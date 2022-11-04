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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 15475
Дармштадт
1:0
Конец матча
Ганновер 96
0'
30' Красная карточка
Нойман Фил
0:0
31' Не забитый пенальти
Кемпе Тобиас
39' Желтая карточка
Кунце Фабиан
45' Желтая карточка
Муроя Сэй
1:0
63' Гол
Мелем Марвин
81' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
90'+5
1:0. Гол Марвина Мелема (видео)....

Ход матча

30'
 
Нойман Фил
31'
Кемпе Тобиас
0:0
39'
 
Кунце Фабиан
45'
 
Муроя Сэй
46'
Карич Эмир
Кемпе Тобиас
 
63'
Мелем Марвин
1:0
75'
 
Дем Янник
Бейер Максимилиан
75'
 
Тойхерт Седрик
Вайдандт Хендрик
77'
Бен-Балла Яссин
Мюллер Янник
 
77'
Ронштадт Франк
Вильхельмссон Оскар
 
81'
 
Бёрнер Юлиан
86'
 
Enzo Leopold
Муроя Сэй
86'
 
Antonio Foti
Безушков Макс
90'
Ридель Клеменс
Ману Брайдон
 

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
20
Мюллер
Янник
4
Циммерман
Кристоф
26
Бадер
Маттиас
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
29
Вильхельмссон
Оскар
9
Титц
Филлип
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
4
Аррей-Мби
Брайт
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
7
Безушков
Макс
16
Нильсен
Ховард
14
Бейер
Максимилиан
9
Вайдандт
Хендрик
Дармштадт
3-4-1-2
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Дармштадт
Ганновер 96

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
2:2
Б2
4:0
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:2
Б2
1:2
Б
1:2
К
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.4

Среднее время на гол

72
64

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.89
1.67

Тотал матчей

3.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
54

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 6 0.4
Ману Брайдон 4 0.27
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.2
Мелем Марвин 3 0.2
Пфайффер Патрик 3 0.2
Ронштадт Франк 2 0.13
Бадер Маттиас 1 0.07
Мюллер Янник 1 0.07
Сейдель Аарон 1 0.07
Вильхельмссон Оскар 1 0.07
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 6 0.4
Тойхерт Седрик 5 0.33
Муроя Сэй 3 0.2
Бейер Максимилиан 3 (1) 0.2
Кён Деррик 1 0.07
Крайнц Лука 1 0.07
Вайдандт Хендрик 1 0.07
Керк Себастьян 1 (1) 0.07
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Шауб Луис 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 6 0
Пфайффер Патрик 4 1
Мюллер Янник 4 0
Мелем Марвин 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Шнелльхардт Фабиан 2 0
Шуэн Марсель 2 0
Титц Филлип 2 0
Карич Эмир 2 0
Ману Брайдон 2 0
Кемпе Тобиас 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Циммерман Кристоф 1 0
Брунст Александер 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 7 0
Крайнц Лука 5 0
Нойман Фил 3 1
Бёрнер Юлиан 4 0
Цилер Рон-Роберт 3 0
Тойхерт Седрик 3 0
Кён Деррик 3 0
Нильсен Ховард 2 0
Муроя Сэй 2 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Enzo Leopold 1 0
Antonio Foti 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
5
Дармштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ганновер 96
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

11
8
Дармштадт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

15
13

Голы по времени матча

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
4
29%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
1
7%
3
23%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
27%
3
30%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
4
67%
76-90

Забито

25
23
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
7
28%
6
26%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
4
16%
6
26%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
29%
4
25%
61-75
5
36%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Карлсруэ - Дармштадт 1:2
Дармштадт - Фортуна 1:0 Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Ганновер 96 - Арминия 2:0
Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1

Результаты матчей

Дармштадт
Ганновер 96

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
4
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 14 9 1 4 22 - 15 28
3. Падерборн 14 8 2 4 34 - 15 26
4. Хайденхайм 14 6 6 2 21 - 13 24
5. Ганновер 96 15 7 3 5 22 - 17 24
6. Фортуна 14 7 2 5 24 - 16 23
7. Кайзерслаутерн 14 4 8 2 22 - 20 20
8. Хольштайн Киль 14 5 5 4 25 - 26 20
9. Ян 14 5 3 6 14 - 21 18
10. Айнтрахт Бр 14 4 5 5 17 - 23 17
11. Карлсруэ 14 5 2 7 21 - 20 17
12. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
13. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
14. Санкт-Паули 14 3 6 5 19 - 20 15
15. Нюрнберг 14 4 3 7 12 - 21 15
16. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
17. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
18. Арминия 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 0 2 26 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 6 4 2 0 13 - 6 14
4. Ганновер 96 7 4 2 1 10 - 6 14
5. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
6. Санкт-Паули 7 3 4 0 13 - 6 13
7. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
8. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Гамбург 7 3 1 3 8 - 7 10
13. Карлсруэ 7 3 1 3 11 - 9 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
4. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
8. Падерборн 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
11. Карлсруэ 7 2 1 4 10 - 11 7
12. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
13. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (1)
Гамбург Глацель Роберт 8 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Падерборн Лайпертц Роберт 7
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Муроя Сэй получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Кунце Фабиан получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      31'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Кемпе Тобиас пробил пенальти, но не смог забить!
    • 30'
      УДАЛЕНИЕ! - Нойман Фил увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
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