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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Удинезе
 
Позже
Лечче
Прогнозы 50
Удинезе 96% (48)
X 4% (2)
Лечче 0% (0)
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Удинезе
Ничья
Лечче
6.50
4.28
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Удинезе
Лечче

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
К
2:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

1.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 5 0.42
Делофеу Херард 2 0.17
Самарджич Лазар 2 0.17
Удоги Дестини 2 0.17
Бийол Яка 2 0.17
Перейра Роберто 1 0.08
Ловрич Санди 1 0.08
Бекао Родриго 1 0.08
Арслан Толгай-Али 1 0.08
Масина Адам 1 0.08
Перес Неуэн 1 0.08
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 4 (1) 0.33
Сисей Ассан 3 0.25
Гонсалес Джоан 1 0.08
Коломбо Лоренцо 1 0.08
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Ди Франческо Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Банда Ламек 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 5 0
Перес Неуэн 3 1
Удоги Дестини 4 0
Перейра Роберто 3 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Эбосс Энцо 2 0
Бийол Яка 2 0
Андреа Соттил 1 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Делофеу Херард 1 0
Саксесс Исаак 1 0
Ловрич Санди 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 4 1
Ди Франческо Федерико 3 0
Гонсалес Джоан 3 0
Галло Антонино 1 1
Юмтити Самуэль 2 0
Блен Алексис 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Банда Ламек 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Сисей Ассан 1 0
Понграчич Марин 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
33%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
60%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

19
10
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
6
60%
31-45
1
5%
3
30%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
8
42%
1
10%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
4
31%
3
21%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0
Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Тренто 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Болонья - Лечче 2:0 Арциньяно - Лечче 0:2
Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Лечче - Фиорентина 1:1 Новара - Лечче 1:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - НибионноОггионо 2:0 Лечче - Кремонезе 1:1 Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2 Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Аталанта Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
3. Милан Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
8. Удинезе Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
9. Торино Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
10. Салернитана Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
11. Сассуоло Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
12. Болонья Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
13. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
14. Эмполи Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
15. Монца Заявка 12 3 1 8 11 - 21 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 12 1 5 6 9 - 15 8
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Верона Заявка 12 1 2 9 11 - 24 5
20. Кремонезе Заявка 12 0 5 7 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
14. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
15. Монца Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
16. Эмполи Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Сассуоло Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
14. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
19. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2022, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Удинезе 96% (48)
    X 4% (2)
    Лечче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Лечче
    6.50
    4.28
    6.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Удинезе - Лечче

    Исход игры
    Удинезе
    96% (48)
    Ничья
    4% (2)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.19% (25)
    Меньше
    46.81% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    53.19% (25)
    Нет
    46.81% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    42% (21)
    1:0 Удинезе
    22% (11)
    2:0 Удинезе
    20% (10)
    3:1 Удинезе
    4% (2)
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    Лечче
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