Тур: 7. Стадион: Арена Львов.
1:0
Первый тайм: 41'
0'
6' Желтая карточкаВивчаренко Костянтин
11' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
14' Желтая карточкаВанат Владислав
1:0
29' ГолЗубков Александр
Ход матча
14'
29'
26
Конопля
Ефим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
34 Петряк ИванНападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Диалло СамбаНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Динамо Киев
36 матчей
91.7%
8.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.2%
38.9%
13.9%
17 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
27.8%
28 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
61 матч
54.1%
13.1%
32.8%
33 победы 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
27.9%
45.9%
26.2%
17 побед 28 ничьих 16 побед
Второй тайм
45.9%
32.8%
21.3%
28 побед 20 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|3
|0.5
|Швед Марьян
|1
|0.17
|Зубков Александр
|1
|0.17
|Траоре Лассина
|1
|0.17
|Джурасек Невен
|1
|0.17
|Конопля Ефим
|1
|0.17
|Бондаренко Артём
|1
|0.17
|Очеретько Олег
|1
|0.17
|Мудрик Михаил
|0
|0
|Степаненко Тарас
|0
|0
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|Судаков Георгий
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|4
|0.67
|Цыганков Виктор
|1
|0.17
|Тымчик Александр
|1
|0.17
|Ванат Владислав
|1
|0.17
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрик Михаил
|1
|1
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Траоре Лассина
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванат Владислав
|3
|0
|Караваев Александр
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
|Сирота Александр
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
|Вивчаренко Костянтин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0
Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1
Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|3.
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12 - 13
|13
|4.
|Колос Ковалёвка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|Верес
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Заря
|6
|3
|1
|2
|12 - 13
|10
|8.
|Динамо Киев
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|9.
|Металлист-1925
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|Минай
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Рух Львов
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|14.
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Кривбасс
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Черноморец Од
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|Металлист-1925
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Динамо Киев
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Металлист
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|8.
|Ворскла
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|11.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Львов
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Минай
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заря
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|9.
|Динамо Киев
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ворскла
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|11.
|Ингулец
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Рух Львов
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|3 (1)
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев
Исход игры
Шахтёр Донецк
95.7% (22)
Ничья
4.3% (1)
Динамо Киев
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (17)
Меньше
26.09% (6)
Обе команды забьют
Да
73.91% (17)
Нет
26.09% (6)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
60.9% (14)
1:0 Шахтёр Донецк
21.7% (5)
3:2 Шахтёр Донецк
8.7% (2)
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