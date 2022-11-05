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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Тернана
0:0
Конец матча
СПАЛ
0'
20' Желтая карточка
Агацци Давиде
52' Желтая карточка
Палумбо Антонио
66' Желтая карточка
Далле Мура Кристиан
90' Желтая карточка
Альмичи Альберто
90'+6
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
91
Коррадо
Никколо
34
Агацци
Давиде
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
9
Доннарумма
Альфредо
29
Кассата
Франческо
1
Альфонсо
Энрико
27
Педа
Патрик
6
Меккарьелло
Бьяджо
4
Далле
Мура
Кристиан
24
Дикманн
Лоренцо
21
Селия
Раффаэле
16
Вальцания
Лука
5
Эспозито
Сальваторе
19
Ла
Мантия
Андреа
37
Майстро
Фабио
9
Мончини
Габриэле
Тернана
4-3-3
СПАЛ
3-4-1-2

История личных встреч

Тернана
СПАЛ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
5:1
СB
1:0
СB
2:1
СB
4:0
СCA
0:0
СCB
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 4 0.33
Партипило Антони 3 0.25
Палумбо Антонио 2 0.17
Кулибали Мамаду 2 0.17
Доннарумма Альфредо 1 0.08
Петтинари Стефано 1 0.08
Ди Таккио Франческо 1 0.08
Соренсен Фредерик 1 0.08
Коррадо Никколо 1 0.08
Моро Рауль 1 0.08
Дефенди Марино 0 0
Агацци Давиде 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Кассата Франческо 0 0
СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 4 0.33
Майстро Фабио 3 0.25
Мончини Габриэле 2 0.17
Дикманн Лоренцо 1 0.08
Эспозито Сальваторе 1 0.08
Финотто Маттиа 1 0.08
Меккарьелло Бьяджо 1 0.08
Рабби Симоне 1 0.08
Педа Патрик 1 0.08
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Партипило Антони 3 0
Фавилли Андреа 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Агацци Давиде 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Кассата Франческо 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Богдан Лука 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Моро Рауль 1 0
Капанни Габриэле 1 0
СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 5 0
Меккарьелло Бьяджо 2 1
Педа Патрик 2 1
Ла Мантия Андреа 3 0
Вальцания Лука 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Далле Мура Кристиан 3 0
Matteo Arena 1 1
Мончини Габриэле 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Эспозито Сальваторе 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Альфонсо Энрико 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Майстро Фабио 1 0
Рабби Симоне 1 0

Результаты матчей

Тернана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
СПАЛ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
6
Тернана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
СПАЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

9
8
Тернана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
СПАЛ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
0
0%
3
20%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
32%
3
20%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
2
18%
5
33%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0
Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2
СПАЛ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0
Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Кротоне 1:1

Результаты матчей

Тернана
СПАЛ

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тернана
СПАЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 11 8 0 3 17 - 7 24
2. Дженоа 11 6 4 1 14 - 8 22
3. Тернана 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Бари 12 5 5 2 19 - 13 20
5. Парма 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Брешия 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Зюйдтироль 12 5 4 3 14 - 15 19
10. Кальяри 12 4 4 4 13 - 14 16
11. СПАЛ 12 3 6 3 16 - 14 15
12. Читтаделла 12 3 6 3 10 - 12 15
13. Пиза 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Модена 12 4 1 7 16 - 17 13
15. Палермо 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Козенца 12 3 2 7 11 - 21 11
17. Беневенто 12 2 5 5 10 - 13 11
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 11 2 1 8 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 6 3 2 1 7 - 3 11
6. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
14. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
16. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
17. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Читтаделла 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
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Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Модена Дьяв Давиде 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      20'
      Агацци Давиде получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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