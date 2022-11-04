Тур: 13. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Йолленбек Маттиас
2:1
Первый тайм: 42'
0'
1:0
4' ГолХофманн Йонас
17' Желтая карточкаБенсебаини Рами
2:0
25' ГолТюрам Маркус
2:1
35' ГолТомаш Тьягу
Ход матча
4'
1:0
17'
25'
2:0
35'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
24
Янчке
Тони
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
24
Соса
Борна
10
Томаш
Тьягу
22
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
-
22 Фрауло ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
-
10 Томаш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия М
Штуттгарт
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.54
1.23
Среднее время на гол
58
73
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.69
1.08
Среднее время на гол
53
83
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
1.62
1.15
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
78
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|9
|0.69
|Хофманн Йонас
|4
|0.31
|Бенсебаини Рами
|4 (1)
|0.31
|Эльведи Нико
|2
|0.15
|Плеа Алассан
|1 (1)
|0.08
|Штиндль Ларс
|1
|0.08
|Фридрих Марвин
|1
|0.08
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мвумпа Силас
|3 (1)
|0.23
|Гирасси Серу
|3 (1)
|0.23
|Томаш Тьягу
|2
|0.15
|Эндо Ватару
|2
|0.15
|Фюрих Крис
|2
|0.15
|Ахамада Науиру
|2
|0.15
|Мавропанос Константинос
|1
|0.08
|Антон Вальдемар
|1
|0.08
|Соса Борна
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|5
|0
|Штиндль Ларс
|3
|0
|Вайгль Юлиан
|3
|0
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Крамер Кристоф
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|5
|0
|Гирасси Серу
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Ито Хироки
|3
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Штуттгарт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
6
Боруссия М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Штуттгарт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
5
8
Боруссия М
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Штуттгарт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
3
25%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
27%
4
44%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Забито
21
15
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
7
33%
3
20%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
4
19%
4
27%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
7
33%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
28%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Вольфсбург - Боруссия М 2:2
Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4
Штуттгарт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Штуттгарт - Арминия 6:0 Штуттгарт - Бохум 4:1
Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7
Результаты матчей
Боруссия М
Штуттгарт
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Штуттгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
25
33
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
57
57
39
111
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|38 - 10
|25
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 13
|24
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 15
|22
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 20
|20
|6.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|22 - 20
|19
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|9.
|Майнц
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|10.
|Вердер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|11.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 23
|17
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|16.
|Байер Л
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|3.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|4.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|11.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|15.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|2.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|4.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|13.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 19
|0
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|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|9 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Бавария
|Мусиала Джамал
|7 (5)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Прогнозы на матч Боруссия М 2:1 Штуттгарт
Исход игры
Боруссия М
87.9% (123)
Ничья
9.3% (13)
Штуттгарт
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
75% (96)
Меньше
25% (32)
Обе команды забьют
Да
81.25% (104)
Нет
18.75% (24)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
49.3% (69)
3:1 Боруссия М
12.1% (17)
2:0 Боруссия М
8.6% (12)
1:0 Боруссия М
7.9% (11)
1:1 Ничья
6.4% (9)
3:2 Боруссия М
2.1% (3)
1:2 Штуттгарт
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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