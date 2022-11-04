Тур: 13. Стадион: Камбюр. Зрители: 10000 Главный судья: Jannick van der Laan
0:1
Конец матча
Ход матча
44'
0:1
76'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 11
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
15
Тол
Марко
14
Брей
Майкл
28
Ван
Рой
Барт
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Floris Smand
-
27 Sekou Sylla
-
30 Remco Balk
-
39 Milan Smit
-
Главный тренер: Pascal Bosschaart
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Камбюр
НЕК Неймеген
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.43
Среднее время на гол
65
63
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Худемакерс Меес
|2
|0.17
|Брей Майкл
|1
|0.08
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.08
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.08
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.08
|Якобс Ями
|1
|0.08
|Яспер тер Хейде
|1
|0.08
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таннан Уссама
|2
|0.15
|Маркес Иван
|2
|0.15
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.08
|Маркеш Педру
|1
|0.08
|Шоне Лассе
|1
|0.08
|Димата Ландри
|1
|0.08
|Маттссон Магнус
|1
|0.08
|Брюин Джорди
|1
|0.08
|Сандлер Филипп
|1
|0.08
|Тавшан Элаис
|1
|0.08
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0.08
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Якобс Ями
|1
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Шмидт Доке
|2
|0
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|Remco Balk
|2
|0
|Бангура Алекс
|0
|1
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Маркес Иван
|2
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Сандлер Филипп
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Результаты матчей
Камбюр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
НЕК Неймеген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Камбюр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
4
7
Камбюр
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
4
57%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Забито
9
13
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
67%
6
46%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
11%
3
20%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
6
33%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3 Камбюр - Витесс 0:3 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0
Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Валвейк 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0
НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2
Результаты матчей
Камбюр
НЕК Неймеген
Точный счет
0:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 75%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Камбюр
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
51
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
34
14
16
14
16
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
39
Больше Меньше
85
210
211
210
211
111
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|40 - 18
|27
|3.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Твенте
|12
|8
|1
|3
|22 - 7
|25
|5.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|6.
|Спарта Роттердам
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Утрехт
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|8.
|Херенвен
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Валвейк
|12
|3
|5
|4
|21 - 21
|14
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|12.
|Эксельсиор
|12
|4
|1
|7
|15 - 31
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|14.
|Гронинген
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|16.
|Камбюр
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|17.
|Эммен
|12
|1
|4
|7
|9 - 24
|7
|18.
|Волендам
|12
|1
|3
|8
|13 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Эксельсиор
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|8.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|15.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|5.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|13.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (11)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 3
|Твенте
|Проппер Робин
|4