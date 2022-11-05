Тур: 12. Стадион: Либеро Либерати.
0'
20' Желтая карточкаАгацци Давиде
52' Желтая карточкаПалумбо Антонио
66' Желтая карточкаДалле Мура Кристиан
90' Желтая карточкаАльмичи Альберто
90'+6
Ход матча
20'
52'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеПолузащитник
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
История личных встреч
Тернана
СПАЛ
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Среднее время на гол
40
180
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|4
|0.33
|Партипило Антони
|3
|0.25
|Палумбо Антонио
|2
|0.17
|Кулибали Мамаду
|2
|0.17
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.08
|Петтинари Стефано
|1
|0.08
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.08
|Соренсен Фредерик
|1
|0.08
|Коррадо Никколо
|1
|0.08
|Моро Рауль
|1
|0.08
|Дефенди Марино
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.33
|Майстро Фабио
|3
|0.25
|Мончини Габриэле
|2
|0.17
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.08
|Финотто Маттиа
|1
|0.08
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0.08
|Рабби Симоне
|1
|0.08
|Педа Патрик
|1
|0.08
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Фавилли Андреа
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Ди Таккио Франческо
|2
|0
|Агацци Давиде
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Кассата Франческо
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|5
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|1
|Педа Патрик
|2
|1
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Далле Мура Кристиан
|3
|0
|Matteo Arena
|1
|1
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|Трипальделли Алессандро
|2
|0
|Альфонсо Энрико
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Рабби Симоне
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
СПАЛ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
6
Тернана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
СПАЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
9
8
Тернана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
СПАЛ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
11
14
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
0
0%
3
20%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
32%
3
20%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
2
18%
5
33%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0
Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2
СПАЛ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0
Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Кротоне 1:1
Результаты матчей
Тернана
СПАЛ
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тернана
СПАЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
48
48
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|11
|8
|0
|3
|17 - 7
|24
|2.
|Дженоа
|11
|6
|4
|1
|14 - 8
|22
|3.
|Тернана
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Бари
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|5.
|Парма
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|8.
|Брешия
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|9.
|Зюйдтироль
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|10.
|Кальяри
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|11.
|СПАЛ
|12
|3
|6
|3
|16 - 14
|15
|12.
|Читтаделла
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|13.
|Пиза
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Модена
|12
|4
|1
|7
|16 - 17
|13
|15.
|Палермо
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Козенца
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Беневенто
|12
|2
|5
|5
|10 - 13
|11
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|11
|2
|1
|8
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|9.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|16.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Читтаделла
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Модена
|Дьяв Давиде
|6