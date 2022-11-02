Тур: 16. Стадион: Фишт.
Позже
История личных встреч
Сочи
Спартак Москва
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.71
Среднее время на гол
54
126
Всего голов
20
0
Голов в среднем за матч
2.86
0
Среднее время на гол
31
0
Всего голов
25
5
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|10 (6)
|0.67
|Мелкадзе Георгий
|4
|0.27
|Сарвели Владислав
|3
|0.2
|Юсупов Артур
|2
|0.13
|Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон
|2
|0.13
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.07
|Сиссако Мусса
|1
|0.07
|Шипунов Тимофей
|1
|0.07
|Макарчук Артём
|0
|0
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
|Дркушич Ваня
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|12 (1)
|0.8
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0.47
|Николсон Шамар
|3
|0.2
|Игнатов Михаил
|2
|0.13
|Зобнин Роман
|2
|0.13
|Зиньковский Антон
|2
|0.13
|Мозес Виктор
|2
|0.13
|Мартинс Кристофер
|1
|0.07
|Денисов Даниил
|1
|0.07
|Рыбус Мацей
|1
|0.07
|Маслов Павел
|1
|0.07
|Литвинов Руслан
|1
|0.07
|Мелёшин Павел
|1
|0.07
|Пруцев Данил
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелкадзе Георгий
|5
|0
|Терехов Сергей
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Дркушич Ваня
|4
|0
|Мещанинов Артём
|2
|1
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Нобоа Кристиан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Сарвели Владислав
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|Промес Куинси
|5
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|Джикия Георгий
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Спартак Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
3
5
Сочи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Спартак Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
21
2
Волевые поражения
6
19
Сочи
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Спартак Москва
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
24
6
Волевые поражения
9
24
Голы по времени матча
Забито
18
16
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
2
11%
5
31%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
22%
5
31%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Забито
8
20
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
38%
3
15%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
3
38%
4
20%
61-75
1
13%
5
25%
76-90
Пропущено
23
5
10 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
13%
1
20%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
26%
4
80%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
22%
0
0%
76-90
Забито
26
36
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
4
15%
3
8%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
8
31%
5
14%
31-45
3
12%
8
22%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
5
19%
10
28%
76-90
Пропущено
29
17
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
14%
1
6%
1-15
3
10%
4
24%
16-30
6
21%
3
18%
31-45
7
24%
7
41%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
6
21%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0 Сочи - Урал 2:3 Крылья Советов - Сочи 2:0
Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2
Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0
Результаты матчей
Сочи
Спартак Москва
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сочи
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
43
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
87
105
312
69
213
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|44 - 5
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 15
|29
|4.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 21
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 18
|26
|6.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 21
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 23
|23
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|28 - 34
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 31
|21
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 26
|17
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Пари НН
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|18 - 27
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|18 - 28
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 34
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|7 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|8.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Пари НН
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Спартак Москва
Исход игры
Сочи
9.8% (6)
Ничья
13.1% (8)
Спартак Москва
77% (47)
Тотал 2.5
Больше
80.39% (41)
Меньше
19.61% (10)
Обе команды забьют
Да
88.24% (45)
Нет
11.76% (6)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
41% (25)
1:3 Спартак Москва
11.5% (7)
1:1 Ничья
6.6% (4)
2:1 Сочи
6.6% (4)
2:2 Ничья
4.9% (3)
0:2 Спартак Москва
3.3% (2)
0:1 Спартак Москва
3.3% (2)
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