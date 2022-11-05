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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 182
Сочи 9.9% (18)
X 17.6% (32)
Спартак Москва 72.5% (132)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сочи
Ничья
Спартак Москва
3.50
4.05
2.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Заболотный
Николай
27
Заика
Кирилл
45
Миладинович
Иван
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
19
Шипунов
Тимофей
15
Цаллагов
Ибрагим
17
Макарчук
Артём
22
Рамос
Дос
Сантос
Жоао
Натаилтон
9
Мелкадзе
Георгий
6
Юсупов
Артур
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
39
Маслов
Павел
14
Джикия
Георгий
82
Хлусевич
Даниил
22
Игнатов
Михаил
47
Зобнин
Роман
25
Пруцев
Данил
7
Соболев
Александр
Сергеевич
11
Николсон
Шамар
10
Промес
Куинси
Сочи
3-4-3
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Сочи
Спартак Москва

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
КПП
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
7:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.71

Среднее время на гол

54
126

Всего голов

20
0

Голов в среднем за матч

2.86
0

Среднее время на гол

31
0

Всего голов

25
5

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 10 (6) 0.67
Мелкадзе Георгий 4 0.27
Сарвели Владислав 3 0.2
Юсупов Артур 2 0.13
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон 2 0.13
Цаллагов Ибрагим 1 0.07
Сиссако Мусса 1 0.07
Шипунов Тимофей 1 0.07
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Дркушич Ваня 0 0
Кравцов Кирилл 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 12 (1) 0.8
Соболев Александр Сергеевич 7 0.47
Николсон Шамар 3 0.2
Игнатов Михаил 2 0.13
Зобнин Роман 2 0.13
Зиньковский Антон 2 0.13
Мозес Виктор 2 0.13
Мартинс Кристофер 1 0.07
Денисов Даниил 1 0.07
Рыбус Мацей 1 0.07
Маслов Павел 1 0.07
Литвинов Руслан 1 0.07
Мелёшин Павел 1 0.07
Пруцев Данил 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 5 0
Терехов Сергей 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Дркушич Ваня 4 0
Мещанинов Артём 2 1
Сиссако Мусса 1 1
Нобоа Кристиан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Заика Кирилл 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 0
Промес Куинси 5 0
Рыбус Мацей 3 1
Хлусевич Даниил 4 0
Джикия Георгий 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Маслов Павел 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Сочи
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Спартак Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

3
5
Сочи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Спартак Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

21
2

Волевые поражения

6
19
Сочи
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Спартак Москва
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

24
6

Волевые поражения

9
24

Голы по времени матча

Забито

18
16
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
2
11%
5
31%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
22%
5
31%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

8
20
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
38%
3
15%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
3
38%
4
20%
61-75
1
13%
5
25%
76-90

Пропущено

23
5
10 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
13%
1
20%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
26%
4
80%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
22%
0
0%
76-90

Забито

26
36
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
4
15%
3
8%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
8
31%
5
14%
31-45
3
12%
8
22%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
5
19%
10
28%
76-90

Пропущено

29
17
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
14%
1
6%
1-15
3
10%
4
24%
16-30
6
21%
3
18%
31-45
7
24%
7
41%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
6
21%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0 Сочи - Урал 2:3 Крылья Советов - Сочи 2:0
Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2
Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0

Результаты матчей

Сочи
Спартак Москва

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сочи
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
4
3
2
5
3.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
6
2
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
10
5
3
12
2.5
6
9
2
13
3.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 12 3 0 44 - 5 39
2. Спартак Москва Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
3. ЦСКА Москва Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
4. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
5. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
6. Краснодар Заявка 15 7 3 5 27 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 2 6 23 - 23 23
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 15 6 3 6 24 - 31 21
10. Урал Заявка 15 5 2 8 17 - 26 17
11. Крылья Советов Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
12. Пари НН Заявка 15 3 4 8 18 - 27 13
13. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
14. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
15. Локомотив Москва Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
16. Торпедо Москва Заявка 15 1 3 11 7 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
4. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6. Сочи Заявка 7 5 2 0 17 - 7 17
7. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
12. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
14. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
4. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Пари НН Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
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    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2022, осталось 33 минуты.



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    • Прогнозы 182
    Сочи 9.9% (18)
    X 17.6% (32)
    Спартак Москва 72.5% (132)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Спартак Москва
    3.50
    4.05
    2.95
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    Прогнозы на матч Сочи - Спартак Москва

    Исход игры
    Сочи
    9.9% (18)
    Ничья
    17.6% (32)
    Спартак Москва
    72.5% (132)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.46% (102)
    Меньше
    21.54% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    89.23% (116)
    Нет
    10.77% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    34.6% (63)
    1:3 Спартак Москва
    10.4% (19)
    1:1 Ничья
    8.2% (15)
    2:2 Ничья
    4.9% (9)
    2:1 Сочи
    3.8% (7)
    0:1 Спартак Москва
    2.7% (5)
    0:2 Спартак Москва
    2.7% (5)
    1:0 Сочи
    1.1% (2)
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