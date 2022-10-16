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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Рух Львов
1:1
Перерыв
Днепр-1
0'
14' Желтая карточка
Сваток Александр
28' Желтая карточка
Vitaliy Roman
1:0
30' Гол
Довгий Алексей
38' Желтая карточка
Адамюк Владимир
39' Желтая карточка
Слюсар Денис
1:1
45' Пенальти
Довбик Артём

Ход матча

14'
 
Сваток Александр
28'
Vitaliy Roman
 
30'
Довгий Алексей
(Бойчук Богдан)
1:0
38'
 
Адамюк Владимир
39'
Слюсар Денис
 
45'
1:1
Довбик Артём
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Днепр-1
5.60
4.30
3.40
Все Коэффициенты
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
73
Лях
Ростислав
6
Довгий
Алексей
63
Marko
Sapuha
11
Соломон-Отабор
Вив
30
Де
Паула
Таллес
7
Климчук
Юрий
23
Бойчук
Богдан
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
20
Горбунов
Сергей
Олегович
22
Валентин
Рубчинский
18
Бабенко
Руслан
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
11
Громов
Артём
7
Довбик
Артём
Рух Львов
Днепр-1

История личных встреч

Рух Львов
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПД
3:0
ПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 4 (1) 0.57
Климчук Юрий 1 0.14
Довгий Алексей 1 0.14
Дидик Роман 1 0.14
Бойчук Богдан 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 6 (1) 1
Гуцуляк Алексей 2 0.33
Адамюк Владимир 2 0.33
Хамаче Янис 1 0.17
Пихалёнок Александр 1 0.17
Громов Артём 1 0.17
Сарапий Эдуард 1 0.17
Валентин Рубчинский 1 0.17
Бланко Доминго 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Когут Игорь 0 0
Назаренко Александр 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слюсар Денис 3 0
Vitaliy Roman 3 0
Соломон-Отабор Вив 2 0
Лях Ростислав 2 0
Дидик Роман 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Довгий Алексей 1 0
Белый Максим 1 0
Климчук Юрий 1 0
Marko Sapuha 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сваток Александр 2 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Бабенко Руслан 1 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Назаренко Александр 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
2
33%
4
29%
31-45
2
33%
3
21%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1
Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3
Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 1:1 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
4. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
5. Верес 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Заря 6 3 1 2 12 - 13 10
8. Динамо Киев 5 3 0 2 7 - 6 9
9. Металлист-1925 6 2 3 1 7 - 7 9
10. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
11. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Львов 6 1 2 3 5 - 9 5
13. Рух Львов 1:1 7 1 2 4 7 - 12 5
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 6 0 3 3 2 - 5 3
16. Черноморец Од 6 0 2 4 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Днепр-1 1:1 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Металлист-1925 4 2 2 0 7 - 4 8
4. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
5. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
8. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Рух Львов 1:1 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 5 3 1 1 5 - 4 10
2. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Днепр-1 1:1 3 2 1 0 7 - 1 7
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 3 1 0 2 4 - 8 3
9. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Рух Львов 1:1 3 0 1 2 2 - 7 1
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Колос Ковалёвка Милько Вадим 4
Верес Дахновский Виталий 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Довбик Артём из команды Днепр-1 забивает с точки!
  • Желтая карточка
    39'
    Слюсар Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Адамюк Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Довгий Алексей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Vitaliy Roman получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Днепр-1
5.60
4.30
3.40
Все Коэффициенты
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