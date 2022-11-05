  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Гиресунспор
3:2
Конец матча
Истанбулспор
0'
11' Желтая карточка
Мехремич Ади
14' Желтая карточка
Ibrahim Yilmaz
0:1
18' Гол
Этеми Вален
30' Вторая желтая карточка
Мехремич Ади
1:1
45' Гол
Улудаг Алпер
2:1
48' Гол
Кампусано Хорман
3:1
56' Гол
Robert Mejia
77' Желтая карточка
Mehmet Yesil III
87' Желтая карточка
Onurcan Piri
3:2
87' Гол
Топали Етмир
90' Желтая карточка
Бербер Огузхан
90'+8

Ход матча

11'
 
Мехремич Ади
14'
 
Ibrahim Yilmaz
18'
0:1
Этеми Вален
(Топали Етмир)
30'
 
Мехремич Ади
38'
 
Mehmet Yesil III
Muammer Sarikaya
45'
Улудаг Алпер
(Кампуш Сержинью)
1:1
46'
 
Michael Ologo
Ibrahim Yilmaz
46'
Беришбек Рахметулла
Talha Ulvan
 
46'
Кювас Брандлей
Саглам Геркем
 
48'
Кампусано Хорман
(Сайнс Борха)
2:1
56'
Robert Mejia
(Кювас Брандлей)
3:1
66'
 
Гури Синдри
Бербер Огузхан
66'
 
Tuncer Duhan Aksu
Яшар Али
69'
Чаглаян Огулджан
Баич Риад
 
74'
Акпынар Мурат
Сайнс Борха
 
77'
 
Mehmet Yesil III
84'
Давас Доган
Кампусано Хорман
 
87'
Onurcan Piri
 
87'
3:2
Топали Етмир
90'
 
Бербер Огузхан

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Onurcan
Piri
2
Talha
Ulvan
25
Alexis
Perez
21
Ариас
Рамон
6
Улудаг
Алпер
30
Кампусано
Хорман
14
Robert
Mejia
10
Кампуш
Сержинью
23
Саглам
Геркем
7
Сайнс
Борха
9
Баич
Риад
1
Йенсен
Давид
13
Бербер
Огузхан
23
Okan
Erdogan
88
Мехремич
Ади
66
Яшар
Али
57
Melih
Kabasakal
98
Топали
Етмир
10
Рроца
Эдуарт
24
Muammer
Sarikaya
27
Этеми
Вален
9
Ibrahim
Yilmaz
Гиресунспор
4-2-3-1
Истанбулспор
4-1-4-1

История личных встреч

Гиресунспор
Истанбулспор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
0:0
ПЛТ
3:1
ПЛТ
0:1
ПЛТ
0:1
АЛ
3:2
АЛ
3:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Гиресунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 3 0.25
Сайнс Борха 2 0.17
Кампуш Сержинью 1 0.08
Улудаг Алпер 1 0.08
Robert Mejia 1 0.08
Беришбек Рахметулла 1 0.08
Кампусано Хорман 1 0.08
Саглам Геркем 1 (1) 0.08
Кювас Брандлей 0 0
Давас Доган 0 0
Mert Kurt 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 4 0.33
Топали Етмир 4 0.33
Мехремич Ади 1 0.08
Рроца Эдуарт 1 0.08
Яшар Али 1 0.08
Muammer Sarikaya 0 0
Okan Erdogan 0 0
Emir Gultekin 0 0

Карточки

Гиресунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улудаг Алпер 4 0
Кампуш Сержинью 2 1
Ариас Рамон 3 0
Alexis Perez 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Акпынар Мурат 3 0
Сайнс Борха 3 0
Robert Mejia 2 0
Савичевич Вукан 1 0
Траоре Хамиду 1 0
Onurcan Piri 1 0
Hayrullah Bilazer 1 0
Sergen Picinciol 1 0
Сенгор Фостин 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 2 1
Mehmet Yesil III 3 0
Этеми Вален 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Ibrahim Yilmaz 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Tuncer Duhan Aksu 2 0
Muammer Sarikaya 2 0
Эберт Патрик 1 0
Йенсен Давид 1 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Okan Erdogan 1 0
Топали Етмир 1 0
Яшар Али 1 0
Emir Gultekin 1 0
Michael Ologo 1 0

Результаты матчей

Гиресунспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Истанбулспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
4
Гиресунспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Истанбулспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

3
1
Гиресунспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Истанбулспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
5
33%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
5
45%
4
27%
76-90

