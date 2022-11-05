Тур: 12. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаЧиттадини Джорджо
54' Желтая карточкаВисентин Сантьяго
63' Желтая карточкаДьяв Давиде
0:0
84' Не забитый пенальтиAndrea Magrassi
87' Желтая карточкаКассандро Томмазо
90'+6
Ход матча
63'
84'
0:0
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
История личных встреч
Читтаделла
Модена
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.14
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.71
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
52
78
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беретта Джакомо
|2
|0.17
|Антонуччи Мирко
|2
|0.17
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.17
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.17
|Andrea Magrassi
|1
|0.08
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|4 (1)
|0.33
|Бонфанти Николас
|3
|0.25
|Antonio Pergreffi
|2
|0.17
|Фальчинелли Диего
|2
|0.17
|Маньино Лука
|2
|0.17
|Тремолада Лука
|1
|0.08
|Армеллино Марко
|1
|0.08
|Марсура Давиде
|0
|0
|Джерли Фабио
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|1
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Пертиконе Романо
|3
|0
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Каррьеро Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Данци Андреа
|1
|1
|Ignacio Lores
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Беретта Джакомо
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Маттиоли Алессандро
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|6
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Читтадини Джорджо
|4
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Армеллино Марко
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Копполаро Мауро
|1
|0
|Джерли Фабио
|1
|0
|Tomasso Silvestri
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Riccardo Gagno
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
3
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Модена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
3
9
Читтаделла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Модена
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
4
12
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
4
57%
3
33%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
4
27%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
6
46%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0
Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2
Модена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1
Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1
Результаты матчей
Читтаделла
Модена
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
15
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
75
210
48
111
210
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|11
|8
|0
|3
|17 - 7
|24
|2.
|Дженоа
|11
|6
|4
|1
|14 - 8
|22
|3.
|Тернана
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Бари
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|5.
|Парма
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|8.
|Брешия
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|9.
|Зюйдтироль
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|10.
|Кальяри
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|11.
|СПАЛ
|12
|3
|6
|3
|16 - 14
|15
|12.
|Читтаделла
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|13.
|Пиза
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Модена
|12
|4
|1
|7
|16 - 17
|13
|15.
|Палермо
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Козенца
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Беневенто
|12
|2
|5
|5
|10 - 13
|11
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|11
|2
|1
|8
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|9.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|16.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Читтаделла
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Модена
|Дьяв Давиде
|6