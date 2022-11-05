Тур: 12. Стадион: Stadio M. Druso.
2:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолRaphael Odogwu
14' Желтая карточкаRaphael Odogwu
38' Желтая карточкаРовер Маттео
1:1
39' ГолЛападула Джанлука
45' Желтая карточкаДейола Алессандро
66' Желтая карточкаНиколусси Кавилья Ханс
1:2
74' ПенальтиВиола Николас
2:2
90' ГолRaphael Odogwu
90' Желтая карточкаНандес Найтан
90'+7
Ход матча
7'
1:0
14'
38'
39'
74'
1:2
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
21
Fabian
Tait
18
Ровер
Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Simone Davi
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лолич ЭлдинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Григер АдамНападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|4
|0.33
|Ровер Маттео
|3 (2)
|0.25
|Giovanni Zaro
|2
|0.17
|Маццокки Симоне
|2
|0.17
|Daniele Casiraghi
|1 (1)
|0.08
|Карретта Мирко
|1
|0.08
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.08
|Де Коль Филиппо
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|3
|0.25
|Манкозу Марко
|2
|0.17
|Лувумбо Зито
|2
|0.17
|Дейола Алессандро
|1
|0.08
|Рог Марко
|1
|0.08
|Паволетти Леонардо
|1
|0.08
|Перейро Гастон
|1
|0.08
|Макумбу Антуан
|1
|0.08
|Виола Николас
|1 (1)
|0.08
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|2
|1
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Fabian Tait
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Берра Филиппо
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Giovanni Zaro
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Daniele Casiraghi
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Белардинелли Лука
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Рог Марко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Нандес Найтан
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
4
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
6
6
Зюйдтироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Кальяри
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
12
10
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
3
50%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
13%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
6
40%
4
31%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
5
36%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
2
14%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1
Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0
Кальяри
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1
Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2
Результаты матчей
Зюйдтироль
Кальяри
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
48
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|11
|8
|0
|3
|17 - 7
|24
|2.
|Дженоа
|11
|6
|4
|1
|14 - 8
|22
|3.
|Тернана
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Бари
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|5.
|Парма
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|8.
|Брешия
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|9.
|Зюйдтироль
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|10.
|Кальяри
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|11.
|СПАЛ
|12
|3
|6
|3
|16 - 14
|15
|12.
|Читтаделла
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|13.
|Пиза
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Модена
|12
|4
|1
|7
|16 - 17
|13
|15.
|Палермо
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Козенца
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Беневенто
|12
|2
|5
|5
|10 - 13
|11
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|11
|2
|1
|8
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|9.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|16.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Читтаделла
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Модена
|Дьяв Давиде
|6