Забито

11
12
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
5
45%
2
17%
76-90

Пропущено

19
25
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
4
21%
6
24%
16-30
4
21%
6
24%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
7
37%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гиресунспор
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Гиресунспор - Амасьяспор 3:1 Сивасспор - Гиресунспор 3:0
Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:1 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Гиресунспор - Адана Демирспор 2:3 Гиресунспор - Ризеспор 1:2 Гиресунспор - Торпедо Кутаиси 0:0 Умраниеспор - Гиресунспор 1:0 Эрзурумспор - Гиресунспор 1:4 Хатайспор - Гиресунспор 4:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Алтай - Гиресунспор 1:1
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2
Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Истанбулспор - Сепахан 1:1 Истанбулспор - Адана Демирспор 2:3 Бандырмаспор - Истанбулспор 1:2 Истанбулспор - Эрзурумспор 0:1 Эрзурумспор - Истанбулспор 2:4 Истанбулспор - Бандырмаспор 0:0 Самсунспор - Истанбулспор 0:0 Истанбулспор - Аданаспор 1:1

Результаты матчей

Гиресунспор
Истанбулспор

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Тоталы голов в матче

Гиресунспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
4
8
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 11 8 2 1 34 - 12 26
2. Истанбул Башакшехир 11 7 2 2 16 - 5 23
3. Адана Демирспор 12 6 5 1 24 - 14 23
4. Бешикташ 12 6 4 2 25 - 16 22
5. Галатасарай 11 6 3 2 14 - 9 21
6. Трабзонспор 11 6 3 2 16 - 13 21
7. Коньяспор 12 5 5 2 12 - 6 20
8. Кайсериспор 12 6 2 4 17 - 12 20
9. Аланьяспор 13 4 4 5 19 - 24 16
10. Касымпаша 13 4 3 6 11 - 22 15
11. Газиантеп 11 4 3 4 15 - 14 15
12. Антальяспор 11 4 1 6 15 - 19 13
13. Анкарагюджю 12 3 3 6 15 - 20 12
14. Гиресунспор 12 3 3 6 11 - 19 12
15. Фатих Карагюмрюк 11 3 3 5 19 - 20 12
16. Хатайспор 11 3 1 7 8 - 19 10
17. Сивасспор 12 2 4 6 11 - 16 10
18. Истанбулспор 12 2 2 8 12 - 25 8
19. Умраниеспор 12 1 3 8 13 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 6 5 1 0 20 - 9 16
2. Истанбул Башакшехир 7 5 1 1 13 - 3 16
3. Бешикташ 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Кайсериспор 6 4 1 1 10 - 5 13
5. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
6. Трабзонспор 5 3 2 0 5 - 2 11
7. Аланьяспор 6 3 2 1 11 - 8 11
8. Коньяспор 6 3 2 1 4 - 2 11
9. Газиантеп 4 2 2 0 8 - 4 8
10. Гиресунспор 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Галатасарай 4 2 1 1 6 - 5 7
12. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Анкарагюджю 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Сивасспор 7 1 4 2 7 - 7 7
15. Касымпаша 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Антальяспор 6 2 1 3 8 - 10 7
17. Хатайспор 5 2 1 2 5 - 8 7
18. Умраниеспор 7 1 1 5 7 - 11 4
19. Истанбулспор 5 0 1 4 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 7 4 2 1 8 - 4 14
2. Адана Демирспор 7 3 3 1 16 - 11 12
3. Фенербахче 5 3 1 1 14 - 3 10
4. Трабзонспор 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Коньяспор 6 2 3 1 8 - 4 9
6. Бешикташ 5 2 2 1 10 - 9 8
7. Касымпаша 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Истанбул Башакшехир 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Кайсериспор 6 2 1 3 7 - 7 7
10. Газиантеп 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Истанбулспор 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Антальяспор 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Аланьяспор 7 1 2 4 8 - 16 5
14. Фатих Карагюмрюк 5 1 2 2 8 - 10 5
15. Анкарагюджю 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Гиресунспор 6 1 2 3 4 - 11 5
17. Хатайспор 6 1 0 5 3 - 11 3
18. Сивасспор 5 1 0 4 4 - 9 3
19. Умраниеспор 5 0 2 3 6 - 11 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 11 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 8
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 3
Аланьяспор Фер Лерой 6
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 4
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Улудаг Алпер бьет в цель!
    • 38'
      Muammer Sarikaya уходит с поля. Mehmet Yesil выходит вместо него
    • Желтая карточка
      30'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Мехремич Ади получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Этеми Вален бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Ибрахим Йылмаз получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Мехремич Ади получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гиресунспор 3:2 Истанбулспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     