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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Факел
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 153
Факел 10.5% (16)
X 28.8% (44)
Краснодар 60.8% (93)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Краснодар
3.22
3.62
2.80
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Факел
Краснодар

История личных встреч

Факел
Краснодар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 4 (2) 0.27
Максимов Максим 4 0.27
Акбашев Роман 2 0.13
Дашаев Аслан 2 0.13
Морозов Евгений 2 0.13
Альшин Ильнур 1 0.07
Божин Сергей 1 0.07
Аппаев Хызыр 1 0.07
Квеквескири Ираклий 1 0.07
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 9 (3) 0.6
Кордоба Джон 4 0.27
Олусегун Олакунле 4 0.27
Ахметов Ильзат 2 0.13
Рамирес Кристиан 2 0.13
Ионов Алексей 2 0.13
Баньяц Михайло 1 0.07
Кривцов Никита 1 0.07
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.07
Кутовой Максим 1 0.07
Батчи Жоау 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 5 0
Акбашев Роман 4 0
Мендель Андрей 4 0
Дмитриев Олег 2 1
Квеквескири Ираклий 3 0
Суслов Кирилл 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Максимов Максим 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Калинин Игорь 2 0
Магаль Руслан 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Черов Василий 1 0
Черняков Даниил 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 3 1
Сперцян Эдуард 4 0
Кривцов Никита 4 0
Ионов Алексей 3 0
Кордоба Джон 3 0
Волков Сергей Евгеньевич 3 0
Баньяц Михайло 3 0
Рамирес Кристиан 2 0
Сорокин Егор 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Черников Александр 0 1
Петров Сергей 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

9
3
Факел
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

4
12
Факел
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Краснодар
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

13
15

Голы по времени матча

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
4
36%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
38%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
6
35%
1
9%
61-75
3
18%
3
27%
76-90

Забито

19
29
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
21%
2
7%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
5
26%
9
31%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
3
16%
6
21%
76-90

Пропущено

27
19
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
4%
1
5%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
5
19%
5
26%
46-60
7
26%
3
16%
61-75
5
19%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Оренбург - Факел 4:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Спартак Москва 1:2 Химки - Факел 0:0
Факел - Зенит 1:1 Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2
Краснодар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3
Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2

Результаты матчей

Факел
Краснодар

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Факел
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
6
2
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
10
5
1
14
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 12 3 0 44 - 5 39
2. Спартак Москва Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
3. ЦСКА Москва Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
4. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
5. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
6. Краснодар Заявка 15 7 3 5 27 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 2 6 23 - 23 23
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 16 6 4 6 25 - 32 22
10. Урал Заявка 15 5 2 8 17 - 26 17
11. Крылья Советов Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
12. Пари НН Заявка 15 3 4 8 18 - 27 13
13. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
14. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
15. Локомотив Москва Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
16. Торпедо Москва Заявка 15 1 3 11 7 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
4. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
5. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
6. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
7. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
12. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
14. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 12 15
3. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
4. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Пари НН Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 13 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
    Совсем скоро начнётся матч между командами: "Факел" - "Краснодар" в рамках 16-го тура РПЛ.
    Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся на яркий и интересный футбол!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2022, осталось 32 минуты.



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Прогнозы 153
Факел 10.5% (16)
X 28.8% (44)
Краснодар 60.8% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Краснодар
3.22
3.62
2.80
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Прогнозы на матч Факел - Краснодар

Исход игры
Факел
10.5% (16)
Ничья
28.8% (44)
Краснодар
60.8% (93)
Тотал 2.5
Больше
52.76% (67)
Меньше
47.24% (60)
Обе команды забьют
Да
81.1% (103)
Нет
18.9% (24)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
35.3% (54)
1:1 Ничья
23.5% (36)
0:1 Краснодар
7.2% (11)
0:2 Краснодар
6.5% (10)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:3 Краснодар
2% (3)
2:1 Факел
2% (3)
1:0 Факел
1.3% (2)
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