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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Шахтёр Донецк
1:0
Первый тайм: 41'
Динамо Киев
0'
6' Желтая карточка
Вивчаренко Костянтин
11' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
14' Желтая карточка
Ванат Владислав
1:0
29' Гол
Зубков Александр

Ход матча

6'
 
Вивчаренко Костянтин
11'
Михайличенко Богдан
 
14'
 
Ванат Владислав
29'
Зубков Александр
(Траоре Лассина)
1:0
Прогнозы 23
Шахтёр Донецк 95.7% (22)
X 4.3% (1)
Динамо Киев 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Динамо Киев
2.27
3.62
3.78
Все Коэффициенты
81
Трубин
Анатолий
15
Михайличенко
Богдан
22
Матвиенко
Николай
5
Бондарь
Валерий
26
Конопля
Ефим
6
Степаненко
Тарас
10
Мудрик
Михаил
8
Судаков
Георгий
21
Бондаренко
Артём
11
Зубков
Александр
2
Траоре
Лассина
35
Нещерет
Руслан
2
Вивчаренко
Костянтин
34
Сирота
Александр
25
Забарный
Илья
24
Тымчик
Александр
5
Сидорчук
Сергей
20
Караваев
Александр
8
Шепелев
Владимир
29
Буяльский
Виталий
15
Цыганков
Виктор
11
Ванат
Владислав
Шахтёр Донецк
Динамо Киев

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Динамо Киев

36 матчей

91.7%
8.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.2%
38.9%
13.9%
17 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
28 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

61 матч

54.1%
13.1%
32.8%
33 победы 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

27.9%
45.9%
26.2%
17 побед 28 ничьих 16 побед

Второй тайм

45.9%
32.8%
21.3%
28 побед 20 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:0
С
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
С
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
1:2
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:1
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
2:0
ПЛ
2:3
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
С
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
С
0:2
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
2:3
ПЛ
0:0
С
1:3
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:1
ПЛ
1:0
С
1:1
К
2:0
КПК
4:5
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 3 0.5
Швед Марьян 1 0.17
Зубков Александр 1 0.17
Траоре Лассина 1 0.17
Джурасек Невен 1 0.17
Конопля Ефим 1 0.17
Бондаренко Артём 1 0.17
Очеретько Олег 1 0.17
Мудрик Михаил 0 0
Степаненко Тарас 0 0
Михайличенко Богдан 0 0
Судаков Георгий 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 4 0.67
Цыганков Виктор 1 0.17
Тымчик Александр 1 0.17
Ванат Владислав 1 0.17

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрик Михаил 1 1
Бондаренко Артём 2 0
Михайличенко Богдан 1 0
Траоре Лассина 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Очеретько Олег 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 3 0
Караваев Александр 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Попов Денис II 1 0
Сирота Александр 1 0
Забарный Илья 1 0
Вивчаренко Костянтин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0
Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1
Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 6 0 0 17 - 2 18
2. Шахтёр Донецк 1:0 6 5 1 0 11 - 2 16
3. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
4. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
5. Верес 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Заря 6 3 1 2 12 - 13 10
8. Динамо Киев 0:1 6 3 0 3 7 - 7 9
9. Металлист-1925 6 2 3 1 7 - 7 9
10. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
11. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Львов 6 1 2 3 5 - 9 5
13. Рух Львов 7 1 1 5 8 - 14 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 6 0 3 3 2 - 5 3
16. Черноморец Од 6 0 2 4 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Шахтёр Донецк 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Металлист-1925 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Динамо Киев 0:1 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
8. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 5 3 1 1 5 - 4 10
2. Днепр-1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 1:0 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 3 1 0 2 4 - 8 3
9. Динамо Киев 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Рух Львов 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
Прогнозы 23
Шахтёр Донецк 95.7% (22)
X 4.3% (1)
Динамо Киев 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Динамо Киев
2.27
3.62
3.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев онлайн

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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев

Исход игры
Шахтёр Донецк
95.7% (22)
Ничья
4.3% (1)
Динамо Киев
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (17)
Меньше
26.09% (6)
Обе команды забьют
Да
73.91% (17)
Нет
26.09% (6)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
60.9% (14)
1:0 Шахтёр Донецк
21.7% (5)
3:2 Шахтёр Донецк
8.7% (2)
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