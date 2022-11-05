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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Гиресунспор
3:1
Второй тайм: 66'
Истанбулспор
0'
11' Желтая карточка
Мехремич Ади
14' Желтая карточка
Ibrahim Yilmaz
0:1
18' Гол
Этеми Вален
30' Вторая желтая карточка
Мехремич Ади
1:1
45' Гол
Улудаг Алпер
2:1
48' Гол
Кампусано Хорман
3:1
57' Гол
Robert Mejia

Ход матча

11'
 
Мехремич Ади
14'
 
Ibrahim Yilmaz
18'
0:1
Этеми Вален
(Топали Етмир)
30'
 
Мехремич Ади
38'
 
Mehmet Yesil III
Muammer Sarikaya
45'
Улудаг Алпер
(Кампуш Сержинью)
1:1
46'
 
Michael Ologo
Ibrahim Yilmaz
46'
Беришбек Рахметулла
Talha Ulvan
 
46'
Кювас Брандлей
Саглам Геркем
 
48'
Кампусано Хорман
(Сайнс Борха)
2:1
57'
Robert Mejia
(Кювас Брандлей)
3:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Гиресунспор
Ничья
Истанбулспор
3.65
3.66
4.00
Все Коэффициенты
1
Onurcan
Piri
2
Talha
Ulvan
25
Alexis
Perez
21
Ариас
Рамон
6
Улудаг
Алпер
30
Кампусано
Хорман
14
Robert
Mejia
10
Кампуш
Сержинью
23
Саглам
Геркем
7
Сайнс
Борха
9
Баич
Риад
1
Йенсен
Давид
13
Бербер
Огузхан
23
Okan
Erdogan
88
Мехремич
Ади
66
Яшар
Али
57
Melih
Kabasakal
98
Топали
Етмир
10
Рроца
Эдуарт
24
Muammer
Sarikaya
27
Этеми
Вален
9
Ibrahim
Yilmaz
Гиресунспор
4-2-3-1
Истанбулспор
4-1-4-1

История личных встреч

Гиресунспор
Истанбулспор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
0:0
ПЛТ
3:1
ПЛТ
0:1
ПЛТ
0:1
АЛ
3:2
АЛ
3:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Гиресунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 3 0.25
Сайнс Борха 2 0.17
Кампуш Сержинью 1 0.08
Улудаг Алпер 1 0.08
Беришбек Рахметулла 1 0.08
Саглам Геркем 1 (1) 0.08
Давас Доган 0 0
Кювас Брандлей 0 0
Mert Kurt 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 4 0.33
Топали Етмир 3 0.25
Мехремич Ади 1 0.08
Рроца Эдуарт 1 0.08
Яшар Али 1 0.08
Muammer Sarikaya 0 0
Okan Erdogan 0 0
Emir Gultekin 0 0

Карточки

Гиресунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улудаг Алпер 4 0
Кампуш Сержинью 2 1
Ариас Рамон 3 0
Alexis Perez 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Акпынар Мурат 3 0
Сайнс Борха 3 0
Robert Mejia 2 0
Савичевич Вукан 1 0
Траоре Хамиду 1 0
Hayrullah Bilazer 1 0
Sergen Picinciol 1 0
Сенгор Фостин 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 2 1
Этеми Вален 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Ibrahim Yilmaz 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Mehmet Yesil III 2 0
Tuncer Duhan Aksu 2 0
Muammer Sarikaya 2 0
Эберт Патрик 1 0
Йенсен Давид 1 0
Язган Ферхат 1 0
Okan Erdogan 1 0
Топали Етмир 1 0
Яшар Али 1 0
Emir Gultekin 1 0
Michael Ologo 1 0

Результаты матчей

Гиресунспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Истанбулспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2
Гиресунспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Истанбулспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

3
1
Гиресунспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Истанбулспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

6
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
5
33%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
5
45%
4
27%
76-90

