Г О О О О Л - Тиаго Томас забивает с правой ноги!

34' Соса Борна навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Штуттгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Янчке Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Назначен штрафной. Пострадал Тиаго Томас, его свалил Бенсебаини Рами

31' Науиру Ахамада нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Штуттгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Боруссия М пробьет пенальти!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

28' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Г О О О О Л - Тюрам Маркус забивает с левой ноги!

25' Плеа Алассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Крамер Кристоф выиграл воздушное противоборство у Науиру Ахамада.

24' Мавропанос Константинос не смог попасть в створ ударом издали

24' Бенсебаини Рами наказан за толчок Тиаго Томас

23' Штуттгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Ох, нехорошо это выглядит. Соса Борна получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хорошую попытку сделал Гирасси Серу . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Матч возобновлен

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

17' Бенсебаини Рами получает желтую карточку за неспортивное поведение

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Оооо... вот это был удар! Плеа Алассан должен был забить с этой позиции.

15' Хорошую попытку сделал Плеа Алассан . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Янчке Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Оооо... вот это был удар! Тиаго Томас должен был забить с этой позиции.

11' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Тиаго Томас и попал в перекладину!

11' Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Штуттгарт

10' Бенсебаини Рами пробует нанести удар издали, но Флориан Мюллер ловит мяч

7' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Штуттгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Г О О О О Л - Хофманн Йонас забивает с правой ноги!

3' Штуттгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бенсебаини Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Штуттгарт начинает с центра поля