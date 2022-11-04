  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Боруссия М
2:1
Первый тайм: 42'
Штуттгарт
0'
1:0
4' Гол
Хофманн Йонас
17' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
2:0
25' Гол
Тюрам Маркус
2:1
35' Гол
Томаш Тьягу

Ход матча

4'
Хофманн Йонас
(Плеа Алассан)
1:0
17'
Бенсебаини Рами
 
25'
Тюрам Маркус
(Плеа Алассан)
2:0
35'
2:1
Томаш Тьягу
(Соса Борна)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 138
Боруссия М 88.4% (122)
X 8.7% (12)
Штуттгарт 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Штуттгарт
3.05
3.96
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Зиппель
Тобиас
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
24
Янчке
Тони
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
6
Крамер
Кристоф
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
1
Мюллер
Флориан
15
Штенцель
Паскаль
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
24
Соса
Борна
10
Томаш
Тьягу
32
Ахамада
Науиру
3
Эндо
Ватару
22
Фюрих
Крис
20
Пфайффер
Лука
9
Гирасси
Серу
Боруссия М
4-2-3-1
Штуттгарт
4-4-2

История личных встреч

Боруссия М
Штуттгарт

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:1
Б
1:2
К
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
7:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.54
1.23

Среднее время на гол

58
73

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.69
1.08

Среднее время на гол

53
83

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

1.62
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

55
78

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 9 0.69
Хофманн Йонас 4 0.31
Бенсебаини Рами 4 (1) 0.31
Эльведи Нико 2 0.15
Плеа Алассан 1 (1) 0.08
Штиндль Ларс 1 0.08
Фридрих Марвин 1 0.08
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Итакура Ко 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мвумпа Силас 3 (1) 0.23
Гирасси Серу 3 (1) 0.23
Томаш Тьягу 2 0.15
Эндо Ватару 2 0.15
Фюрих Крис 2 0.15
Ахамада Науиру 2 0.15
Мавропанос Константинос 1 0.08
Антон Вальдемар 1 0.08
Соса Борна 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 5 0
Штиндль Ларс 3 0
Вайгль Юлиан 3 0
Бенсебаини Рами 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Крамер Кристоф 2 0
Итакура Ко 0 1
Зиппель Тобиас 1 0
Плеа Алассан 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 5 0
Гирасси Серу 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Ито Хироки 3 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Вагноман Жоша 1 1
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Штуттгарт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
6
Боруссия М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Штуттгарт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

5
8
Боруссия М
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Штуттгарт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
3
25%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
27%
4
44%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
7
33%
3
20%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
4
19%
4
27%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
7
33%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
28%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Вольфсбург - Боруссия М 2:2
Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4
Штуттгарт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Штуттгарт - Арминия 6:0 Штуттгарт - Бохум 4:1
Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7

Результаты матчей

Боруссия М
Штуттгарт

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Штуттгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5
3
3
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
5
7
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
2. Бавария Заявка 12 7 4 1 38 - 10 25
3. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 20 - 15 22
5. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 2 4 25 - 20 20
6. Боруссия М 2:1 Заявка 13 5 4 4 22 - 20 19
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 4 3 22 - 18 19
8. Хоффенхайм Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
9. Майнц Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
10. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
11. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
12. Вольфсбург Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
14. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Штуттгарт 1:2 Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18. Шальке 04 Заявка 12 1 3 8 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
3. Боруссия М 2:1 Заявка 7 5 0 2 15 - 8 15
4. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
5. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт 1:2 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
15. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
2. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
3. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
4. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
13. Боруссия М 2:1 Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16. Штуттгарт 1:2 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Бавария Мусиала Джамал 7 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 138
    Боруссия М 88.4% (122)
    X 8.7% (12)
    Штуттгарт 2.9% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Штуттгарт
    3.05
    3.96
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Боруссия М 2:1 Штуттгарт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Боруссия М 2:1 Штуттгарт

    Исход игры
    Боруссия М
    87.9% (123)
    Ничья
    9.3% (13)
    Штуттгарт
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (96)
    Меньше
    25% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (104)
    Нет
    18.75% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    49.3% (69)
    3:1 Боруссия М
    12.1% (17)
    2:0 Боруссия М
    8.6% (12)
    1:0 Боруссия М
    7.9% (11)
    1:1 Ничья
    6.4% (9)
    3:2 Боруссия М
    2.1% (3)
    1:2 Штуттгарт
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Боруссия М
    Штуттгарт
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     