Тур: 13. Стадион: Гиресун Ататюрк.
3:1
Второй тайм: 66'
0'
11' Желтая карточкаМехремич Ади
14' Желтая карточкаIbrahim Yilmaz
0:1
18' ГолЭтеми Вален
30' Вторая желтая карточкаМехремич Ади
1:1
45' ГолУлудаг Алпер
2:1
48' ГолКампусано Хорман
3:1
57' ГолRobert Mejia
Ход матча
11'
14'
18'
0:1
30'
45'
1:1
48'
2:1
57'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
25
Alexis
Perez
21
Ариас
Рамон
14
Robert
Mejia
23
Okan
Erdogan
88
Мехремич
Ади
66
Яшар
Али
98
Топали
Етмир
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Alexis PerezЗащитник
-
21 Ариас РамонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Robert MejiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Давас ДоганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Sahin Dik
-
50 Kadir Seven
-
-
Главный тренер: Hakan Keles
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Okan ErdoganЗащитник
-
88 Мехремич АдиЗащитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Эберт ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Aldin CajicПолузащитник
-
77 Kagan BagisПолузащитник
-
61 Гури СиндриНападающий
-
59 Alp Arda
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fatih Tekke
История личных встреч
Гиресунспор
Истанбулспор
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Гиресунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баич Риад
|3
|0.25
|Сайнс Борха
|2
|0.17
|Кампуш Сержинью
|1
|0.08
|Улудаг Алпер
|1
|0.08
|Беришбек Рахметулла
|1
|0.08
|Саглам Геркем
|1 (1)
|0.08
|Давас Доган
|0
|0
|Кювас Брандлей
|0
|0
|Mert Kurt
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|4
|0.33
|Топали Етмир
|3
|0.25
|Мехремич Ади
|1
|0.08
|Рроца Эдуарт
|1
|0.08
|Яшар Али
|1
|0.08
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
|Emir Gultekin
|0
|0
Карточки
Гиресунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улудаг Алпер
|4
|0
|Кампуш Сержинью
|2
|1
|Ариас Рамон
|3
|0
|Alexis Perez
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Акпынар Мурат
|3
|0
|Сайнс Борха
|3
|0
|Robert Mejia
|2
|0
|Савичевич Вукан
|1
|0
|Траоре Хамиду
|1
|0
|Hayrullah Bilazer
|1
|0
|Sergen Picinciol
|1
|0
|Сенгор Фостин
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|2
|1
|Этеми Вален
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Ibrahim Yilmaz
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Mehmet Yesil III
|2
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|2
|0
|Muammer Sarikaya
|2
|0
|Эберт Патрик
|1
|0
|Йенсен Давид
|1
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Okan Erdogan
|1
|0
|Топали Етмир
|1
|0
|Яшар Али
|1
|0
|Emir Gultekin
|1
|0
|Michael Ologo
|1
|0
Результаты матчей
Гиресунспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Истанбулспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Гиресунспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Истанбулспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
3
1
Гиресунспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Истанбулспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
6
3
Голы по времени матча
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
5
33%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
5
45%
4
27%
76-90
Забито
8
10
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
5
63%
1
10%
76-90
Пропущено
17
22
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
3
18%
6
27%
16-30
4
24%
5
23%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
6
35%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гиресунспор
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Гиресунспор - Амасьяспор 3:1 Сивасспор - Гиресунспор 3:0
Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:1 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Гиресунспор - Адана Демирспор 2:3 Гиресунспор - Ризеспор 1:2 Гиресунспор - Торпедо Кутаиси 0:0 Умраниеспор - Гиресунспор 1:0 Эрзурумспор - Гиресунспор 1:4 Хатайспор - Гиресунспор 4:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Алтай - Гиресунспор 1:1
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2
Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Истанбулспор - Сепахан 1:1 Истанбулспор - Адана Демирспор 2:3 Бандырмаспор - Истанбулспор 1:2 Истанбулспор - Эрзурумспор 0:1 Эрзурумспор - Истанбулспор 2:4 Истанбулспор - Бандырмаспор 0:0 Самсунспор - Истанбулспор 0:0 Истанбулспор - Аданаспор 1:1
Результаты матчей
Гиресунспор
Истанбулспор
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Гиресунспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
110
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|2.
|Истанбул Башакшехир
|11
|7
|2
|2
|16 - 5
|23
|3.
|Адана Демирспор
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Бешикташ
|12
|6
|4
|2
|25 - 16
|22
|5.
|Галатасарай
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|6.
|Трабзонспор
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|7.
|Коньяспор
|12
|5
|5
|2
|12 - 6
|20
|8.
|Кайсериспор
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|9.
|Аланьяспор
|13
|4
|4
|5
|19 - 24
|16
|10.
|Касымпаша
|13
|4
|3
|6
|11 - 22
|15
|11.
|Газиантеп
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|12.
|Антальяспор
|11
|4
|1
|6
|15 - 19
|13
|13.
|Анкарагюджю
|12
|3
|3
|6
|15 - 20
|12
|14.
|Гиресунспор
|3:1
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|3
|3
|5
|19 - 20
|12
|16.
|Хатайспор
|11
|3
|1
|7
|8 - 19
|10
|17.
|Сивасспор
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|18.
|Истанбулспор
|1:3
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|19.
|Умраниеспор
|12
|1
|3
|8
|13 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|6
|5
|1
|0
|20 - 9
|16
|2.
|Истанбул Башакшехир
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Кайсериспор
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|6.
|Трабзонспор
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|7.
|Аланьяспор
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|9.
|Газиантеп
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|10.
|Гиресунспор
|3:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|11.
|Галатасарай
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Анкарагюджю
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Сивасспор
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Антальяспор
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|17.
|Хатайспор
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|18.
|Умраниеспор
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|19.
|Истанбулспор
|1:3
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|Адана Демирспор
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|3.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|4.
|Трабзонспор
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Коньяспор
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Бешикташ
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|7.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|8.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Кайсериспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|10.
|Газиантеп
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Истанбулспор
|1:3
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|12.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Аланьяспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|14.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|15.
|Анкарагюджю
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Гиресунспор
|3:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|17.
|Хатайспор
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Сивасспор
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|19.
|Умраниеспор
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|11 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|8
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (1)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|6 (1)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 3
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|6
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 4
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 4