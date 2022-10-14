Тур: 7. Стадион: Minaj Arena.
0'
0:1
5' ГолДахновский Виталий
24' Желтая карточкаШарай Станислав
47' Желтая карточкаГорин Олег
1:1
64' ГолВишневский Олег
73' Желтая карточкаДахновский Виталий
82' Желтая карточкаПасич Геннадий
83' Желтая карточкаПасич Евгений
85' Желтая карточкаГончар Игорь
90' Желтая карточкаVadym Vitenchuk
90' Вторая желтая карточкаПасич Геннадий
90'+6
Ход матча
5'
24'
47'
64'
82'
83'
85'
90'
90'
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
47
Когут
Богдан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
20 Danylo Golub
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
История личных встреч
Минай
Верес
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хахлев Алексей
|1
|0.14
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.14
|Кулиев Эльдар
|1
|0.14
|Вишневский Олег
|1
|0.14
|Danylo Golub
|1
|0.14
|Гончар Игорь
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|3 (1)
|0.43
|Дахновский Виталий
|3
|0.43
|Кучеров Валерий
|1
|0.14
|Шестаков Михаил
|1
|0.14
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
|Гайдучик Николай
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|5
|0
|Трубочкин Иван
|2
|0
|Гончар Игорь
|2
|0
|Vadym Vitenchuk
|2
|0
|Danylo Kolesnyk
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Хахлев Алексей
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|3
|1
|Дахновский Виталий
|4
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Лебеденко Александр
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сергийчук Михаил
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Шарай Владислав
|1
|0
|Шарай Станислав
|1
|0
|Гагун Роман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2
Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0
Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0
Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|14 - 0
|15
|2.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Колос Ковалёвка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|Верес
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|6.
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Заря
|6
|3
|1
|2
|12 - 13
|10
|8.
|Динамо Киев
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|9.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|Ворскла
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Минай
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Рух Львов
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Кривбасс
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Черноморец Од
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Металлист-1925
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Ворскла
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Металлист
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|13.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|2.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Львов
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Минай
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заря
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|9.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Ингулец
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Рух Львов
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|5 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|3 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|4 (1)
|Минай
|Горин Олег
|5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|4
|Верес
|Дахновский Виталий
|4
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2