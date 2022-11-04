Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Паулиссен Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Таннан Уссама бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

42' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Камбюр

41' Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали

39' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Хорошую попытку сделал Брей Майкл . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Ван дер Ватер Силвестр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Камбюр

34' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Ван Вермескеркен Саи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Паулиссен Митчелл пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

32' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

31' Удар от ворот произведет Камбюр

31' Оооо... вот это был удар! Эль-Каруани Суфьян должен был забить с этой позиции.

31' Эль-Каруани Суфьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Бангура Алекс из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Шмидт Доке получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Шмидт Доке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Таннан Уссама навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Таннан Уссама пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

20' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Камбюр

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Шмидт Доке получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Шмидт Доке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали

14' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сиссоко Ибрагим I пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

9' Удар от ворот произведет Камбюр

9' Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Сиссоко Ибрагим I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Камбюр

4' Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали

2' Сиссоко Ибрагим I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Камбюр начинает с центра поля