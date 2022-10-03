Тур: 13. Стадион: Дачия-Арена.
История личных встреч
Удинезе
Лечче
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
1.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|5
|0.42
|Делофеу Херард
|2
|0.17
|Самарджич Лазар
|2
|0.17
|Удоги Дестини
|2
|0.17
|Бийол Яка
|2
|0.17
|Перейра Роберто
|1
|0.08
|Ловрич Санди
|1
|0.08
|Бекао Родриго
|1
|0.08
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.08
|Масина Адам
|1
|0.08
|Перес Неуэн
|1
|0.08
|Несторовски Илья
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|4 (1)
|0.33
|Сисей Ассан
|3
|0.25
|Гонсалес Джоан
|1
|0.08
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.08
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|5
|0
|Перес Неуэн
|3
|1
|Удоги Дестини
|4
|0
|Перейра Роберто
|3
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Эбосс Энцо
|2
|0
|Бийол Яка
|2
|0
|Андреа Соттил
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Саксесс Исаак
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|4
|1
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Гонсалес Джоан
|3
|0
|Галло Антонино
|1
|1
|Юмтити Самуэль
|2
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Гендрей Валентин
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Банда Ламек
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Сисей Ассан
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
33%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
60%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
19
10
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
6
60%
31-45
1
5%
3
30%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
8
42%
1
10%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
4
31%
3
21%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0
Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Тренто 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Болонья - Лечче 2:0 Арциньяно - Лечче 0:2
Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Лечче - Фиорентина 1:1 Новара - Лечче 1:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - НибионноОггионо 2:0 Лечче - Кремонезе 1:1 Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2 Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Аталанта
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 13
|26
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 11
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|8.
|Удинезе
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|9.
|Торино
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|14.
|Эмполи
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 15
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 24
|5
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|16.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|14.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|19.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе - Лечче
Исход игры
Удинезе
96% (48)
Ничья
4% (2)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (25)
Меньше
46.81% (22)
Обе команды забьют
Да
53.19% (25)
Нет
46.81% (22)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
42% (21)
1:0 Удинезе
22% (11)
2:0 Удинезе
20% (10)
3:1 Удинезе
4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!