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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 4152 Главный судья: Jacob Karlsen
Хорсенс
5:1
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
35' Гол в свои ворота
Андерссон Адам
1:1
37' Гол
Эгхо Марвин
2:1
38' Гол
Геммер Йонас
45' Желтая карточка
Anders Jacobsen II
48' Желтая карточка
Hugo Andersson2
3:1
49' Пенальти
Сигурдарсон Арон
4:1
71' Пенальти
Сигурдарсон Арон
84' Желтая карточка
Педерсен Миккель
5:1
90' Гол
Лассен Миккель
90'+14

Ход матча

35'
Андерссон Адам
1:0
37'
1:1
Эгхо Марвин
(Хег Даниэль)
38'
Геммер Йонас
(Thomas Santos)
2:1
45'
Anders Jacobsen II
 
46'
 
Педерсен Миккель
Лауэнборг Фредерик
46'
 
Hugo Andersson2
Гравес Симон
46'
 
Клюснер Тобиас
Кехинде Тосин
48'
 
Hugo Andersson2
49'
Сигурдарсон Арон
3:1
66'
 
Aleksandar Stankovic II
Карлгрен Патрик
71'
Сигурдарсон Арон
4:1
71'
Marcus Hannesbo
Мусонда Лубамба
 
71'
Крузе Давид
Опондо Мозес
 
71'
Джаст Элайджа
Сигурдарсон Арон
 
84'
 
Педерсен Миккель
86'
Макиенок Симон
Anders Jacobsen II
 
89'
 
Бундгаард Филип
Одей Стивен
90'
Samson Iyede
Джанус Драчманн
 
90'
Лассен Миккель
(Крузе Давид)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

30
Marcus
Bobjerg
17
Лассен
Миккель
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
18
Thomas
Santos
14
Геммер
Йонас
8
Джанус
Драчманн
24
Мусонда
Лубамба
6
Опондо
Мозес
9
Anders
Jacobsen
II
11
Сигурдарсон
Арон
1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
3
Хег
Даниэль
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
10
Кехинде
Тосин
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
9
Анкерсен
Якоб
90
Одей
Стивен
45
Эгхо
Марвин
Хорсенс
3-4-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Хорсенс
Раннерс

21 матч

47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
52.4%
4.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

37 матчей

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.2%
51.4%
32.4%
6 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.3%
43.2%
32.5%
9 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

СД
1:0
ТМК
2:1
ТМК
1:1
СД
3:0
СД
0:3
СД
0:3
СД
0:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:1
ТМК
5:0
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:1
СД
1:0
СД
1:0
ТМК
5:0
К
1:0
СД
1:0
К
2:3
К
1:0
СД
0:0
СД
0:1
ТМС
2:2
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
5:1
ТМС
2:2
СЛ
2:2
К
3:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

25
7

Голов в среднем за матч

1.19
0.44

Среднее время на гол

75
205

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.75
1.1

Среднее время на гол

51
82

Всего голов

53
30

Голов в среднем за матч

1.43
0.81

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

62
111

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигурдарсон Арон 5 (4) 0.31
Anders Jacobsen II 4 (1) 0.25
Мусонда Лубамба 3 0.19
Йенсен Магнус 3 0.19
Геммер Йонас 1 0.06
Лассен Миккель 1 0.06
Гомес Джеймс 1 0.06
Крузе Давид 0 0
Thomas Santos 0 0
Джаст Элайджа 0 0
Макиенок Симон 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.38
Hugo Andersson2 3 0.19
Бундгаард Филип 3 0.19
Хег Даниэль 2 0.13
Бабаян Эдгар 2 0.13
Копплин Бьорн 1 0.06
Андерссон Адам 1 0.06
Камара Аль-Хаджи 1 0.06
Кехинде Тосин 1 0.06
Лауэнборг Фредерик 1 0.06
Гравес Симон 1 0.06
Анкерсен Якоб 0 0
Педерсен Миккель 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Джеймс 3 1
Сигурдарсон Арон 4 0
Киилерик Мальте 4 0
Йенсен Магнус 4 0
Мусонда Лубамба 3 0
Anders Jacobsen II 2 0
Thomas Santos 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Людвиг Александр 0 1
Делач Матей 1 0
Геммер Йонас 1 0
Опондо Мозес 1 0
Samson Iyede 1 0
Лассен Миккель 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Крузе Давид 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауэнборг Фредерик 4 0
Бабаян Эдгар 3 0
Кехинде Тосин 3 0
Hugo Andersson2 3 0
Эгхо Марвин 2 0
Педерсен Миккель 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Копплин Бьорн 1 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Энггаард Мэдс 1 0

Результаты матчей

Хорсенс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Раннерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
8
Хорсенс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

1
7
Хорсенс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Раннерс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

4
15

Голы по времени матча

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
40%
4
31%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
4
44%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
9%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

14
23
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
7%
3
13%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
21%
5
22%
46-60
2
14%
5
22%
61-75
5
36%
6
26%
76-90

Пропущено

18
20
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
22%
5
25%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
2
11%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1
Хорсенс - Ольборг 0:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1
Раннерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3
Раннерс - Брондбю 2:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2

Результаты матчей

Хорсенс
Раннерс

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Хорсенс
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
3
5
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 15 9 4 2 24 - 12 31
2. Виборг 15 8 4 3 22 - 15 28
3. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
4. Оденсе 15 6 4 5 19 - 21 22
5. Митьюлланд 15 5 6 4 24 - 22 21
6. Копенгаген 15 6 3 6 23 - 20 21
7. Силькеборг 15 6 3 6 25 - 22 21
8. Хорсенс 16 6 3 7 19 - 19 21
9. Орхус 15 6 3 6 18 - 15 21
10. Брондбю 15 5 5 5 22 - 25 20
11. Ольборг 15 3 5 7 15 - 21 14
12. Люнгбю 15 0 5 10 13 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Хорсенс 8 5 2 1 15 - 9 17
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
5. Силькеборг 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Брондбю 8 3 3 2 13 - 13 12
7. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
10. Митьюлланд 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Ольборг 7 1 4 2 6 - 9 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Оденсе 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Виборг 8 3 2 3 10 - 10 11
5. Орхус 8 3 1 4 7 - 7 10
6. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
7. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
8. Силькеборг 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Брондбю 7 2 2 3 9 - 12 8
10. Ольборг 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 8
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Виборг Грот Джей-Рой 7 (2)
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Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
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