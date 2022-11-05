Тур: 15. Стадион: Войт-Арена.
1:0
Перерыв
Ход матча
19'
35'
1:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
16
Сесса
Кевин
21
Adrian
Beck
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Kai Klefisch
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Хайденхайм
Падерборн
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.13
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
60
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|6
|0.4
|Бесте Ян-Никлас
|4 (1)
|0.27
|Томалла Денис
|4
|0.27
|Adrian Beck
|2
|0.13
|Майнка Патрик
|2
|0.13
|Буш Марнон
|1
|0.07
|Сесса Кевин
|1
|0.07
|Шиммер Штефан
|1
|0.07
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|7
|0.47
|Лайпертц Роберт
|7
|0.47
|Платте Феликс
|6
|0.4
|Юстван Юлиан
|2
|0.13
|Србени Деннис
|2
|0.13
|Sirlord Conteh
|2
|0.13
|Муслия Флоран
|2 (2)
|0.13
|Шалленберг Рон
|2
|0.13
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.07
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.07
|Хеуэр Яннис
|1
|0.07
|Карльс Йонас
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|5
|0
|Малони Леннард
|3
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рор Максимилиан
|4
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Хут Янник
|2
|0
|Tobias Mueller
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Муслия Флоран
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Падерборн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
4
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
7
22
Хайденхайм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Падерборн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
10
26
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
50%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
8
25
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
0
0%
5
20%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
2
25%
1
4%
31-45
2
25%
7
28%
46-60
1
13%
5
20%
61-75
2
25%
4
16%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
20
33
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
2
10%
5
15%
1-15
3
15%
5
15%
16-30
5
25%
2
6%
31-45
3
15%
8
24%
46-60
3
15%
5
15%
61-75
4
20%
8
24%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
14%
4
25%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Магдебург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1
Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1
Падерборн
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Падерборн - Гамбург 2:3 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Падерборн - Вердер 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0
Ганза - Падерборн 0:3 Падерборн - Дармштадт 1:2 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2
Результаты матчей
Хайденхайм
Падерборн
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
24
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
51
26
24
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
77
86
311
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|14
|9
|1
|4
|22 - 15
|28
|3.
|Хайденхайм
|1:0
|15
|7
|6
|2
|22 - 13
|27
|4.
|Фортуна
|1:0
|15
|8
|2
|5
|25 - 16
|26
|5.
|Падерборн
|0:1
|15
|8
|2
|5
|34 - 16
|26
|6.
|Ганновер 96
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|7.
|Хольштайн Киль
|2:0
|15
|6
|5
|4
|27 - 26
|23
|8.
|Кайзерслаутерн
|14
|4
|8
|2
|22 - 20
|20
|9.
|Ян
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|18
|10.
|Карлсруэ
|0:2
|15
|5
|2
|8
|21 - 22
|17
|11.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|12.
|Айнтрахт Бр
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|13.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Санкт-Паули
|0:1
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|15.
|Нюрнберг
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|16.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|17.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|18.
|Арминия
|14
|3
|2
|9
|16 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:1
|8
|6
|0
|2
|26 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|1:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|4.
|Фортуна
|1:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|Ганновер 96
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Санкт-Паули
|0:1
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|7.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|8.
|Хольштайн Киль
|2:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Гамбург
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|13.
|Карлсруэ
|0:2
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Хольштайн Киль
|2:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 17
|12
|4.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|5.
|Хайденхайм
|1:0
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|1:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Падерборн
|0:1
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|9.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|11.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|12.
|Карлсруэ
|0:2
|7
|2
|1
|4
|10 - 11
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Падерборн
|Лайпертц Роберт
|7
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6