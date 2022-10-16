  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Рух Львов
2:3
Конец матча
Днепр-1
0'
14' Желтая карточка
Сваток Александр
28' Желтая карточка
Vitaliy Roman
1:0
30' Гол
Довгий Алексей
38' Желтая карточка
Адамюк Владимир
39' Желтая карточка
Слюсар Денис
1:1
45' Пенальти
Довбик Артём
46' Желтая карточка
Бабенко Руслан
2:1
52' Гол
Де Паула Таллес
59' Вторая желтая карточка
Vitaliy Roman
2:2
59' Гол
Гуцуляк Алексей
78' Вторая желтая карточка
Слюсар Денис
90' Желтая карточка
Назаренко Александр
2:3
90' Гол
Логинов Сергей
90'+6
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
73
Лях
Ростислав
6
Довгий
Алексей
63
Marko
Sapuha
11
Соломон-Отабор
Вив
30
Де
Паула
Таллес
7
Климчук
Юрий
23
Бойчук
Богдан
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
20
Горбунов
Сергей
Олегович
22
Валентин
Рубчинский
18
Бабенко
Руслан
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
11
Громов
Артём
7
Довбик
Артём
Рух Львов
Днепр-1

История личных встреч

Рух Львов
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПД
3:0
ПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 5 (1) 0.71
Климчук Юрий 1 0.14
Довгий Алексей 1 0.14
Дидик Роман 1 0.14
Бойчук Богдан 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 6 (1) 1
Гуцуляк Алексей 3 0.5
Адамюк Владимир 2 0.33
Пихалёнок Александр 1 0.17
Хамаче Янис 1 0.17
Громов Артём 1 0.17
Логинов Сергей 1 0.17
Сарапий Эдуард 1 0.17
Валентин Рубчинский 1 0.17
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бланко Доминго 0 0
Когут Игорь 0 0
Назаренко Александр 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слюсар Денис 3 1
Vitaliy Roman 3 1
Соломон-Отабор Вив 2 0
Лях Ростислав 2 0
Дидик Роман 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Довгий Алексей 1 0
Белый Максим 1 0
Климчук Юрий 1 0
Marko Sapuha 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 2 0
Сваток Александр 2 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Назаренко Александр 2 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
4
44%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
2
25%
5
29%
29%
31-45
3
38%
4
24%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

14
2
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 1
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1
Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3
Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 6 0 0 17 - 2 18
2. Шахтёр Донецк 1:0 6 5 1 0 11 - 2 16
3. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
4. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
5. Верес 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Заря 6 3 1 2 12 - 13 10
8. Динамо Киев 0:1 6 3 0 3 7 - 7 9
9. Металлист-1925 6 2 3 1 7 - 7 9
10. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
11. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Львов 6 1 2 3 5 - 9 5
13. Рух Львов 7 1 1 5 8 - 14 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 6 0 3 3 2 - 5 3
16. Черноморец Од 6 0 2 4 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Шахтёр Донецк 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Металлист-1925 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Динамо Киев 0:1 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
8. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 5 3 1 1 5 - 4 10
2. Днепр-1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 1:0 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 3 1 0 2 4 - 8 3
9. Динамо Киев 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Рух Львов 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      46'
      Бабенко Руслан получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Довбик Артём из команды Днепр-1 забивает с точки!
    • Желтая карточка
      39'
      Слюсар Денис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Адамюк Владимир получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Довгий Алексей бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Vitaliy Roman получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Сваток Александр получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рух Львов 2:3 Днепр-1 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     