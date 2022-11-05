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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Хайденхайм
1:0
Перерыв
Падерборн
0'
19' Желтая карточка
Малони Леннард
1:0
35' Гол
Бесте Ян-Никлас

Ход матча

19'
Малони Леннард
 
35'
Бесте Ян-Никлас
(Сесса Кевин)
1:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Падерборн
3.40
4.30
8.00
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Кевин
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
30
Тоеркауф
Норман
2
Буш
Марнон
33
Малони
Леннард
19
Фёренбах
Йонас
16
Сесса
Кевин
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
11
Томалла
Денис
17
Цингерле
Леопольд
33
Marcel
Hoffmeier
2
Хюнемайер
Уве
24
Хеуэр
Яннис
23
Обермайр
Рафаэль
10
Юстван
Юлиан
8
Шалленберг
Рон
13
Лайпертц
Роберт
9
Пирингер
Марвин
36
Платте
Феликс
11
Sirlord
Conteh
Хайденхайм
3-3-2-2
Падерборн
4-3-3

История личных встреч

Хайденхайм
Падерборн

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
3:1
Б2
1:5
Б2
1:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.13
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
60

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 6 0.4
Бесте Ян-Никлас 4 (1) 0.27
Томалла Денис 4 0.27
Adrian Beck 2 0.13
Майнка Патрик 2 0.13
Буш Марнон 1 0.07
Сесса Кевин 1 0.07
Шиммер Штефан 1 0.07
Фёренбах Йонас 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Шёппнер Ян 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 7 0.47
Лайпертц Роберт 7 0.47
Платте Феликс 6 0.4
Юстван Юлиан 2 0.13
Србени Деннис 2 0.13
Sirlord Conteh 2 0.13
Муслия Флоран 2 (2) 0.13
Шалленберг Рон 2 0.13
Обермайр Рафаэль 1 0.07
Marcel Hoffmeier 1 0.07
Хеуэр Яннис 1 0.07
Карльс Йонас 0 0
Рор Максимилиан 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 5 0
Малони Леннард 3 0
Гейпль Андреас 2 0
Майнка Патрик 2 0
Кюльветтер Кристиан 2 0
Бесте Ян-Никлас 2 0
Буш Марнон 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рор Максимилиан 4 0
Хюнемайер Уве 2 0
Хут Янник 2 0
Tobias Mueller 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Шалленберг Рон 2 0
Муслия Флоран 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Карльс Йонас 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Хеуэр Яннис 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Падерборн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
4
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

7
22
Хайденхайм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Падерборн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

10
26

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
50%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

8
25
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
0
0%
5
20%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
2
25%
1
4%
31-45
2
25%
7
28%
46-60
1
13%
5
20%
61-75
2
25%
4
16%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

20
33
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
2
10%
5
15%
1-15
3
15%
5
15%
16-30
5
25%
2
6%
31-45
3
15%
8
24%
46-60
3
15%
5
15%
61-75
4
20%
8
24%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
14%
4
25%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Магдебург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1
Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1
Падерборн
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Падерборн - Гамбург 2:3 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Падерборн - Вердер 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0
Ганза - Падерборн 0:3 Падерборн - Дармштадт 1:2 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2

Результаты матчей

Хайденхайм
Падерборн

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
6
2
2
4
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
6
1.5
2
4
1
7
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
7
7
1.5
8
6
3
11
2.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 14 9 1 4 22 - 15 28
3. Хайденхайм 1:0 15 7 6 2 22 - 13 27
4. Фортуна 1:0 15 8 2 5 25 - 16 26
5. Падерборн 0:1 15 8 2 5 34 - 16 26
6. Ганновер 96 15 7 3 5 22 - 17 24
7. Хольштайн Киль 2:0 15 6 5 4 27 - 26 23
8. Кайзерслаутерн 14 4 8 2 22 - 20 20
9. Ян 14 5 3 6 14 - 21 18
10. Карлсруэ 0:2 15 5 2 8 21 - 22 17
11. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
12. Айнтрахт Бр 14 4 5 5 17 - 23 17
13. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
14. Санкт-Паули 0:1 15 3 6 6 19 - 21 15
15. Нюрнберг 14 4 3 7 12 - 21 15
16. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
17. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
18. Арминия 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:1 8 6 0 2 26 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 1:0 7 5 2 0 14 - 6 17
4. Фортуна 1:0 7 5 1 1 16 - 6 16
5. Ганновер 96 7 4 2 1 10 - 6 14
6. Санкт-Паули 0:1 7 3 4 0 13 - 6 13
7. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
8. Хольштайн Киль 2:0 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Гамбург 7 3 1 3 8 - 7 10
13. Карлсруэ 0:2 8 3 1 4 11 - 11 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Хольштайн Киль 2:0 8 3 3 2 14 - 17 12
4. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
5. Хайденхайм 1:0 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 1:0 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Падерборн 0:1 7 2 2 3 8 - 7 8
9. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
11. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
12. Карлсруэ 0:2 7 2 1 4 10 - 11 7
13. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 0:1 8 0 2 6 6 - 15 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Падерборн Лайпертц Роберт 7
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Бесте Ян-Никлас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Малони Леннард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Падерборн
3.40
4.30
8.00
Все Коэффициенты
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