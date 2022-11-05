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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Зюйдтироль
2:2
Конец матча
Кальяри
0'
1:0
7' Гол
Raphael Odogwu
14' Желтая карточка
Raphael Odogwu
38' Желтая карточка
Ровер Маттео
1:1
39' Гол
Лападула Джанлука
45' Желтая карточка
Дейола Алессандро
66' Желтая карточка
Николусси Кавилья Ханс
1:2
74' Пенальти
Виола Николас
2:2
90' Гол
Raphael Odogwu
90' Желтая карточка
Нандес Найтан
90'+7

Ход матча

7'
Raphael Odogwu
(Ровер Маттео)
1:0
14'
Raphael Odogwu
 
38'
Ровер Маттео
 
39'
1:1
Лападула Джанлука
(Капрадосси Элио)
45'
 
Дейола Алессандро
46'
Берра Филиппо
Marco Curto
 
57'
Белардинелли Лука
Де Коль Филиппо
 
58'
Daniele Casiraghi
Д'Орацио Томмазо
 
66'
Николусси Кавилья Ханс
 
67'
 
Лувумбо Зито
Фалько Филиппо
74'
1:2
Виола Николас
76'
Помпетти Марко
Николусси Кавилья Ханс
 
81'
Карретта Мирко
Ровер Маттео
 
89'
 
Alberto Dossena
Нандес Найтан
89'
 
Лелла Нунцио
Рог Марко
90'
Raphael Odogwu
2:2
90'
 
Нандес Найтан

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
26
Де
Коль
Филиппо
21
Fabian
Tait
14
Николусси
Кавилья
Ханс
18
Ровер
Маттео
9
Маццокки
Симоне
90
Raphael
Odogwu
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
15
Альтаре
Джорджо
24
Капрадосси
Элио
33
Оберт
Адам
8
Нандес
Найтан
14
Дейола
Алессандро
6
Рог
Марко
25
Фалько
Филиппо
9
Лападула
Джанлука
10
Виола
Николас
Зюйдтироль
4-4-2
Кальяри
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 4 0.33
Ровер Маттео 3 (2) 0.25
Giovanni Zaro 2 0.17
Маццокки Симоне 2 0.17
Daniele Casiraghi 1 (1) 0.08
Карретта Мирко 1 0.08
Николусси Кавилья Ханс 1 0.08
Де Коль Филиппо 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 3 0.25
Манкозу Марко 2 0.17
Лувумбо Зито 2 0.17
Дейола Алессандро 1 0.08
Рог Марко 1 0.08
Паволетти Леонардо 1 0.08
Перейро Гастон 1 0.08
Макумбу Антуан 1 0.08
Виола Николас 1 (1) 0.08
Миллико Винченцо 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Нандес Найтан 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 2 1
Мазиелло Андреа 3 0
Fabian Tait 3 0
Помпетти Марко 3 0
Берра Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Giovanni Zaro 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Daniele Casiraghi 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Крочата Джованни 1 0
Ровер Маттео 1 0
Белардинелли Лука 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейола Алессандро 3 0
Рог Марко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Нандес Найтан 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Виола Николас 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Карбони Франко 1 0
Дезогус Якопо 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
4
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

6
6
Зюйдтироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Кальяри
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

12
10

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
3
50%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
13%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
6
40%
4
31%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
5
36%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
2
14%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1
Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0
Кальяри
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1
Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2

Результаты матчей

Зюйдтироль
Кальяри

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 11 8 0 3 17 - 7 24
2. Дженоа 11 6 4 1 14 - 8 22
3. Тернана 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Бари 12 5 5 2 19 - 13 20
5. Парма 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Брешия 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Зюйдтироль 12 5 4 3 14 - 15 19
10. Кальяри 12 4 4 4 13 - 14 16
11. СПАЛ 12 3 6 3 16 - 14 15
12. Читтаделла 12 3 6 3 10 - 12 15
13. Пиза 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Модена 12 4 1 7 16 - 17 13
15. Палермо 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Козенца 12 3 2 7 11 - 21 11
17. Беневенто 12 2 5 5 10 - 13 11
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 11 2 1 8 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 6 3 2 1 7 - 3 11
6. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
14. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
16. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
17. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Читтаделла 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Модена Дьяв Давиде 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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