  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Фортуна
1:0
Перерыв
Санкт-Паули
0'
1:0
22' Гол
Хеннингс Роувен

Ход матча

22'
Хеннингс Роувен
(Ковнацки Давид)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Санкт-Паули
2.28
4.50
8.50
Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
15
Обердорф
Тим
29
Хендрикс
Йоррит
7
Петерсон
Кристофер
9
Ковнацки
Давид
23
Аппелькамп
Синта
8
Карбовник
Михал
28
Хеннингс
Роувен
19
Ийоха
Эммануэль
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
8
Смит
Эрик
5
Фазлии
Бетим
2
Салиакас
Манолис
20
Аремю
Афииз
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
14
Аменийдо
Этьенн
13
Дашнер
Лукас
Фортуна
3-1-4-2
Санкт-Паули
3-3-2-2

История личных встреч

Фортуна
Санкт-Паули

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Среднее время на гол

54
101

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

67
85

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 6 (2) 0.4
Аппелькамп Синта 4 0.27
Хеннингс Роувен 3 (1) 0.2
Петерсон Кристофер 2 0.13
Клаус Феликс 2 0.13
Зоботка Марсель 2 0.13
Гинчек Даниэль 1 0.07
Николя Гавори 1 0.07
Танака Ао 1 0.07
Обердорф Тим 1 0.07
Хоффманн Андре 1 0.07
Ийоха Эммануэль 1 0.07
Карбовник Михал 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Кларер Кристоф 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 3 0.2
Ирвайн Джексон 3 0.2
Эггештайн Йоханнес 3 0.2
Дашнер Лукас 2 0.13
Пакарада Леарт 1 (1) 0.07
Салиакас Манолис 1 0.07
Меткалф Коннор 1 0.07
Смит Эрик 1 0.07
Аменийдо Этьенн 1 0.07
Медич Яков 1 0.07
Отто Давид 1 0.07
Немет Давид 1 0.07
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Матанович Игорь 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зоботка Марсель 3 1
Николя Гавори 3 0
Ковнацки Давид 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Карбовник Михал 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Хеннингс Роувен 2 0
Клаус Феликс 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Обердорф Тим 1 0
Marcel Mansfeld 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 6 0
Салиакас Манолис 3 0
Смит Эрик 3 0
Медич Яков 3 0
Дашнер Лукас 3 0
Пакарада Леарт 2 0
Отто Давид 2 0
Фазлии Бетим 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Аремю Афииз 2 0
Матанович Игорь 2 0
Хартель Марсель 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Меткалф Коннор 1 0

Результаты матчей

Фортуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
7
Фортуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

8
13
Фортуна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
13%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
4
27%
3
43%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

24
20
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
3
13%
3
15%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
6
25%
4
20%
61-75
5
21%
7
35%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
3
19%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Карлсруэ - Фортуна 0:2 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Нюрнберг 0:1
Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2

Результаты матчей

Фортуна
Санкт-Паули

Точный счет

0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
1
1.5
4
3
3
3
2.5
3
4
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
9
5
1.5
6
8
3
11
2.5
3
11
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 14 9 1 4 22 - 15 28
3. Хайденхайм 1:0 15 7 6 2 22 - 13 27
4. Фортуна 1:0 15 8 2 5 25 - 16 26
5. Падерборн 0:1 15 8 2 5 34 - 16 26
6. Ганновер 96 15 7 3 5 22 - 17 24
7. Хольштайн Киль 2:0 15 6 5 4 27 - 26 23
8. Кайзерслаутерн 14 4 8 2 22 - 20 20
9. Ян 14 5 3 6 14 - 21 18
10. Карлсруэ 0:2 15 5 2 8 21 - 22 17
11. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
12. Айнтрахт Бр 14 4 5 5 17 - 23 17
13. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
14. Санкт-Паули 0:1 15 3 6 6 19 - 21 15
15. Нюрнберг 14 4 3 7 12 - 21 15
16. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
17. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
18. Арминия 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:1 8 6 0 2 26 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 1:0 7 5 2 0 14 - 6 17
4. Фортуна 1:0 7 5 1 1 16 - 6 16
5. Ганновер 96 7 4 2 1 10 - 6 14
6. Санкт-Паули 0:1 7 3 4 0 13 - 6 13
7. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
8. Хольштайн Киль 2:0 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Гамбург 7 3 1 3 8 - 7 10
13. Карлсруэ 0:2 8 3 1 4 11 - 11 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Хольштайн Киль 2:0 8 3 3 2 14 - 17 12
4. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
5. Хайденхайм 1:0 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 1:0 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Падерборн 0:1 7 2 2 3 8 - 7 8
9. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
11. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
12. Карлсруэ 0:2 7 2 1 4 10 - 11 7
13. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 0:1 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Падерборн Лайпертц Роберт 7
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Хеннингс Роувен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Санкт-Паули
2.28
4.50
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна 1:0 Санкт-Паули онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фортуна
Санкт-Паули
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 