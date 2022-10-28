Тур: 16. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
История личных встреч
Факел
Краснодар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|4 (2)
|0.27
|Максимов Максим
|4
|0.27
|Акбашев Роман
|2
|0.13
|Дашаев Аслан
|2
|0.13
|Морозов Евгений
|2
|0.13
|Альшин Ильнур
|1
|0.07
|Божин Сергей
|1
|0.07
|Аппаев Хызыр
|1
|0.07
|Квеквескири Ираклий
|1
|0.07
|Шляков Евгений
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|9 (3)
|0.6
|Кордоба Джон
|4
|0.27
|Олусегун Олакунле
|4
|0.27
|Ахметов Ильзат
|2
|0.13
|Рамирес Кристиан
|2
|0.13
|Ионов Алексей
|2
|0.13
|Баньяц Михайло
|1
|0.07
|Кривцов Никита
|1
|0.07
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.07
|Кутовой Максим
|1
|0.07
|Батчи Жоау
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|5
|0
|Акбашев Роман
|4
|0
|Мендель Андрей
|4
|0
|Дмитриев Олег
|2
|1
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Суслов Кирилл
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Калинин Игорь
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Панталеао
|3
|1
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кривцов Никита
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|3
|0
|Баньяц Михайло
|3
|0
|Рамирес Кристиан
|2
|0
|Сорокин Егор
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Петров Сергей
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
9
3
Факел
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
4
12
Факел
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Краснодар
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
13
15
Голы по времени матча
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
4
36%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
38%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
6
35%
1
9%
61-75
3
18%
3
27%
76-90
Забито
19
29
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
21%
2
7%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
5
26%
9
31%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
3
16%
6
21%
76-90
Пропущено
27
19
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
4%
1
5%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
5
19%
5
26%
46-60
7
26%
3
16%
61-75
5
19%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Оренбург - Факел 4:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Спартак Москва 1:2 Химки - Факел 0:0
Факел - Зенит 1:1 Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2
Краснодар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3
Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2
Результаты матчей
Факел
Краснодар
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Факел
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
34
62
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
411
105
114
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|44 - 5
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 15
|29
|4.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 21
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 18
|26
|6.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 21
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 23
|23
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|28 - 34
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 31
|21
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 26
|17
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Пари НН
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|18 - 27
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|18 - 28
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 34
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|7 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|8.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Пари НН
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Факел - Краснодар
Исход игры
Факел
7.7% (4)
Ничья
23.1% (12)
Краснодар
69.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
76.09% (35)
Нет
23.91% (11)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
34.6% (18)
1:1 Ничья
19.2% (10)
0:2 Краснодар
13.5% (7)
0:1 Краснодар
7.7% (4)
1:3 Краснодар
5.8% (3)
2:1 Факел
5.8% (3)
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