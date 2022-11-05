Тур: 1.
1:0
Перерыв
Ход матча
8'
31
Мишра
Акаш
26
Эррера
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Anuj Kumar
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Sahil PanwarЗащитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Nanda KumarПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Niraj Kumar
-
-
-
-
Главный тренер: Josep Gombau
История личных встреч
Хайдарабад
Дели Динамос
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
54
Бомбардиры внутри турнира
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарзари Холичаран
|2
|0.4
|Огбече Бартоломью
|2
|0.4
|João Victor I
|2 (1)
|0.4
|Ясир Мохаммад
|1
|0.2
|Сиверио Хавьер
|1
|0.2
|Эррера Борха
|1
|0.2
|Онайндиа Одеи
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маурисио Диего
|2
|0.4
|Мартин Педро
|1
|0.2
|Issac Vanmalsawma
|1
|0.2
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0.2
|Nanda Kumar
|1
|0.2
|Сингх Амриндер
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
|Isak Vanlalruatfela
|0
|0
Карточки
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онайндиа Одеи
|1
|0
|Сингх Чингленсана
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Hitesh Sharma
|1
|0
|Мишра Акаш
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Issac Vanmalsawma
|1
|0
|Сингх Амриндер
|1
|0
Результаты матчей
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
1
Хайдарабад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дели Динамос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Хайдарабад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дели Динамос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
4
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдарабад
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3
Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 АТК - Хайдарабад 2:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1
Дели Динамос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3
Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:4
Результаты матчей
Хайдарабад
Дели Динамос
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хайдарабад
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Гоа
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Дели Динамос
|0:1
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Мумбаи Сити
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Ченнаин
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|АТК
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|7.
|Бенгалуру
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|Джамшедпур
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Керала Бластерс
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|10.
|Ист Бенгал
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|11.
|Нортист Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Дели Динамос
|0:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Гоа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Бенгалуру
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|АТК
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Джамшедпур
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Керала Бластерс
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|9.
|Ченнаин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Ист Бенгал
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гоа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Ченнаин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|АТК
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|Хайдарабад
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Ист Бенгал
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|7.
|Дели Динамос
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Джамшедпур
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Бенгалуру
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|10.
|Керала Бластерс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|АТК
|Петратос Димитри
|3 (3)
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|3
|Хайдарабад
|Нарзари Холичаран
|2 (2)
|Хайдарабад
|Огбече Бартоломью
|2 (1)
|АТК
|Сингх Манвир
|2 (1)
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 1
|Гоа
|Redeem Tlang
|2
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|2
|Ист Бенгал
|Lalchungnunga
|2