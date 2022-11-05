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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Читтаделла
0:0
Конец матча
Модена
0'
44' Желтая карточка
Читтадини Джорджо
54' Желтая карточка
Висентин Сантьяго
63' Желтая карточка
Дьяв Давиде
0:0
84' Не забитый пенальти
Andrea Magrassi
87' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
90'+6

Ход матча

44'
 
Читтадини Джорджо
54'
Висентин Сантьяго
 
63'
 
Дьяв Давиде
64'
 
Tomasso Silvestri
Де Майо Себастьян
65'
Andrea Magrassi
Беретта Джакомо
 
71'
Маццокко Давиде
Мастрантонио Валерио
 
75'
 
Марсура Давиде
Дьяв Давиде
84'
Andrea Magrassi
0:0
87'
Кассандро Томмазо
 
87'
Каррьеро Джузеппе
Антонуччи Мирко
 
88'
 
Поли Андреа
Тремолада Лука
88'
Тункара Мамаду
Ignacio Lores
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
2
Пертиконе
Романо
6
Висентин
Сантьяго
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
29
Мастрантонио
Валерио
30
Ignacio
Lores
11
Беретта
Джакомо
10
Антонуччи
Мирко
26
Riccardo
Gagno
5
Читтадини
Джорджо
28
Де
Майо
Себастьян
4
Antonio
Pergreffi
96
Shady
Oukhadda
27
Paulo
Dentello
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
9
Бонфанти
Николас
10
Тремолада
Лука
99
Дьяв
Давиде
Читтаделла
4-3-1-2
Модена
3-4-1-2

История личных встреч

Читтаделла
Модена

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
2:0
СB
3:3
СB
0:3
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
3:3

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.14
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

52
78

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беретта Джакомо 2 0.17
Антонуччи Мирко 2 0.17
Бальдини Энрико 2 (1) 0.17
Асенсио Рауль 2 (1) 0.17
Andrea Magrassi 1 0.08
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Вита Алессио 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 (1) 0.33
Бонфанти Николас 3 0.25
Antonio Pergreffi 2 0.17
Фальчинелли Диего 2 0.17
Маньино Лука 2 0.17
Тремолада Лука 1 0.08
Армеллино Марко 1 0.08
Марсура Давиде 0 0
Джерли Фабио 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 1
Кассандро Томмазо 5 0
Тункара Мамаду 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Пертиконе Романо 3 0
Доннарумма Даниэле 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Данци Андреа 1 1
Ignacio Lores 2 0
Паван Никола 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кастари Элхан 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 6 0
Antonio Pergreffi 4 0
Читтадини Джорджо 4 0
Маньино Лука 3 0
Панада Симоне 3 0
Shady Oukhadda 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Армеллино Марко 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Копполаро Мауро 1 0
Джерли Фабио 1 0
Tomasso Silvestri 1 0
Paulo Dentello 1 0
Riccardo Gagno 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
3
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Модена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

3
9
Читтаделла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Модена
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

4
12

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
4
57%
3
33%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
4
27%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
6
46%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0
Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2
Модена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1
Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1

Результаты матчей

Читтаделла
Модена

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 11 8 0 3 17 - 7 24
2. Дженоа 11 6 4 1 14 - 8 22
3. Тернана 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Бари 12 5 5 2 19 - 13 20
5. Парма 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Брешия 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Зюйдтироль 12 5 4 3 14 - 15 19
10. Кальяри 12 4 4 4 13 - 14 16
11. СПАЛ 12 3 6 3 16 - 14 15
12. Читтаделла 12 3 6 3 10 - 12 15
13. Пиза 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Модена 12 4 1 7 16 - 17 13
15. Палермо 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Козенца 12 3 2 7 11 - 21 11
17. Беневенто 12 2 5 5 10 - 13 11
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 11 2 1 8 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 6 3 2 1 7 - 3 11
6. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
14. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
16. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
17. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Читтаделла 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Модена Дьяв Давиде 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Читтадини Джорджо получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Читтаделла 0:0 Модена онлайн

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