Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Джаст Элайджа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Г О О О О Л - Лассен Миккель забивает с правой ноги!

92' Крузе Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Крузе Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

91' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [13] минут(а)

90' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Хорсенс

87' Джаст Элайджа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Александр Станкович взял и забрал мяч на выходе

87' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Хорсенс

85' Андерссон Адам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хорсенс пробьет пенальти!

84' Рефери не любит споров - именно за это Педерсен Миккель сейчас получил желтую

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

84' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Томас Сантос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Педерсен Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Маркус Бобьерг взял и забрал мяч на выходе

81' Анкерсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Хорсенс

79' Сегодняшная посещаемость составляет 4152 болельщиков

79' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Клюснер Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Маркус Бобьерг взял и забрал мяч на выходе

76' Лассен Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Анкерсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Андерссон Адам из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Джанус Драчманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Хорсенс

73' Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

71' Г О О О О О Л - Сигурдарсон Арон из команды Хорсенс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Александр Станкович прыгнул не в ту сторону.

71' Матч возобновлен

60' Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Сигурдарсон Арон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Маркус Бобьерг взял и забрал мяч на выходе

58' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Хорсенс

55' Одей Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Хорошую попытку сделал Одей Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Клюснер Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Копплин Бьорн из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Г О О О О О Л - Сигурдарсон Арон из команды Хорсенс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Патрик Карлгрен прыгнул не в ту сторону.

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' Хьюго Андерссон получил желтую карточку от судьи

48' После проверки VAR судья изменил решение - Хорсенс пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Опондо Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Томас Сантос создает голевую возможность для своего партнера по команде.