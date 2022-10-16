Тур: 7. Стадион: Украина.
0'
14' Желтая карточкаСваток Александр
28' Желтая карточкаVitaliy Roman
1:0
30' ГолДовгий Алексей
38' Желтая карточкаАдамюк Владимир
39' Желтая карточкаСлюсар Денис
1:1
45' ПенальтиДовбик Артём
46' Желтая карточкаБабенко Руслан
2:1
52' ГолДе Паула Таллес
59' Вторая желтая карточкаVitaliy Roman
2:2
59' ГолГуцуляк Алексей
78' Вторая желтая карточкаСлюсар Денис
90' Желтая карточкаНазаренко Александр
2:3
90' ГолЛогинов Сергей
90'+6
Ход матча
14'
28'
30'
1:0
38'
39'
45'
1:1
46'
52'
2:1
59'
59'
78'
90'
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
71 Oleh Fedor
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Громов АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
История личных встреч
Рух Львов
Днепр-1
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|0.71
|Климчук Юрий
|1
|0.14
|Довгий Алексей
|1
|0.14
|Дидик Роман
|1
|0.14
|Бойчук Богдан
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|6 (1)
|1
|Гуцуляк Алексей
|3
|0.5
|Адамюк Владимир
|2
|0.33
|Пихалёнок Александр
|1
|0.17
|Хамаче Янис
|1
|0.17
|Громов Артём
|1
|0.17
|Логинов Сергей
|1
|0.17
|Сарапий Эдуард
|1
|0.17
|Валентин Рубчинский
|1
|0.17
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бланко Доминго
|0
|0
|Когут Игорь
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слюсар Денис
|3
|1
|Vitaliy Roman
|3
|1
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0
|Лях Ростислав
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Marko Sapuha
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|2
|0
|Сваток Александр
|2
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
4
44%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
2
25%
5
29%
29%
31-45
3
38%
4
24%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
14
2
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 1
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1
Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3
Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|3.
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12 - 13
|13
|4.
|Колос Ковалёвка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|Верес
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Заря
|6
|3
|1
|2
|12 - 13
|10
|8.
|Динамо Киев
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|9.
|Металлист-1925
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|Минай
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Рух Львов
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|14.
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Кривбасс
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Черноморец Од
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|Металлист-1925
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Динамо Киев
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Металлист
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|8.
|Ворскла
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|11.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Львов
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Минай
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заря
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|9.
|Динамо Киев
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ворскла
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|11.
|Ингулец
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Рух Львов
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|3 (1)
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3