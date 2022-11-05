Тур: 15. Стадион: Эсприт-Арена.
1:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолХеннингс Роувен
58' Красная карточкаФазлии Бетим
59' Желтая карточкаКларер Кристоф
66' Желтая карточкаХеннингс Роувен
75' Желтая карточкаМеткалф Коннор
90'+4
Ход матча
22'
58'
59'
66'
75'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
44 Владение мячом, % 56
15
Обердорф
Тим
25
Джигала
Адам
20
Аремю
Афииз
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
-
46 Elione Neto
-
35 Daniel Bunk
-
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аремю АфиизЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Фортуна
Санкт-Паули
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Среднее время на гол
54
101
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
67
85
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|6 (2)
|0.4
|Аппелькамп Синта
|4
|0.27
|Хеннингс Роувен
|3 (1)
|0.2
|Петерсон Кристофер
|2
|0.13
|Клаус Феликс
|2
|0.13
|Зоботка Марсель
|2
|0.13
|Гинчек Даниэль
|1
|0.07
|Николя Гавори
|1
|0.07
|Танака Ао
|1
|0.07
|Обердорф Тим
|1
|0.07
|Хоффманн Андре
|1
|0.07
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.07
|Карбовник Михал
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|3
|0.2
|Ирвайн Джексон
|3
|0.2
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.2
|Дашнер Лукас
|2
|0.13
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.07
|Салиакас Манолис
|1
|0.07
|Меткалф Коннор
|1
|0.07
|Смит Эрик
|1
|0.07
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.07
|Медич Яков
|1
|0.07
|Отто Давид
|1
|0.07
|Немет Давид
|1
|0.07
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зоботка Марсель
|3
|1
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Ковнацки Давид
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Карбовник Михал
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Дашнер Лукас
|3
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Меткалф Коннор
|2
|0
|Аремю Афииз
|2
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
7
Фортуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
8
13
Фортуна
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
13%
1
14%
1-15
4
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
4
25%
3
43%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
25
20
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
3
12%
3
15%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
4
16%
1
5%
46-60
6
24%
4
20%
61-75
5
20%
7
35%
76-90
Пропущено
16
20
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
0
0%
3
15%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
4
25%
3
15%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
3
19%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Карлсруэ - Фортуна 0:2 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Нюрнберг 0:1
Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2
Результаты матчей
Фортуна
Санкт-Паули
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
43
34
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
96
69
312
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|14
|9
|1
|4
|22 - 15
|28
|3.
|Хайденхайм
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|4.
|Фортуна
|15
|8
|2
|5
|25 - 16
|26
|5.
|Падерборн
|15
|8
|2
|5
|34 - 18
|26
|6.
|Ганновер 96
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|7.
|Хольштайн Киль
|15
|6
|5
|4
|29 - 27
|23
|8.
|Кайзерслаутерн
|14
|4
|8
|2
|22 - 20
|20
|9.
|Ян
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|18
|10.
|Карлсруэ
|15
|5
|2
|8
|22 - 24
|17
|11.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|12.
|Айнтрахт Бр
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|13.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Санкт-Паули
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|15.
|Нюрнберг
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|16.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|17.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|18.
|Арминия
|14
|3
|2
|9
|16 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|0
|2
|26 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|Ганновер 96
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Санкт-Паули
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|7.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|8.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Гамбург
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|13.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|16 - 18
|12
|4.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|11.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|12.
|Карлсруэ
|7
|2
|1
|4
|10 - 11
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Падерборн
|Лайпертц Роберт
|7
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6