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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 61
Зенит 90.2% (55)
X 6.6% (4)
Ахмат 3.3% (2)
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Зенит
Ничья
Ахмат
16.00
8.10
15.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Зенит
Ахмат

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы

30 матчей

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.7%
50%
13.3%
11 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.3%
63.3%
13.4%
7 побед 19 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.64
1.44

Среднее время на гол

54
62

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.06
0.57

Среднее время на гол

84
157

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

1.33
1.03

Тотал матчей

2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

67
87

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 11 0.73
Вендел Маркус 7 0.47
Сергеев Иван 6 0.4
Мостовой Андрей 5 0.33
Кузяев Далер 5 (2) 0.33
Мантуан Густаво 3 0.2
Клаудиньо 2 0.13
Барриос Вильмар 1 0.07
Ловрен Деян 1 0.07
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.07
Родригао де Соуза 1 0.07
Кассьерра Матео 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Ерохин Александр 0 0
Адамов Арсен 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 6 0.4
Бериша Бернард 3 (1) 0.2
Тимофеев Артём 3 0.2
Трошечкин Александр 2 0.13
Садулаев Лечи 2 0.13
Швец Антон 2 0.13
Олейников Иван 1 0.07
Журавлёв Юрий 1 0.07
Ильин Владимир 1 0.07
Агаларов Гамид 1 0.07
Харин Евгений 1 0.07
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Кузяев Далер 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Родригао де Соуза 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Малком Филипе 1 0
Алип Нуралы 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 7 0
Садулаев Лечи 3 1
Бериша Бернард 4 0
Конате Мохамед II 2 1
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Нижич Зоран 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Карапузов Владислав 2 0
Опарин Михаил 0 1
Семёнов Андрей 1 0
Шелия Гиорги 1 0
Олейников Иван 1 0
Фольмер Кирилл 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ахмат
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

0
4
Зенит
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Ахмат
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

14
6
Зенит
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ахмат
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
12

Волевые поражения

14
10

Голы по времени матча

Забито

29
14
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
6
21%
2
14%
1-15
4
14%
2
14%
16-30
4
14%
4
29%
31-45
2
7%
2
14%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
9
31%
3
21%
76-90

Пропущено

3
13
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
67%
3
23%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
2
14%
4
44%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Забито

43
23
19 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
6
14%
4
17%
1-15
7
16%
3
13%
16-30
6
14%
8
35%
31-45
7
16%
3
13%
46-60
6
14%
2
9%
61-75
11
26%
3
13%
76-90

Пропущено

6
23
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 13
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
6
26%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
33%
3
13%
46-60
1
17%
6
26%
61-75
1
17%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Краснодар - Зенит 0:1 Зенит - Сочи 7:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Пари НН - Зенит 0:3
Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0
Ахмат
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 4:2 Краснодар - Ахмат 2:3
Оренбург - Ахмат 2:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1

Результаты матчей

Зенит
Ахмат

Точный счет

2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%
8
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Зенит
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
2.5
Больше Меньше
3
4
3.5
3
4
4.5
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
2
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
11
4
1.5
7
8
7
8
2.5
2
13
4
11
3.5
3
12
4.5
2
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 12 3 0 44 - 5 39
2. Спартак Москва Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
3. ЦСКА Москва Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
4. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
5. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
6. Краснодар Заявка 15 7 3 5 27 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 2 6 23 - 23 23
8. Оренбург Заявка 15 7 1 7 28 - 34 22
9. Сочи Заявка 15 6 3 6 24 - 31 21
10. Урал Заявка 15 5 2 8 17 - 26 17
11. Крылья Советов Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
12. Пари НН Заявка 15 3 4 8 18 - 27 13
13. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
14. Локомотив Москва Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
15. Химки Заявка 15 2 3 10 14 - 34 9
16. Торпедо Москва Заявка 15 1 3 11 7 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
4. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6. Сочи Заявка 7 5 2 0 17 - 7 17
7. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
12. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
13. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
4. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Пари НН Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2022, осталось 2 дня 8 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Зенит 90.2% (55)
    X 6.6% (4)
    Ахмат 3.3% (2)
    Все прогнозы
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    Ничья
    Ахмат
    16.00
    8.10
    15.25
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    Прогнозы на матч Зенит - Ахмат

    Исход игры
    Зенит
    90.3% (56)
    Ничья
    6.5% (4)
    Ахмат
    3.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (29)
    Меньше
    42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    44% (22)
    Нет
    56% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    22.6% (14)
    3:1 Зенит
    17.7% (11)
    3:0 Зенит
    12.9% (8)
    2:1 Зенит
    8.1% (5)
    1:0 Зенит
    6.5% (4)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
    3:2 Зенит
    3.2% (2)
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