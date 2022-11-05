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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ams K.
Вестерн Сидней Уондерерс
0:3
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
1' Желтая карточка
Траоре Адама
11' Желтая карточка
Nick Montgomery
25' Желтая карточка
Brian Kaltak
27' Желтая карточка
Beni Nkololo
27' Желтая карточка
Мрчела Томислав
49' Желтая карточка
Наджарин Рами
0:1
66' Гол
Michael Ruhs
0:2
72' Гол
Michael Ruhs
0:3
81' Гол
Силвера Самуэл
90'+5
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
26
Боррьелло
Брендон
28
Ньювенхоф
Калем
17
Амальфитано
Ромен
10
Нинкович
Милош
11
Крпич
Сулейман
7
Наджарин
Рами
20
Вукович
Дэнни
2
Thomas
Aquilina
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
98
Marco
Tulio1
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
11
Beni
Nkololo
90
Айонго
Пол
9
Каммингс
Джейсон
Вестерн Сидней Уондерерс
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Централ Кост Маринерс

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

AЛ(
2:2
AЛ(
2:0
2:2
0:1
1:1
1:3
2:1
3:1
2:0
2:0
1:2
0:2
2:2
0:2
1:4
1:1
4:1
1:2
0:2
1:0
0:0
0:0
2:0
2:1
2:0
1:1
0:2
0:1
0:2
0:0

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.31
1.5

Среднее время на гол

68
60

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1
0.94

Среднее время на гол

90
96

Всего голов

35
36

Голов в среднем за матч

1.17
1.2

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

77
75

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0
Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      27'
      Мрчела Томислав получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Beni Nkololo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Brian Kaltak получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Nick Montgomery получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      1'
      Траоре Адама III получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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