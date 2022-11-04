  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 53178 Главный судья: Йолленбек Маттиас
Боруссия М
3:1
Конец матча
Штуттгарт
0'
1:0
4' Гол
Хофманн Йонас
17' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
2:0
25' Гол
Тюрам Маркус
2:1
35' Гол
Томаш Тьягу
73' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
88' Желтая карточка
Тюрам Маркус
3:1
90' Гол
Херрманн Патрик
90'+5

Ход матча

4'
Хофманн Йонас
(Плеа Алассан)
1:0
17'
Бенсебаини Рами
 
25'
Тюрам Маркус
(Плеа Алассан)
2:0
35'
2:1
Томаш Тьягу
(Соса Борна)
68'
 
Мвумпа Силас
Пфайффер Лука
68'
 
Вагноман Жоша
Штенцель Паскаль
73'
 
Мавропанос Константинос
81'
Штиндль Ларс
Янчке Тони
 
84'
 
Переа Хуан
Фюрих Крис
87'
Нец Лука
Плеа Алассан
 
88'
 
Эглофф Лилиан
Ахамада Науиру
88'
Тюрам Маркус
 
90'
Херрманн Патрик
Хофманн Йонас
 
90'
Херрманн Патрик
(Коне Куадио)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 140
Боруссия М 87.9% (123)
X 9.3% (13)
Штуттгарт 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Зиппель
Тобиас
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
24
Янчке
Тони
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
6
Крамер
Кристоф
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
1
Мюллер
Флориан
15
Штенцель
Паскаль
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
24
Соса
Борна
10
Томаш
Тьягу
32
Ахамада
Науиру
3
Эндо
Ватару
22
Фюрих
Крис
20
Пфайффер
Лука
9
Гирасси
Серу
Боруссия М
4-2-3-1
Штуттгарт
4-4-2

История личных встреч

Боруссия М
Штуттгарт

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:1
Б
1:2
К
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
7:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.54
1.23

Среднее время на гол

58
73

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.69
1.08

Среднее время на гол

53
83

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

1.62
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

55
78

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 9 0.69
Хофманн Йонас 4 0.31
Бенсебаини Рами 4 (1) 0.31
Эльведи Нико 2 0.15
Плеа Алассан 1 (1) 0.08
Штиндль Ларс 1 0.08
Херрманн Патрик 1 0.08
Фридрих Марвин 1 0.08
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Итакура Ко 0 0
Коне Куадио 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мвумпа Силас 3 (1) 0.23
Гирасси Серу 3 (1) 0.23
Томаш Тьягу 2 0.15
Эндо Ватару 2 0.15
Фюрих Крис 2 0.15
Ахамада Науиру 2 0.15
Мавропанос Константинос 1 0.08
Антон Вальдемар 1 0.08
Соса Борна 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 5 0
Штиндль Ларс 3 0
Вайгль Юлиан 3 0
Бенсебаини Рами 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Крамер Кристоф 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Итакура Ко 0 1
Зиппель Тобиас 1 0
Плеа Алассан 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 5 0
Мавропанос Константинос 4 0
Гирасси Серу 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Ито Хироки 3 0
Соса Борна 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Вагноман Жоша 1 1
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Штуттгарт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
7
Боруссия М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Штуттгарт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

5
8
Боруссия М
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Штуттгарт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

6
15

Голы по времени матча

Забито

16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
3
43%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
15
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
4
27%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
3
20%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
27%
4
44%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Забито

24
16
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
13%
2
13%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
7
29%
29%
4
25%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
5
21%
4
25%
76-90

Пропущено

19
24
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
21%
8
33%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
5
26%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Вольфсбург - Боруссия М 2:2
Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4
Штуттгарт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Штуттгарт - Арминия 6:0 Штуттгарт - Бохум 4:1
Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7

Результаты матчей

Боруссия М
Штуттгарт

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Штуттгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
4
3
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
5
8
4
9
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
2. Бавария Заявка 12 7 4 1 38 - 10 25
3. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 20 - 15 22
5. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 2 4 25 - 20 20
6. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 23 - 20 19
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 4 3 22 - 18 19
8. Хоффенхайм Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
9. Майнц Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
10. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
11. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
12. Вольфсбург Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
14. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Штуттгарт Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18. Шальке 04 Заявка 12 1 3 8 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
3. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
4. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
5. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
15. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
2. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
3. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
4. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
13. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Бавария Мусиала Джамал 7 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 140
    Боруссия М 87.9% (123)
    X 9.3% (13)
    Штуттгарт 2.9% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Боруссия М 3:1 Штуттгарт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Боруссия М 3:1 Штуттгарт

    Исход игры
    Боруссия М
    87.9% (123)
    Ничья
    9.3% (13)
    Штуттгарт
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (96)
    Меньше
    25% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (104)
    Нет
    18.75% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    49.3% (69)
    3:1 Боруссия М
    12.1% (17)
    2:0 Боруссия М
    8.6% (12)
    1:0 Боруссия М
    7.9% (11)
    1:1 Ничья
    6.4% (9)
    3:2 Боруссия М
    2.1% (3)
    1:2 Штуттгарт
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     