  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Брешия
1:1
Конец матча
Асколи
0'
23' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
46' Желтая карточка
Бизоли Димитри
1:0
54' Гол
Айе Флориан
61' Желтая карточка
Кистана Андреа
84' Желтая карточка
Морео Стефано
1:1
90' Гол
Боттегин Эрик
90' Желтая карточка
Карачич Фран
90' Красная карточка
Леццерини Лука
90'+7
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
4
Адорни
Давиде
3
Уар
Матье
27
Олзер
Джакомо
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
8
Ндой
Эмануэле
24
Бьянки
Флавио
11
Айе
Флориан
13
Гуарна
Энрико
4
Шимич
Лоренцо
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
23
Фальцерано
Марчелло
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
27
Эрамо
Мирко
8
Калигара
Фабрицио
15
Гондо
Седрик
9
Дионизи
Федерико
Брешия
4-4-2
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Асколи

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

13.6%
59.1%
27.3%
3 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

СB
2:0
СB
2:3
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
3:1
СB
0:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:4
СB
0:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.27
0.64

Среднее время на гол

70
141

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Среднее время на гол

76
76

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.23
0.91

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

73
99

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 4 0.33
Бьянки Флавио 3 (1) 0.25
Морео Стефано 2 0.17
Ндой Эмануэле 2 0.17
Олзер Джакомо 2 0.17
Галацци Николас 1 0.08
Бертаньоли Массимо 1 0.08
Кистана Андреа 1 0.08
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 4 (1) 0.33
Гондо Седрик 4 (1) 0.33
Боттегин Эрик 3 0.25
Коллоколо Микеле 2 0.17
Мендеш Педру 1 0.08
Шимич Лоренцо 1 0.08
Лунгой Кристофер 1 0.08
Калигара Фабрицио 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карачич Фран 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Адорни Давиде 3 0
Кистана Андреа 2 0
Ндой Эмануэле 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Леццерини Лука 0 1
Вивиани Федерико 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Морео Стефано 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Уар Матье 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 5 1
Гондо Седрик 5 1
Калигара Фабрицио 3 1
Фаласко Никола 2 1
Эрамо Мирко 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Леали Никола 2 0
Сальви Алессандро 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Донати Франческо 2 0
Бюхель Марсель 1 0
Чичиретти Амато 1 0
Шимич Лоренцо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Лунгой Кристофер 1 0

Результаты матчей

Брешия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Асколи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
2
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Асколи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

5
5
Брешия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Асколи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
2
29%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
6
38%
6
38%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1
Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0
Асколи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2
Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1

Результаты матчей

Брешия
Асколи

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брешия
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 11 8 0 3 17 - 7 24
2. Дженоа 11 6 4 1 14 - 8 22
3. Тернана 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Бари 12 5 5 2 19 - 13 20
5. Парма 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Брешия 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Зюйдтироль 12 5 4 3 14 - 15 19
10. Кальяри 12 4 4 4 13 - 14 16
11. СПАЛ 12 3 6 3 16 - 14 15
12. Читтаделла 12 3 6 3 10 - 12 15
13. Пиза 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Модена 12 4 1 7 16 - 17 13
15. Палермо 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Козенца 12 3 2 7 11 - 21 11
17. Беневенто 12 2 5 5 10 - 13 11
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 11 2 1 8 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 6 3 2 1 7 - 3 11
6. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
14. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
16. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
17. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Читтаделла 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Модена Дьяв Давиде 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      46'
      Бизоли Димитри получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Гондо Седрик уходит с поля. Педро Мендес выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      23'
      Калигара Фабрицио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Эрамо Мирко получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брешия 1:1 Асколи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     