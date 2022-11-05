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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Morgan J.
Мельбурн Сити
3:0
Второй тайм: 85'
Перт Глори
0'
12' Желтая карточка
_Forde J.
27' Желтая карточка
Уильямс Рис
28' Желтая карточка
_Duncan Z.
37' Желтая карточка
_Azubel B.
1:0
49' Гол
_Maclaren J.
68' Желтая карточка
_Beevers M.
2:0
75' Пенальти
_Maclaren J.
3:0
82' Гол
_Tilio M.

Ход матча

12'
 
_Forde J.
27'
 
Уильямс Рис
28'
 
_Duncan Z.
37'
 
_Azubel B.
46'
 
_Colakovski S.
_Azubel B.
46'
 
_Ivanovic L.
_Colli G.
49'
_Maclaren J.
(_Tilio M.)
1:0
63'
_Nabbout A.
_Berisha V.
 
68'
 
_Beevers M.
69'
 
_Oxborrow M.
_Bodnar L.
70'
 
_Zimarino A.
_Khelifi S.
75'
_Maclaren J.
2:0
80'
Jamieson Scott
_Reis N.
 
82'
_Tilio M.
(_Bos J.)
3:0
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Перт Глори
1.43
5.10
8.77
Все Коэффициенты
1
Гловер
Том
25
Callum
Talbot
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
38
Jordan
Bos
23
Тилио
Марко
8
Ван
дер
Венне
Рихард
13
О'Нил
Эйден
7
Леки
Мэттью
14
Бериша
Валон
9
Макларен
Джейми
33
Редди
Лиэм
36
Joseph
Forde
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
14
Клисби
Джек
19
Данкан
Закари
4
Luke
Bodnar
7
Уильямс
Райан
20
Giordano
Colli
10
Хелифи
Салим
11
Ben
Azubel
Мельбурн Сити
Перт Глори

История личных встреч

Мельбурн Сити
Перт Глори

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
57.9%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 19 побед

40 матчей

25%
30%
45%
10 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

25%
47.5%
27.5%
10 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.5%
30%
47.5%
9 побед 12 ничьих 19 побед

История матчей

2:0
2:2
1:0
1:3
1:3
2:3
0:0
0:3
2:2
0:0
1:0
2:1
0:2
1:3
0:2
5:4
3:3
2:3
2:0
3:2
2:2
5:1
КФ
3:1
3:1
0:0
0:0
1:1
2:1
3:0
1:0
2:0
1:0
2:0
3:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2

Голы

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.32
1.22

Среднее время на гол

68
73

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.94
1.36

Среднее время на гол

46
66

Всего голов

64
52

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 6 (3) 1.2
Тилио Марко 1 0.2
Леки Мэттью 0 0
Нэббаут Эндрю 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giordano Colli 2 0.4
Макинефф Аарон 2 (1) 0.4

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 1 1
Taras Gomulka 1 1
О'Нил Эйден 2 0
Бериша Валон 1 0
Леки Мэттью 1 0
Нэббаут Эндрю 1 0
Тилио Марко 1 0
Callum Talbot 1 0
Jordan Bos 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Райан 3 0
Амини Мустафа 2 0
Данкан Закари 2 0
Биверс Марк 1 0
Лахман Даррил 1 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
Luke Bodnar 1 0
Joseph Forde 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Перт Глори
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
2
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Перт Глори
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Перт Глори
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
33%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6
Перт Глори
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0
Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Перт Глори

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 100%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 3:0 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Сидней 4 2 1 1 10 - 8 7
4. Ньюкасл Джетс 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Макартур 4 1 2 1 5 - 4 5
6. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 5 - 6 5
7. Централ Кост Маринерс 3 1 1 1 7 - 6 4
8. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
9. Брисбен Роар 4 0 3 1 1 - 3 3
10. Веллингтон Феникс 4 0 3 1 6 - 8 3
11. Перт Глори 0:3 5 1 0 4 4 - 9 3
12. Вестерн Юнайтед 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 3:0 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ньюкасл Джетс 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Макартур 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Централ Кост Маринерс 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Веллингтон Феникс 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Брисбен Роар 3 0 2 1 0 - 2 2
9. Сидней 2 0 1 1 4 - 5 1
10. Вестерн Юнайтед 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Перт Глори 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мельбурн Виктори 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 3:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Сидней 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Мельбурн Виктори 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Перт Глори 0:3 5 1 0 4 4 - 9 3
6. Макартур 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Аделаида Юнайтед 3 0 2 1 3 - 5 2
8. Брисбен Роар 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Централ Кост Маринерс 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 6
Сидней Мак Роберт 3
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 2 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Крпич Сулейман 2
Сидней Лолли Джо 2
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Бриллант Джошуа 1 2
Перт Глори Уильямс Райан 3
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Сидней Patrick Wood 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Ben Azubel получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Данкан Закари получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Уильямс Райан получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      12'
      Joseph Forde получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Мельбурн Сити
    Ничья
    Перт Глори
    1.43
    5.10
    8.77
    Все Коэффициенты
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