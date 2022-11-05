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Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Хайдарабад
1:0
Конец матча
Дели Динамос
0'
1:0
8' Гол
Ясир Мохаммад
90'+7
25
Laxmikant
Kattimani
27
Пуджари
Никхил
4
Сингх
Чингленсана
16
Онайндиа
Одеи
31
Мишра
Акаш
26
Эррера
Борха
8
João
Victor
I
18
Hitesh
Sharma
10
Ясир
Мохаммад
99
Сиверио
Хавьер
19
Нарзари
Холичаран
1
Сингх
Амриндер
30
Denechandra
Meitei
5
Дельгадо
Карлос
6
Малик
Осама
36
Sahil
Panwar
24
Thoiba
Moirangthem
21
Креспо
Сауль
17
Jerry
Mawihmingthanga
10
Фернандес
Райньер
11
Nanda
Kumar
9
Маурисио
Диего
Хайдарабад
Дели Динамос

История личных встреч

Хайдарабад
Дели Динамос

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СИ
2:3
СИ
6:1
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
3:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
54

Бомбардиры внутри турнира

Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарзари Холичаран 2 0.4
Огбече Бартоломью 2 0.4
João Victor I 2 (1) 0.4
Ясир Мохаммад 1 0.2
Сиверио Хавьер 1 0.2
Эррера Борха 1 0.2
Онайндиа Одеи 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маурисио Диего 2 0.4
Мартин Педро 1 0.2
Issac Vanmalsawma 1 0.2
Jerry Mawihmingthanga 1 0.2
Nanda Kumar 1 0.2
Сингх Амриндер 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Isak Vanlalruatfela 0 0

Карточки

Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онайндиа Одеи 1 0
Сингх Чингленсана 1 0
Sahil Tavora 1 0
Hitesh Sharma 1 0
Мишра Акаш 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Issac Vanmalsawma 1 0
Сингх Амриндер 1 0

Результаты матчей

Хайдарабад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
1
Хайдарабад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дели Динамос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Хайдарабад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Дели Динамос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
4

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3
Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 АТК - Хайдарабад 2:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1
Дели Динамос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3
Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:4

Результаты матчей

Хайдарабад
Дели Динамос

Точный счет

1:0
3 раза 75%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хайдарабад
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Гоа 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Дели Динамос 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Мумбаи Сити 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Ченнаин 4 2 1 1 4 - 4 7
6. АТК 3 2 0 1 8 - 4 6
7. Керала Бластерс 1:0 5 2 0 3 7 - 10 6
8. Бенгалуру 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Джамшедпур 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Ист Бенгал 5 1 0 4 5 - 9 3
11. Нортист Юнайтед 0:1 5 0 0 5 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Дели Динамос 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Мумбаи Сити 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Гоа 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Бенгалуру 1 1 0 0 1 - 0 3
6. АТК 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Джамшедпур 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Керала Бластерс 1:0 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Ченнаин 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Ист Бенгал 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Нортист Юнайтед 0:1 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гоа 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Мумбаи Сити 2 1 1 0 5 - 3 4
4. АТК 1 1 0 0 5 - 2 3
5. Хайдарабад 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Дели Динамос 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Керала Бластерс 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Ист Бенгал 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Джамшедпур 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Бенгалуру 3 0 1 2 1 - 3 1
11. Нортист Юнайтед 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
АТК Петратос Димитри 3 (3)
Керала Бластерс Калюжный Иван 3
Хайдарабад Нарзари Холичаран 2 (2)
Хайдарабад Огбече Бартоломью 2 (1)
АТК Сингх Манвир 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 1
Гоа Redeem Tlang 2
Керала Бластерс Калюжный Иван 2
Ист Бенгал Lalchungnunga 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 19'
    Фернандес Райньер уходит с поля. Issac Vanmalsawma выходит вместо него
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Ясир Мохаммад бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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