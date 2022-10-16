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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Шахтёр Донецк
3:1
Конец матча
Динамо Киев
0'
6' Желтая карточка
Вивчаренко Костянтин
10' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
14' Желтая карточка
Ванат Владислав
1:0
29' Гол
Зубков Александр
1:0
45' Не забитый пенальти
Траоре Лассина
1:1
46' Гол
Ванат Владислав
2:1
48' Гол
Мудрик Михаил
55' Желтая карточка
Конопля Ефим
63' Желтая карточка
Сикан Даниил
69' Красная карточка
Забарный Илья
71' Желтая карточка
Степаненко Тарас
3:1
74' Гол
Сикан Даниил
87' Желтая карточка
Петряк Иван
90'+5

Ход матча

6'
 
Вивчаренко Костянтин
10'
Михайличенко Богдан
 
14'
 
Ванат Владислав
29'
Зубков Александр
(Траоре Лассина)
1:0
45'
Траоре Лассина
1:0
46'
1:1
Ванат Владислав
(Цыганков Виктор)
48'
Мудрик Михаил
(Судаков Георгий)
2:1
55'
Конопля Ефим
 
59'
Сикан Даниил
Траоре Лассина
 
63'
Сикан Даниил
 
64'
 
Кабаев Владислав
Тымчик Александр
64'
 
Дубинчак Владислав
Вивчаренко Костянтин
64'
 
Гармаш Денис
Шепелев Владимир
69'
 
Забарный Илья
71'
Степаненко Тарас
 
74'
Сикан Даниил
(Мудрик Михаил)
3:1
75'
 
Попов Денис II
Кабаев Владислав
76'
Назарина Егор
Степаненко Тарас
 
81'
Петряк Иван
Мудрик Михаил
 
81'
Джурасек Невен
Судаков Георгий
 
87'
Петряк Иван
 
87'
 
Кедзёра Томаш
Караваев Александр
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 23
Шахтёр Донецк 95.7% (22)
X 4.3% (1)
Динамо Киев 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
81
Трубин
Анатолий
15
Михайличенко
Богдан
22
Матвиенко
Николай
5
Бондарь
Валерий
26
Конопля
Ефим
6
Степаненко
Тарас
10
Мудрик
Михаил
8
Судаков
Георгий
21
Бондаренко
Артём
11
Зубков
Александр
2
Траоре
Лассина
35
Нещерет
Руслан
2
Вивчаренко
Костянтин
34
Сирота
Александр
25
Забарный
Илья
24
Тымчик
Александр
5
Сидорчук
Сергей
20
Караваев
Александр
8
Шепелев
Владимир
29
Буяльский
Виталий
15
Цыганков
Виктор
11
Ванат
Владислав
Шахтёр Донецк
Динамо Киев

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Динамо Киев

36 матчей

91.7%
8.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.2%
38.9%
13.9%
17 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
28 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

61 матч

54.1%
13.1%
32.8%
33 победы 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

27.9%
45.9%
26.2%
17 побед 28 ничьих 16 побед

Второй тайм

45.9%
32.8%
21.3%
28 побед 20 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:0
С
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
С
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
1:2
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:1
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
2:0
ПЛ
2:3
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
С
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
С
0:2
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
2:3
ПЛ
0:0
С
1:3
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:1
ПЛ
1:0
С
1:1
К
2:0
КПК
4:5
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 4 0.67
Зубков Александр 2 0.33
Мудрик Михаил 1 0.17
Швед Марьян 1 0.17
Траоре Лассина 1 0.17
Джурасек Невен 1 0.17
Конопля Ефим 1 0.17
Бондаренко Артём 1 0.17
Очеретько Олег 1 0.17
Судаков Георгий 0 0
Степаненко Тарас 0 0
Михайличенко Богдан 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 4 0.67
Ванат Владислав 2 0.33
Цыганков Виктор 1 0.17
Тымчик Александр 1 0.17

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрик Михаил 1 1
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Петряк Иван 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Траоре Лассина 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Очеретько Олег 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 3 0
Забарный Илья 1 1
Караваев Александр 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Попов Денис II 1 0
Сирота Александр 1 0
Вивчаренко Костянтин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
1
8%
4
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0
Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1
Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 6 0 0 17 - 2 18
2. Шахтёр Донецк 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
4. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
5. Верес 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Заря 6 3 1 2 12 - 13 10
8. Металлист-1925 6 2 3 1 7 - 7 9
9. Динамо Киев 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
11. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Львов 6 1 2 3 5 - 9 5
13. Рух Львов 7 1 1 5 8 - 14 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 6 0 3 3 2 - 5 3
16. Черноморец Од 6 0 2 4 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Металлист-1925 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
8. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 5 3 1 1 5 - 4 10
2. Днепр-1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 3 1 0 2 4 - 8 3
9. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Рух Львов 3 0 1 2 2 - 7 1
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Траоре Лассина пробил пенальти, но не смог забить!
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Зубков Александр бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Ванат Владислав получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Михайличенко Богдан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Kostyantyn Vivcharenko получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 23
    Шахтёр Донецк 95.7% (22)
    X 4.3% (1)
    Динамо Киев 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    95.7% (22)
    Ничья
    4.3% (1)
    Динамо Киев
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (17)
    Меньше
    26.09% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (17)
    Нет
    26.09% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Донецк
    60.9% (14)
    1:0 Шахтёр Донецк
    21.7% (5)
    3:2 Шахтёр Донецк
    8.7% (2)
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