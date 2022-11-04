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Добро пожаловать на матч 13-го тура Серии А, в котором "Удинезе" примет "Лечче". Команда из Удине выдала мощный старт, однако уже четыре тура не побеждала и откатилась на 8-ю строчку в таблице. Тем не менее, сохраняют "зебры" претензии на еврокубковую зону.

"Лечче" занимает 17-е место. Это достаточно крепкий "низовой" коллектив, способный периодически давать бой даже мощным соперникам, но при этом средний уровень "волков" вряд ли позволит им претендовать на что-то большее, нежели борьба за сохранение прописки в элите. Обслужит сегодняшнюю встречу Франческо Фурно. А текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.