармштадт 1:2
Дармштадт - Фортуна 1:0 Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Ганновер 96 - Арминия 2:0
Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1
Результаты матчей
Дармштадт
Ганновер 96
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
87
69
213
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|14
|9
|1
|4
|22 - 15
|28
|3.
|Падерборн
|14
|8
|2
|4
|34 - 15
|26
|4.
|Хайденхайм
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Ганновер 96
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|6.
|Фортуна
|14
|7
|2
|5
|24 - 16
|23
|7.
|Кайзерслаутерн
|14
|4
|8
|2
|22 - 20
|20
|8.
|Хольштайн Киль
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|9.
|Ян
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|18
|10.
|Айнтрахт Бр
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|11.
|Карлсруэ
|14
|5
|2
|7
|21 - 20
|17
|12.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|13.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Санкт-Паули
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|15.
|Нюрнберг
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|16.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|17.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|18.
|Арминия
|14
|3
|2
|9
|16 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|0
|2
|26 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Ганновер 96
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|6.
|Санкт-Паули
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|7.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|8.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Гамбург
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|13.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|4.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|12 - 17
|9
|8.
|Падерборн
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|11.
|Карлсруэ
|7
|2
|1
|4
|10 - 11
|7
|12.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Падерборн
|Лайпертц Роберт
|7
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6