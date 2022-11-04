Тур: 16. Стадион: Nordstern Arena Horsens. Зрители: 4152 Главный судья: Jacob Karlsen
0'
1:0
35' Гол в свои воротаАндерссон Адам
1:1
37' ГолЭгхо Марвин
2:1
38' ГолГеммер Йонас
45' Желтая карточкаAnders Jacobsen II
48' Желтая карточкаHugo Andersson2
3:1
49' ПенальтиСигурдарсон Арон
4:1
71' ПенальтиСигурдарсон Арон
84' Желтая карточкаПедерсен Миккель
5:1
90' ГолЛассен Миккель
90'+14
Ход матча
35'
1:0
37'
1:1
38'
2:1
48'
49'
3:1
71'
4:1
84'
90'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
14
Геммер
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
-
36 Angelo Nehme
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
История личных встреч
Хорсенс
Раннерс
21 матч
47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
52.4%
4.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
37 матчей
27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.2%
51.4%
32.4%
6 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
24.3%
43.2%
32.5%
9 побед 16 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
7
Голов в среднем за матч
1.19
0.44
Среднее время на гол
75
205
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.75
1.1
Среднее время на гол
51
82
Всего голов
53
30
Голов в среднем за матч
1.43
0.81
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
62
111
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сигурдарсон Арон
|5 (4)
|0.31
|Anders Jacobsen II
|4 (1)
|0.25
|Мусонда Лубамба
|3
|0.19
|Йенсен Магнус
|3
|0.19
|Геммер Йонас
|1
|0.06
|Лассен Миккель
|1
|0.06
|Гомес Джеймс
|1
|0.06
|Крузе Давид
|0
|0
|Thomas Santos
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Макиенок Симон
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|6 (1)
|0.38
|Hugo Andersson2
|3
|0.19
|Бундгаард Филип
|3
|0.19
|Хег Даниэль
|2
|0.13
|Бабаян Эдгар
|2
|0.13
|Копплин Бьорн
|1
|0.06
|Андерссон Адам
|1
|0.06
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0.06
|Кехинде Тосин
|1
|0.06
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.06
|Гравес Симон
|1
|0.06
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Джеймс
|3
|1
|Сигурдарсон Арон
|4
|0
|Киилерик Мальте
|4
|0
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Людвиг Александр
|0
|1
|Делач Матей
|1
|0
|Геммер Йонас
|1
|0
|Опондо Мозес
|1
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Лассен Миккель
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Кехинде Тосин
|3
|0
|Hugo Andersson2
|3
|0
|Эгхо Марвин
|2
|0
|Педерсен Миккель
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Результаты матчей
Хорсенс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Раннерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
8
Хорсенс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
1
7
Хорсенс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Раннерс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
4
15
Голы по времени матча
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
40%
4
31%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
4
44%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
9%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
14
23
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
7%
3
13%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
21%
5
22%
46-60
2
14%
5
22%
61-75
5
36%
6
26%
76-90
Пропущено
18
20
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
22%
5
25%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
2
11%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1
Хорсенс - Ольборг 0:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1
Раннерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3
Раннерс - Брондбю 2:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2
Результаты матчей
Хорсенс
Раннерс
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Хорсенс
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
34
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
312
78
213
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|2.
|Виборг
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|3.
|Раннерс
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|4.
|Оденсе
|15
|6
|4
|5
|19 - 21
|22
|5.
|Митьюлланд
|15
|5
|6
|4
|24 - 22
|21
|6.
|Копенгаген
|15
|6
|3
|6
|23 - 20
|21
|7.
|Силькеборг
|15
|6
|3
|6
|25 - 22
|21
|8.
|Хорсенс
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|9.
|Орхус
|15
|6
|3
|6
|18 - 15
|21
|10.
|Брондбю
|15
|5
|5
|5
|22 - 25
|20
|11.
|Ольборг
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|12.
|Люнгбю
|15
|0
|5
|10
|13 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Хорсенс
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|5.
|Силькеборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Брондбю
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|7.
|Копенгаген
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Митьюлланд
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Ольборг
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Оденсе
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Виборг
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|5.
|Орхус
|8
|3
|1
|4
|7 - 7
|10
|6.
|Раннерс
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|7.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|8.
|Силькеборг
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|9.
|Брондбю
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|10.
|Ольборг
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Копенгаген
|Классон Виктор
|7 (2)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|7 (2)
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|5