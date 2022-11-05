Тур: 15. Стадион: BBBank Wildpark.
1:4
Конец матча
0'
0:1
16' Гол в свои воротаБрайтхаупт Тим
0:2
30' ГолВридт Квази
0:3
67' ГолРезе Фабиан
1:3
72' ГолРапп Симоне
1:4
90' ГолВридт Квази
90'+4
Ход матча
16'
0:1
30'
0:2
67'
0:3
72'
1:3
90'
1:4
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
16
Хайзе
Филип
17
Куэто
Лукас
11
Чой
Кён-Рок
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
11
Резе
Фабиан
10
Холтби
Льюис
31
Бартельс
Фин
18
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жакоб КилианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Шульц МарвинЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
-
11 Резе ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Карлсруэ
Хольштайн Киль
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.33
|Ванитцек Марвин
|5 (1)
|0.33
|Хайзе Филип
|2
|0.13
|Рапп Симоне
|2
|0.13
|Батмаз Малик
|2
|0.13
|Гондорф Жером
|1
|0.07
|Небель Пауль
|1
|0.07
|Кауфманн Миккель
|1
|0.07
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.07
|Франке Марсель
|1
|0.07
|Куэто Лукас
|1
|0.07
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|10
|0.67
|Резе Фабиан
|5 (1)
|0.33
|Вридт Квази
|3
|0.2
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.13
|Бартельс Фин
|2
|0.13
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.13
|Корб Юлиан
|1
|0.07
|Беккер Тимо
|1
|0.07
|Коменда Марко
|1
|0.07
|Арп Янн-Фите
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Эррас Патрик
|0
|0
|Валь Хауке
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондорф Жером
|3
|1
|Амброзиус Стефан
|4
|0
|Небель Пауль
|4
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркесков Миккель
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Зандер Филипп
|3
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Шульц Марвин
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Обуз Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хольштайн Киль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
5
7
Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Хольштайн Киль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
9
10
Карлсруэ
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
14
17
Голы по времени матча
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
4
31%
3
20%
76-90
Пропущено
12
19
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
25%
3
16%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
2
17%
4
21%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
4
21%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Пропущено
11
10
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
5
45%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
23
27
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
2
9%
2
7%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
5
22%
3
11%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
5
22%
8
30%
30%
61-75
5
22%
5
19%
76-90
Пропущено
23
29
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
13%
3
10%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
4
17%
8
28%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
7
30%
4
14%
61-75
2
9%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Фортуна 0:2 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Дармштадт 1:2
Арминия - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3
Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Хольштайн Киль
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
43
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
25
62
16
26
16
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
69
105
312
411
114
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|14
|9
|1
|4
|22 - 15
|28
|3.
|Хайденхайм
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|4.
|Фортуна
|15
|8
|2
|5
|25 - 16
|26
|5.
|Падерборн
|15
|8
|2
|5
|34 - 18
|26
|6.
|Ганновер 96
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|7.
|Хольштайн Киль
|15
|6
|5
|4
|29 - 27
|23
|8.
|Кайзерслаутерн
|14
|4
|8
|2
|22 - 20
|20
|9.
|Ян
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|18
|10.
|Карлсруэ
|15
|5
|2
|8
|22 - 24
|17
|11.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|12.
|Айнтрахт Бр
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|13.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Санкт-Паули
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|15.
|Нюрнберг
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|16.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|17.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|18.
|Арминия
|14
|3
|2
|9
|16 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|0
|2
|26 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|Ганновер 96
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Санкт-Паули
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|7.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|8.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Гамбург
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|13.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|16 - 18
|12
|4.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|11.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|12.
|Карлсруэ
|7
|2
|1
|4
|10 - 11
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Падерборн
|Лайпертц Роберт
|7
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6