Забито

8
10
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
5
63%
1
10%
76-90

Пропущено

17
22
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
3
18%
6
27%
16-30
4
24%
5
23%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
6
35%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гиресунспор
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Гиресунспор - Амасьяспор 3:1 Сивасспор - Гиресунспор 3:0
Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:1 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Гиресунспор - Адана Демирспор 2:3 Гиресунспор - Ризеспор 1:2 Гиресунспор - Торпедо Кутаиси 0:0 Умраниеспор - Гиресунспор 1:0 Эрзурумспор - Гиресунспор 1:4 Хатайспор - Гиресунспор 4:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Алтай - Гиресунспор 1:1
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2
Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Истанбулспор - Сепахан 1:1 Истанбулспор - Адана Демирспор 2:3 Бандырмаспор - Истанбулспор 1:2 Истанбулспор - Эрзурумспор 0:1 Эрзурумспор - Истанбулспор 2:4 Истанбулспор - Бандырмаспор 0:0 Самсунспор - Истанбулспор 0:0 Истанбулспор - Аданаспор 1:1

Результаты матчей

Гиресунспор
Истанбулспор

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Гиресунспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 11 8 2 1 34 - 12 26
2. Истанбул Башакшехир 11 7 2 2 16 - 5 23
3. Адана Демирспор 12 6 5 1 24 - 14 23
4. Бешикташ 12 6 4 2 25 - 16 22
5. Галатасарай 11 6 3 2 14 - 9 21
6. Трабзонспор 11 6 3 2 16 - 13 21
7. Коньяспор 12 5 5 2 12 - 6 20
8. Кайсериспор 12 6 2 4 17 - 12 20
9. Аланьяспор 13 4 4 5 19 - 24 16
10. Касымпаша 13 4 3 6 11 - 22 15
11. Газиантеп 11 4 3 4 15 - 14 15
12. Антальяспор 11 4 1 6 15 - 19 13
13. Анкарагюджю 12 3 3 6 15 - 20 12
14. Гиресунспор 3:1 12 3 3 6 11 - 18 12
15. Фатих Карагюмрюк 11 3 3 5 19 - 20 12
16. Хатайспор 11 3 1 7 8 - 19 10
17. Сивасспор 12 2 4 6 11 - 16 10
18. Истанбулспор 1:3 12 2 2 8 11 - 25 8
19. Умраниеспор 12 1 3 8 13 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 6 5 1 0 20 - 9 16
2. Истанбул Башакшехир 7 5 1 1 13 - 3 16
3. Бешикташ 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Кайсериспор 6 4 1 1 10 - 5 13
5. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
6. Трабзонспор 5 3 2 0 5 - 2 11
7. Аланьяспор 6 3 2 1 11 - 8 11
8. Коньяспор 6 3 2 1 4 - 2 11
9. Газиантеп 4 2 2 0 8 - 4 8
10. Гиресунспор 3:1 6 2 1 3 7 - 7 7
11. Галатасарай 4 2 1 1 6 - 5 7
12. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Анкарагюджю 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Сивасспор 7 1 4 2 7 - 7 7
15. Касымпаша 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Антальяспор 6 2 1 3 8 - 10 7
17. Хатайспор 5 2 1 2 5 - 8 7
18. Умраниеспор 7 1 1 5 7 - 11 4
19. Истанбулспор 1:3 5 0 1 4 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 7 4 2 1 8 - 4 14
2. Адана Демирспор 7 3 3 1 16 - 11 12
3. Фенербахче 5 3 1 1 14 - 3 10
4. Трабзонспор 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Коньяспор 6 2 3 1 8 - 4 9
6. Бешикташ 5 2 2 1 10 - 9 8
7. Касымпаша 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Истанбул Башакшехир 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Кайсериспор 6 2 1 3 7 - 7 7
10. Газиантеп 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Истанбулспор 1:3 7 2 1 4 6 - 10 7
12. Антальяспор 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Аланьяспор 7 1 2 4 8 - 16 5
14. Фатих Карагюмрюк 5 1 2 2 8 - 10 5
15. Анкарагюджю 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Гиресунспор 3:1 6 1 2 3 4 - 11 5
17. Хатайспор 6 1 0 5 3 - 11 3
18. Сивасспор 5 1 0 4 4 - 9 3
19. Умраниеспор 5 0 2 3 6 - 11 2
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Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 11 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 8
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 3
Аланьяспор Фер Лерой 6
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 4
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 4
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Гиресунспор
    Ничья
    Истанбулспор
    3.65
    3.66
    4.00
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    Гиресунспор
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