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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ams K.
Вестерн Сидней Уондерерс
0:2
Второй тайм: 79'
Централ Кост Маринерс
0'
1' Желтая карточка
Траоре Амаду
11' Вторая желтая карточка
_Montgomery N.
25' Желтая карточка
_Kaltak B.
27' Желтая карточка
_N'Kololo B.
27' Желтая карточка
_Mrcela T.
49' Желтая карточка
_Najjarine R.
0:1
66' Гол
_Ruhs M.
0:2
72' Гол
_Ruhs M.

Ход матча

1'
Траоре Амаду
 
11'
 
_Montgomery N.
25'
 
_Kaltak B.
27'
 
_N'Kololo B.
27'
_Mrcela T.
 
46'
_Tongyik R.
Траоре Амаду
 
49'
_Najjarine R.
 
63'
 
_Kuol G.
_Ayongo P.
64'
 
_Ruhs M.
Тулио Марко
66'
0:1
_Ruhs M.
(_Kuol G.)
72'
0:2
_Ruhs M.
(_Kuol G.)
75'
_Sapsford Z.
_Krpic S.
 
75'
_Lopane A.
_Najjarine R.
 
79'
 
_Silvera S.
_N'Kololo B.
79'
 
_Hall D.
_Balard M.
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Централ Кост Маринерс
3.15
3.65
4.05
Все Коэффициенты
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
26
Боррьелло
Брендон
28
Ньювенхоф
Калем
17
Амальфитано
Ромен
10
Нинкович
Милош
11
Крпич
Сулейман
7
Наджарин
Рами
20
Вукович
Дэнни
2
Thomas
Aquilina
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
98
Marco
Tulio1
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
11
Beni
Nkololo
90
Айонго
Пол
9
Каммингс
Джейсон
Вестерн Сидней Уондерерс
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Централ Кост Маринерс

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

AЛ(
2:2
AЛ(
2:0
2:2
0:1
1:1
1:3
2:1
3:1
2:0
2:0
1:2
0:2
2:2
0:2
1:4
1:1
4:1
1:2
0:2
1:0
0:0
0:0
2:0
2:1
2:0
1:1
0:2
0:1
0:2
0:0

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.31
1.5

Среднее время на гол

68
60

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1
0.94

Среднее время на гол

90
96

Всего голов

35
36

Голов в среднем за матч

1.17
1.2

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

77
75

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0
Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Мрчела Томислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Beni Nkololo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Brian Kaltak получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Nick Montgomery получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Траоре Адама III получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Вестерн Сидней Уондерерс
    Ничья
    Централ Кост Маринерс
    3.15
    3.65
    4.05
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