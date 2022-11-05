Тур: 5. Стадион: CommBank Stadium (Sydney). Главный судья: Ams K.
0:2
Второй тайм: 79'
0'
1' Желтая карточкаТраоре Амаду
11' Вторая желтая карточка_Montgomery N.
25' Желтая карточка_Kaltak B.
27' Желтая карточка_N'Kololo B.
27' Желтая карточка_Mrcela T.
49' Желтая карточка_Najjarine R.
0:1
66' Гол_Ruhs M.
0:2
72' Гол_Ruhs M.
Ход матча
1'
11'
25'
27'
27'
49'
63'
64'
79'
98
Marco
Tulio1
11
Beni
Nkololo
90
Айонго
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Тонгик РуонЗащитник
- Полузащитник
-
-
33 Alex Bonetig
-
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Marco Tulio1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
-
90 Айонго ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
17 KelechiЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
-
21 Michael Ruhs
-
14 Garang Kuol
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Централ Кост Маринерс
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.31
1.5
Среднее время на гол
68
60
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1
0.94
Среднее время на гол
90
96
Всего голов
35
36
Голов в среднем за матч
1.17
1.2
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
77
75
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0
Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2