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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Пиза
3:1
Конец матча
Козенца
0'
1:0
12' Гол
Моруцан Олимпиу
12' Желтая карточка
Pietro Martino
18' Желтая карточка
Вяйсянен Саули
19' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
2:0
45' Гол
Мазуччи Гаэтано
3:0
63' Гол
Моруцан Олимпиу
3:1
82' Гол
Д'Урсо Кристиан
82' Желтая карточка
Д'Урсо Кристиан
90'+5
22
Ливьери
Алессандро
19
Эштевеш
Томаш
6
Херманнссон
Хьёртур
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
23
Ионице
Артур
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
26
Мазуччи
Гаэтано
10
Торрегросса
Эрнесто
77
Марсон
Леонардо
3
Рисполи
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
27
Pietro
Martino
4
Брешанини
Марко
42
Вока
Идриз
32
Бутич
Карло
18
Мерола
Давиде
21
Валлоккия
Андреа
9
Ларривей
Хоакин
Пиза
4-3-1-2
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Пиза
Козенца

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
0:2
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:3
СCB
0:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.42
Моруцан Олимпиу 3 (1) 0.25
Торрегросса Эрнесто 3 (1) 0.25
Мазуччи Гаэтано 3 0.25
Туре Идрисса 2 0.17
Ионице Артур 1 0.08
Канестрелли Симоне 1 0.08
Сибилли Джузеппе 1 0.08
Трамони Лисандру 1 0.08
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Урсо Кристиан 2 0.17
Ларривей Хоакин 1 0.08
Риджионе Микеле 1 0.08
Бриньола Энрико 1 0.08
Мерони Андреа 1 0.08
Корнвиг Эмиль 1 0.08
Брешанини Марко 1 0.08
Мерола Давиде 1 0.08
Флоренци Альдо 1 0.08
Бутич Карло 1 (1) 0.08
Валлоккия Андреа 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 5 1
Марин Мариус 6 0
Беруатто Пьетро 4 0
Ионице Артур 1 1
Барба Федерико 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Надь Адам 1 0
Николас Андраде 1 0
Туре Идрисса 1 0
Рус Адриан 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 3 1
Вока Идриз 4 0
Вентури Майкл 4 0
Pietro Martino 2 1
Рисполи Андреа 3 0
Вяйсянен Саули 3 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Риджионе Микеле 1 0
Кало Джакомо 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Мерони Андреа 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Massimo Zilli 1 0
Насти Марко 1 0

Результаты матчей

Пиза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Козенца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
4
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Козенца
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

7
5
Пиза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
14%
3
23%
1-15
3
43%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
5
71%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
8
38%
4
33%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
12%
3
15%
1-15
3
18%
5
25%
16-30
4
24%
6
30%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0
Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0
Козенца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0
Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0

Результаты матчей

Пиза
Козенца

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Пиза
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
2
10
5
7
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 11 8 0 3 17 - 7 24
2. Дженоа 11 6 4 1 14 - 8 22
3. Тернана 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Бари 12 5 5 2 19 - 13 20
5. Парма 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Брешия 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Зюйдтироль 12 5 4 3 14 - 15 19
10. Кальяри 12 4 4 4 13 - 14 16
11. СПАЛ 12 3 6 3 16 - 14 15
12. Читтаделла 12 3 6 3 10 - 12 15
13. Пиза 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Модена 12 4 1 7 16 - 17 13
15. Палермо 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Козенца 12 3 2 7 11 - 21 11
17. Беневенто 12 2 5 5 10 - 13 11
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 11 2 1 8 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 6 3 2 1 7 - 3 11
6. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
14. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
16. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
17. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Читтаделла 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
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Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Модена Дьяв Давиде 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Мазуччи Гаэтано бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Беруатто Пьетро получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Вяйсянен Саули получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Pietro Martino получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Моруцан Олимпиу бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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