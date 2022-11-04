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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Jannick van der Laan
Камбюр
0:1
Второй тайм: 49'
НЕК Неймеген
0'
0:1
44' Гол
Шоне Лассе

Ход матча

23'
Ван Вермескеркен Саи
Шмидт Доке
 
44'
0:1
Шоне Лассе
(Маттссон Магнус)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
НЕК Неймеген
2.61
3.45
2.80
Все Коэффициенты
1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
16
Бангура
Алекс
21
Ван
Кам
Даниэль
6
Худемакерс
Меес
10
Паулиссен
Митчелл
14
Брей
Майкл
28
Робертс
Улдрикис
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
3
Сандлер
Филипп
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
14
Таннан
Уссама
20
Шоне
Лассе
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
21
Сиссоко
Ибрагим
I
Камбюр
4-3-3
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

Камбюр
НЕК Неймеген

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:2
К
1:2
Э
2:3
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.43

Среднее время на гол

65
63

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.17
Брей Майкл 1 0.08
Паулиссен Митчелл 1 0.08
Ван Вермескеркен Саи 1 0.08
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.08
Якобс Ями 1 0.08
Яспер тер Хейде 1 0.08
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таннан Уссама 2 0.15
Маркес Иван 2 0.15
Дуэлунд Миккель 1 0.08
Маркеш Педру 1 0.08
Шоне Лассе 1 0.08
Димата Ландри 1 0.08
Маттссон Магнус 1 0.08
Брюин Джорди 1 0.08
Сандлер Филипп 1 0.08
Тавшан Элаис 1 0.08
Сиссоко Ибрагим I 1 0.08

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Шмидт Доке 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Remco Balk 2 0
Бангура Алекс 0 1
Henk de Jong 0 1
Ван дер Ватер Силвестр 1 0
Брей Майкл 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 4 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Шоне Лассе 2 0
Маркес Иван 2 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Сандлер Филипп 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Тавшан Элаис 1 0

Результаты матчей

Камбюр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
НЕК Неймеген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Камбюр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

4
7
Камбюр
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
4
57%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Забито

9
12
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
67%
6
50%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
12%
3
20%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
6
35%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3 Камбюр - Витесс 0:3 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0
Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Валвейк 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0
НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2

Результаты матчей

Камбюр
НЕК Неймеген

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 73%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Камбюр
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
0.5
Больше Меньше
7
5
2
9
1.5
2
10
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 12 9 0 3 40 - 18 27
3. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 23 - 13 26
4. Твенте 12 8 1 3 22 - 7 25
5. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
6. Спарта Роттердам 12 6 2 4 20 - 15 20
7. Утрехт 12 5 3 4 17 - 20 18
8. Херенвен 12 4 5 3 13 - 12 17
9. Валвейк 12 3 5 4 21 - 21 14
10. НЕК Неймеген 1:0 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 12 3 4 5 18 - 21 13
12. Эксельсиор 12 4 1 7 15 - 31 13
13. Фортуна Ситтард 12 3 3 6 15 - 22 12
14. Гронинген 12 3 3 6 14 - 24 12
15. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
16. Камбюр 0:1 12 2 2 8 8 - 19 8
17. Эммен 12 1 4 7 9 - 24 7
18. Волендам 12 1 3 8 13 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 6 6 0 0 18 - 1 18
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
8. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
13. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 1:0 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 0:1 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
5. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
6. Херенвен 6 2 3 1 8 - 7 9
7. НЕК Неймеген 1:0 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
9. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
11. Спарта Роттердам 5 1 2 2 4 - 8 5
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
13. Камбюр 0:1 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 6 1 2 3 4 - 12 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
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Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (11)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 3
Твенте Проппер Робин 4
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    Лучшие коэффициенты
    Камбюр
    Ничья
    НЕК Неймеген
    2.61
    3.45
    2.80
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    Камбюр
    НЕК Неймеген
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