Тур: 12. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
23' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
46' Желтая карточкаБизоли Димитри
1:0
54' ГолАйе Флориан
61' Желтая карточкаКистана Андреа
84' Желтая карточкаМорео Стефано
1:1
90' ГолБоттегин Эрик
90' Желтая карточкаКарачич Фран
90' Красная карточкаЛеццерини Лука
90'+7
Ход матча
46'
54'
1:0
61'
84'
90'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
1 Угловые 11
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
11
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клотет Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
История личных встреч
Брешия
Асколи
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
13.6%
59.1%
27.3%
3 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.64
Среднее время на гол
70
141
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.18
1.18
Среднее время на гол
76
76
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.23
0.91
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
73
99
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|4
|0.33
|Бьянки Флавио
|3 (1)
|0.25
|Морео Стефано
|2
|0.17
|Ндой Эмануэле
|2
|0.17
|Олзер Джакомо
|2
|0.17
|Галацци Николас
|1
|0.08
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.08
|Кистана Андреа
|1
|0.08
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.33
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.33
|Боттегин Эрик
|3
|0.25
|Коллоколо Микеле
|2
|0.17
|Мендеш Педру
|1
|0.08
|Шимич Лоренцо
|1
|0.08
|Лунгой Кристофер
|1
|0.08
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карачич Фран
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Адорни Давиде
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|5
|1
|Гондо Седрик
|5
|1
|Калигара Фабрицио
|3
|1
|Фаласко Никола
|2
|1
|Эрамо Мирко
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Джоване Самуэль
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Чичиретти Амато
|1
|0
|Шимич Лоренцо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Асколи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
2
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Асколи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
5
5
Брешия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Асколи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
2
29%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
6
38%
6
38%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1
Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0
Асколи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2
Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1
Результаты матчей
Брешия
Асколи
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Брешия
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
48
57
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|11
|8
|0
|3
|17 - 7
|24
|2.
|Дженоа
|11
|6
|4
|1
|14 - 8
|22
|3.
|Тернана
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Бари
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|5.
|Парма
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|8.
|Брешия
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|9.
|Зюйдтироль
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|10.
|Кальяри
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|11.
|СПАЛ
|12
|3
|6
|3
|16 - 14
|15
|12.
|Читтаделла
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|13.
|Пиза
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Модена
|12
|4
|1
|7
|16 - 17
|13
|15.
|Палермо
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Козенца
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Беневенто
|12
|2
|5
|5
|10 - 13
|11
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|11
|2
|1
|8
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|9.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|16.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Читтаделла
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Модена
|Дьяв Давиде
|6