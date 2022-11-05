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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Фортуна
1:0
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
22' Гол
Хеннингс Роувен
58' Красная карточка
Фазлии Бетим
59' Желтая карточка
Кларер Кристоф
66' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
75' Желтая карточка
Меткалф Коннор
90'+4
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
15
Обердорф
Тим
29
Хендрикс
Йоррит
7
Петерсон
Кристофер
9
Ковнацки
Давид
23
Аппелькамп
Синта
8
Карбовник
Михал
28
Хеннингс
Роувен
19
Ийоха
Эммануэль
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
8
Смит
Эрик
5
Фазлии
Бетим
2
Салиакас
Манолис
20
Аремю
Афииз
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
14
Аменийдо
Этьенн
13
Дашнер
Лукас
Фортуна
3-1-4-2
Санкт-Паули
3-3-2-2

История личных встреч

Фортуна
Санкт-Паули

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Среднее время на гол

54
101

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

67
85

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 6 (2) 0.4
Аппелькамп Синта 4 0.27
Хеннингс Роувен 3 (1) 0.2
Петерсон Кристофер 2 0.13
Клаус Феликс 2 0.13
Зоботка Марсель 2 0.13
Гинчек Даниэль 1 0.07
Николя Гавори 1 0.07
Танака Ао 1 0.07
Обердорф Тим 1 0.07
Хоффманн Андре 1 0.07
Ийоха Эммануэль 1 0.07
Карбовник Михал 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Кларер Кристоф 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 3 0.2
Ирвайн Джексон 3 0.2
Эггештайн Йоханнес 3 0.2
Дашнер Лукас 2 0.13
Пакарада Леарт 1 (1) 0.07
Салиакас Манолис 1 0.07
Меткалф Коннор 1 0.07
Смит Эрик 1 0.07
Аменийдо Этьенн 1 0.07
Медич Яков 1 0.07
Отто Давид 1 0.07
Немет Давид 1 0.07
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Матанович Игорь 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зоботка Марсель 3 1
Кларер Кристоф 4 0
Хеннингс Роувен 3 0
Николя Гавори 3 0
Ковнацки Давид 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Карбовник Михал 3 0
Клаус Феликс 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Обердорф Тим 1 0
Marcel Mansfeld 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 6 0
Фазлии Бетим 2 1
Салиакас Манолис 3 0
Смит Эрик 3 0
Медич Яков 3 0
Дашнер Лукас 3 0
Пакарада Леарт 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Меткалф Коннор 2 0
Аремю Афииз 2 0
Матанович Игорь 2 0
Хартель Марсель 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0

Результаты матчей

Фортуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
7
Фортуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

8
13
Фортуна
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
13%
1
14%
1-15
4
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
4
25%
3
43%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

25
20
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
3
12%
3
15%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
4
16%
1
5%
46-60
6
24%
4
20%
61-75
5
20%
7
35%
76-90

Пропущено

16
20
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
0
0%
3
15%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
4
25%
3
15%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
3
19%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Карлсруэ - Фортуна 0:2 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Нюрнберг 0:1
Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2

Результаты матчей

Фортуна
Санкт-Паули

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
4
3
3
4
2.5
3
4
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
6
9
3
12
2.5
3
12
2
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 14 9 1 4 22 - 15 28
3. Хайденхайм 15 7 6 2 24 - 13 27
4. Фортуна 15 8 2 5 25 - 16 26
5. Падерборн 15 8 2 5 34 - 18 26
6. Ганновер 96 15 7 3 5 22 - 17 24
7. Хольштайн Киль 15 6 5 4 29 - 27 23
8. Кайзерслаутерн 14 4 8 2 22 - 20 20
9. Ян 14 5 3 6 14 - 21 18
10. Карлсруэ 15 5 2 8 22 - 24 17
11. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
12. Айнтрахт Бр 14 4 5 5 17 - 23 17
13. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
14. Санкт-Паули 15 3 6 6 19 - 21 15
15. Нюрнберг 14 4 3 7 12 - 21 15
16. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
17. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
18. Арминия 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 0 2 26 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
5. Ганновер 96 7 4 2 1 10 - 6 14
6. Санкт-Паули 7 3 4 0 13 - 6 13
7. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
8. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Гамбург 7 3 1 3 8 - 7 10
13. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Хольштайн Киль 8 3 3 2 16 - 18 12
4. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
11. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
12. Карлсруэ 7 2 1 4 10 - 11 7
13. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
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Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Падерборн Лайпертц Роберт 7
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Хеннингс Роувен бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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    Где смотреть матч Фортуна 1:0 Санкт-Паули онлайн

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