Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда НЕК Неймеген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Бангура Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Паулиссен Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Таннан Уссама бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

42' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Камбюр

41' Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали

39' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Хорошую попытку сделал Брей Майкл . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Ван дер Ватер Силвестр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Камбюр

34' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Ван Вермескеркен Саи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Паулиссен Митчелл пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

32' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

31' Удар от ворот произведет Камбюр

31' Оооо... вот это был удар! Эль-Каруани Суфьян должен был забить с этой позиции.

31' Эль-Каруани Суфьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Бангура Алекс из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Шмидт Доке получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Шмидт Доке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Таннан Уссама навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Таннан Уссама пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

20' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Камбюр

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Шмидт Доке получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Шмидт Доке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали

14' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сиссоко Ибрагим I пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

9' Удар от ворот произведет Камбюр

9' Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Сиссоко Ибрагим I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Камбюр

4' Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали

2' Сиссоко Ибрагим I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Камбюр начинает с центра поля