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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Минай
1:1
Конец матча
Верес
0'
0:1
5' Гол
Дахновский Виталий
24' Желтая карточка
Шарай Станислав
47' Желтая карточка
Горин Олег
1:1
64' Гол
Вишневский Олег
73' Желтая карточка
Дахновский Виталий
82' Желтая карточка
Пасич Геннадий
83' Желтая карточка
Пасич Евгений
85' Желтая карточка
Гончар Игорь
90' Желтая карточка
Vadym Vitenchuk
90' Вторая желтая карточка
Пасич Геннадий
90'+6
13
Бандура
Александр
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Трубочкин
Иван
8
Хахлев
Алексей
44
Vadym
Vitenchuk
17
Nazariy
Vorobchak
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Кулиев
Эльдар
77
Вишневский
Олег
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
95
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
42
Пасич
Евгений
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
25
Шарай
Станислав
17
Пасич
Геннадий
89
Гайдучик
Николай
Минай
Верес

История личных встреч

Минай
Верес

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:3
ПЛ
1:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хахлев Алексей 1 0.14
Yegor Tverdokhlib 1 0.14
Кулиев Эльдар 1 0.14
Вишневский Олег 1 0.14
Danylo Golub 1 0.14
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 3 (1) 0.43
Дахновский Виталий 3 0.43
Кучеров Валерий 1 0.14
Шестаков Михаил 1 0.14
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0
Гайдучик Николай 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 5 0
Трубочкин Иван 2 0
Гончар Игорь 2 0
Vadym Vitenchuk 2 0
Danylo Kolesnyk 2 0
Danylo Golub 2 0
Бандура Александр 0 1
Немчанинов Дмитрий 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Байдал Антон 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 3 1
Дахновский Виталий 4 0
Мирошник Роман 2 0
Лебеденко Александр 2 0
Вовченко Семён 2 0
Пасич Евгений 1 0
Сергийчук Михаил 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Шарай Владислав 1 0
Шарай Станислав 1 0
Гагун Роман 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2
Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0
Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0
Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 5 5 0 0 14 - 0 15
2. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Верес 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Металлист 6 3 1 2 9 - 11 10
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Заря 6 3 1 2 12 - 13 10
8. Динамо Киев 5 3 0 2 7 - 6 9
9. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
10. Ворскла 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Рух Львов 6 1 1 4 6 - 11 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 6 0 3 3 2 - 5 3
16. Черноморец Од 6 0 2 4 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
5. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 5 3 1 1 5 - 4 10
2. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 3 1 0 2 4 - 8 3
9. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Рух Львов 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 5 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Металлист Прядун Максим 3 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Верес Пасич Геннадий 1 3
Колос Ковалёвка Милько Вадим 4
Верес Дахновский Виталий 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Весь список
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    • Желтая карточка
      47'
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      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      24'
      Stanislav Sharay получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Дахновский Виталий бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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