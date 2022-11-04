Тур: 16. Стадион: Кристал-арена.
0'
1:0
9' ПенальтиОнуачу Пол
20' Желтая карточкаМуньос Даниэль
24' Желтая карточкаХоссеинзаде Амирхоссеин
Ход матча
9'
1:0
20'
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хейманс ДанНападающий
-
25 Марк ДамьенНападающий
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Генк
Шарлеруа
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
43 матча
48.8%
16.3%
34.9%
21 победа 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.9%
44.2%
27.9%
12 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
44.2%
20.9%
34.9%
19 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
2.16
1.33
Среднее время на гол
41
67
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.29
1.23
Среднее время на гол
69
73
Всего голов
72
55
Голов в среднем за матч
1.67
1.28
Тотал матчей
2.5
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
53
70
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9 (3)
|0.56
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.38
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.38
|Ндайишимий Майк
|5
|0.31
|Муньос Даниэль
|5
|0.31
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.19
|Грошовски Патрик
|2
|0.13
|Артеага Херардо
|1
|0.06
|Немет Ондраш
|1
|0.06
|Саматта Мбвана
|1
|0.06
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Bilal El Khannous
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|4 (1)
|0.25
|Мориока Риота
|3
|0.19
|Anass Zaroury
|2
|0.13
|Илаймахаритра Марко
|2 (1)
|0.13
|Зоргане Адем
|1
|0.06
|Нкуба Кен
|1
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.06
|Кайембе Йорис
|1
|0.06
|Голизадех Али
|1
|0.06
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|1
|0.06
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.06
|Бессиль Лоик
|1
|0.06
|Баджи Юссуф
|1
|0.06
|Nadir Benbouali
|1
|0.06
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|5
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Bilal El Khannous
|2
|1
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|1
|Онуачу Пол
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|6
|0
|Нкуба Кен
|4
|0
|Багер Йонас
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Зоргане Адем
|1
|1
|Мориока Риота
|2
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Nadir Benbouali
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Шарлеруа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
0
4
Генк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Шарлеруа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
15
8
Генк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Шарлеруа
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
15
12
Голы по времени матча
Забито
21
9
14 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
6
29%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
24%
5
56%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
17
13
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
3
18%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Забито
38
22
24 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
9
24%
2
9%
1-15
7
18%
2
9%
16-30
8
21%
6
27%
31-45
5
13%
2
9%
46-60
1
3%
3
14%
61-75
8
21%
7
32%
76-90
Пропущено
15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
13%
4
17%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
4
27%
4
17%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
1
7%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Генк - Мехелен 3:1 Антверпен - Генк 1:3 Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1
Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Антверпен 1:0 Royal Antwerp U23 - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1
Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3
Результаты матчей
Генк
Шарлеруа
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Генк
Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
44
44
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
123
69
78
213
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|1:0
|16
|14
|1
|1
|40 - 14
|43
|2.
|Антверпен
|15
|11
|0
|4
|28 - 15
|33
|3.
|Брюгге
|15
|10
|2
|3
|32 - 16
|32
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|5.
|Стандард
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|6.
|Гент
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Вестерло
|15
|7
|1
|7
|27 - 29
|22
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|24 - 24
|22
|9.
|Сент-Трейден
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Шарлеруа
|0:1
|16
|6
|1
|9
|21 - 26
|19
|11.
|Андерлехт
|14
|6
|1
|7
|26 - 21
|19
|12.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|13.
|Мехелен
|15
|5
|2
|8
|22 - 28
|17
|14.
|Остенде
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|15.
|Эйпен
|15
|4
|0
|11
|17 - 33
|12
|16.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|17.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|2
|10
|16 - 33
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|1:0
|9
|8
|1
|0
|22 - 7
|25
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|6.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|8.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|9.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Шарлеруа
|0:1
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|12.
|АХ Лёвен
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|13.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|14.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|0
|1
|6
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|1:0
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|5.
|Стандард
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|6.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|7.
|Сент-Трейден
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Шарлеруа
|0:1
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|11.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|9 - 19
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 5
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 5
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 5