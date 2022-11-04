  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Генк
1:0
Первый тайм: 27'
Шарлеруа
0'
1:0
9' Пенальти
Онуачу Пол
20' Желтая карточка
Муньос Даниэль
24' Желтая карточка
Хоссеинзаде Амирхоссеин

Ход матча

9'
Онуачу Пол
1:0
20'
Муньос Даниэль
 
24'
 
Хоссеинзаде Амирхоссеин
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Шарлеруа
5.00
7.60
8.40
Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
10
Nicolas
Castro
11
Ндайишимий
Майк
18
Онуачу
Пол
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
31
Martin
Wasinski
38
Jackson
Tchatchoua
12
Кайембе
Йорис
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
7
Мбенза
Исаак
99
Хоссеинзаде
Амирхоссеин
45
Nadir
Benbouali
Генк
4-2-3-1
Шарлеруа
3-4-2-1

История личных встреч

Генк
Шарлеруа

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

43 матча

48.8%
16.3%
34.9%
21 победа 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.9%
44.2%
27.9%
12 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.2%
20.9%
34.9%
19 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
3:2
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
4:2
ПДА
2:0
ТМК
0:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ТМС
0:4
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
К
1:3
ПДА
3:1
ПДА
4:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ЛП
1:1
К
1:3
ЛП
2:1
ТМК
0:3
ЛП
5:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
К
1:1
ЛП
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
PU
3:0
PU
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

2.16
1.33

Среднее время на гол

41
67

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.29
1.23

Среднее время на гол

69
73

Всего голов

72
55

Голов в среднем за матч

1.67
1.28

Тотал матчей

2.5
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 (3) 0.56
Пейнтсил Джозеф 6 0.38
Хейнен Бриан 6 (2) 0.38
Ндайишимий Майк 5 0.31
Муньос Даниэль 5 0.31
Дессерс Сириль 3 (1) 0.19
Грошовски Патрик 2 0.13
Артеага Херардо 1 0.06
Немет Ондраш 1 0.06
Саматта Мбвана 1 0.06
Ито Дзюнъя 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Bilal El Khannous 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 4 (1) 0.25
Мориока Риота 3 0.19
Anass Zaroury 2 0.13
Илаймахаритра Марко 2 (1) 0.13
Зоргане Адем 1 0.06
Нкуба Кен 1 0.06
Мбенза Исаак 1 0.06
Кайембе Йорис 1 0.06
Голизадех Али 1 0.06
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0.06
Jackson Tchatchoua 1 0.06
Бессиль Лоик 1 0.06
Баджи Юссуф 1 0.06
Nadir Benbouali 1 0.06

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 5 0
Муньос Даниэль 5 0
Bilal El Khannous 2 1
Пейнтсил Джозеф 3 0
Пресиадо Анхело 1 1
Онуачу Пол 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Куэста Карлос 2 0
Matias Galarza 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Маккензи Марк 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 6 0
Нкуба Кен 4 0
Багер Йонас 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Зоргане Адем 1 1
Мориока Риота 2 0
Хейманс Дан 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Nadir Benbouali 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Шарлеруа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

0
4
Генк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Шарлеруа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

15
8
Генк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Шарлеруа
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

15
12

Голы по времени матча

Забито

21
9
14 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
6
29%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
24%
5
56%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
3
18%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Забито

38
22
24 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
9
24%
2
9%
1-15
7
18%
2
9%
16-30
8
21%
6
27%
31-45
5
13%
2
9%
46-60
1
3%
3
14%
61-75
8
21%
7
32%
76-90

Пропущено

15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
13%
4
17%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
4
27%
4
17%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
1
7%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Генк - Мехелен 3:1 Антверпен - Генк 1:3 Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1
Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Антверпен 1:0 Royal Antwerp U23 - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1
Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3

Результаты матчей

Генк
Шарлеруа

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Генк
Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
4
4
4
4
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
5
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
12
3
1.5
6
9
7
8
2.5
2
13
4
11
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 1:0 16 14 1 1 40 - 14 43
2. Антверпен 15 11 0 4 28 - 15 33
3. Брюгге 15 10 2 3 32 - 16 32
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 10 2 3 31 - 19 32
5. Стандард 14 8 1 5 25 - 18 25
6. Гент 15 7 3 5 26 - 18 24
7. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 24 - 24 22
9. Сент-Трейден 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Шарлеруа 0:1 16 6 1 9 21 - 26 19
11. Андерлехт 14 6 1 7 26 - 21 19
12. Серкль Брюгге 15 5 4 6 21 - 23 19
13. Мехелен 15 5 2 8 22 - 28 17
14. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
15. Эйпен 15 4 0 11 17 - 33 12
16. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
17. Зульте-Варегем 15 3 2 10 16 - 33 11
18. Серен Юнайтед 15 3 2 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 1:0 9 8 1 0 22 - 7 25
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
6. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
7. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
8. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Шарлеруа 0:1 8 3 1 4 12 - 14 10
12. АХ Лёвен 7 3 1 3 8 - 11 10
13. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
14. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 7 0 1 6 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 1:0 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
5. Стандард 7 4 0 3 10 - 10 12
6. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
7. Сент-Трейден 8 3 3 2 8 - 8 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Шарлеруа 0:1 8 3 0 5 9 - 12 9
11. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Генк Онуачу Пол 9
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Гент Нгадеу Майкл 1 5
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 5
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Шарлеруа
5.00
7.60
8.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Генк 1:0 Шарлеруа онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Генк
Шарлеруа
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 