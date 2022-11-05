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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Карлсруэ
1:4
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
0:1
16' Гол в свои ворота
Брайтхаупт Тим
0:2
30' Гол
Вридт Квази
0:3
67' Гол
Резе Фабиан
1:3
72' Гол
Рапп Симоне
1:4
90' Гол
Вридт Квази
90'+4

Ход матча

16'
0:1
Брайтхаупт Тим
30'
0:2
Вридт Квази
(Скрибски Стивен)
46'
Рапп Симоне
Куэто Лукас
 
62'
Небель Пауль
Чой Кён-Рок
 
62'
Жакоб Килиан
Хайзе Филип
 
67'
0:3
Резе Фабиан
68'
 
Порат Финн
Скрибски Стивен
71'
Батмаз Малик
Шлойзенер Фабиан
 
71'
Кауфманн Миккель
Аразе Кельвин
 
72'
Рапп Симоне
1:3
76'
 
Зандер Филипп
Холтби Льюис
83'
 
Арп Янн-Фите
Бартельс Фин
83'
 
Корб Юлиан
Резе Фабиан
90'
1:4
Вридт Квази
(Арп Янн-Фите)

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
35
Герсбек
Мариус
2
Юнг
Себастьян
15
Амброзиус
Стефан
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
17
Куэто
Лукас
11
Чой
Кён-Рок
36
Аразе
Кельвин
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Шрайбер
Тим
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
11
Резе
Фабиан
4
Эррас
Патрик
2
Киркесков
Миккель
10
Холтби
Льюис
31
Бартельс
Фин
18
Вридт
Квази
7
Скрибски
Стивен
Карлсруэ
4-1-2-1-2
Хольштайн Киль
3-3-2-2

История личных встреч

Карлсруэ
Хольштайн Киль

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
2:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 5 0.33
Ванитцек Марвин 5 (1) 0.33
Хайзе Филип 2 0.13
Рапп Симоне 2 0.13
Батмаз Малик 2 0.13
Гондорф Жером 1 0.07
Небель Пауль 1 0.07
Кауфманн Миккель 1 0.07
Брайтхаупт Тим 1 0.07
Франке Марсель 1 0.07
Куэто Лукас 1 0.07
Юнг Себастьян 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 10 0.67
Резе Фабиан 5 (1) 0.33
Вридт Квази 3 0.2
Мюлинг Александер 2 (1) 0.13
Бартельс Фин 2 0.13
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.13
Корб Юлиан 1 0.07
Беккер Тимо 1 0.07
Коменда Марко 1 0.07
Арп Янн-Фите 0 0
Холтби Льюис 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Эррас Патрик 0 0
Валь Хауке 0 0
Зандер Филипп 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондорф Жером 3 1
Амброзиус Стефан 4 0
Небель Пауль 4 0
Франке Марсель 3 0
Хайзе Филип 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Йенсен Леон 2 0
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Куэто Лукас 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркесков Миккель 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Зандер Филипп 3 0
Корб Юлиан 2 0
Шульц Марвин 2 0
Беккер Тимо 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Вридт Квази 1 0
Валь Хауке 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Обуз Марвин 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хольштайн Киль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

5
7
Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Хольштайн Киль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

9
10
Карлсруэ
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
4
31%
3
20%
76-90

Пропущено

12
19
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
25%
3
16%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
2
17%
4
21%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
4
21%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

11
10
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
5
45%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

23
27
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
2
9%
2
7%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
5
22%
3
11%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
5
22%
8
30%
30%
61-75
5
22%
5
19%
76-90

Пропущено

23
29
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
13%
3
10%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
4
17%
8
28%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
7
30%
4
14%
61-75
2
9%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Фортуна 0:2 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Дармштадт 1:2
Арминия - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3
Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Хольштайн Киль

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
3
2
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
6
2
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5
1
7
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
10
5
3
12
2.5
4
11
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 14 9 1 4 22 - 15 28
3. Хайденхайм 15 7 6 2 24 - 13 27
4. Фортуна 15 8 2 5 25 - 16 26
5. Падерборн 15 8 2 5 34 - 18 26
6. Ганновер 96 15 7 3 5 22 - 17 24
7. Хольштайн Киль 15 6 5 4 29 - 27 23
8. Кайзерслаутерн 14 4 8 2 22 - 20 20
9. Ян 14 5 3 6 14 - 21 18
10. Карлсруэ 15 5 2 8 22 - 24 17
11. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
12. Айнтрахт Бр 14 4 5 5 17 - 23 17
13. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
14. Санкт-Паули 15 3 6 6 19 - 21 15
15. Нюрнберг 14 4 3 7 12 - 21 15
16. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
17. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
18. Арминия 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 0 2 26 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
5. Ганновер 96 7 4 2 1 10 - 6 14
6. Санкт-Паули 7 3 4 0 13 - 6 13
7. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
8. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Гамбург 7 3 1 3 8 - 7 10
13. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Хольштайн Киль 8 3 3 2 16 - 18 12
4. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
11. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
12. Карлсруэ 7 2 1 4 10 - 11 7
13. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Падерборн Лайпертц Роберт 7
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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