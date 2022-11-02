Тур: 16. Стадион: Газпром Арена.
История личных встреч
Зенит
Ахмат
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы
30 матчей
46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.7%
50%
13.3%
11 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.3%
63.3%
13.4%
7 побед 19 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.64
1.44
Среднее время на гол
54
62
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.06
0.57
Среднее время на гол
84
157
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
1.33
1.03
Тотал матчей
2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
67
87
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|11
|0.73
|Вендел Маркус
|7
|0.47
|Сергеев Иван
|6
|0.4
|Мостовой Андрей
|5
|0.33
|Кузяев Далер
|5 (2)
|0.33
|Мантуан Густаво
|3
|0.2
|Клаудиньо
|2
|0.13
|Барриос Вильмар
|1
|0.07
|Ловрен Деян
|1
|0.07
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.07
|Родригао де Соуза
|1
|0.07
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|6
|0.4
|Бериша Бернард
|3 (1)
|0.2
|Тимофеев Артём
|3
|0.2
|Трошечкин Александр
|2
|0.13
|Садулаев Лечи
|2
|0.13
|Швец Антон
|2
|0.13
|Олейников Иван
|1
|0.07
|Журавлёв Юрий
|1
|0.07
|Ильин Владимир
|1
|0.07
|Агаларов Гамид
|1
|0.07
|Харин Евгений
|1
|0.07
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Камилов Владислав
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Кузяев Далер
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|7
|0
|Садулаев Лечи
|3
|1
|Бериша Бернард
|4
|0
|Конате Мохамед II
|2
|1
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Тимофеев Артём
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Карапузов Владислав
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Семёнов Андрей
|1
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ахмат
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
0
4
Зенит
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Ахмат
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
14
6
Зенит
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ахмат
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
12
Волевые поражения
14
10
Голы по времени матча
Забито
29
14
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
6
21%
2
14%
1-15
4
14%
2
14%
16-30
4
14%
4
29%
31-45
2
7%
2
14%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
9
31%
3
21%
76-90
Пропущено
3
13
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
67%
3
23%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
2
14%
4
44%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Забито
43
23
19 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
6
14%
4
17%
1-15
7
16%
3
13%
16-30
6
14%
8
35%
31-45
7
16%
3
13%
46-60
6
14%
2
9%
61-75
11
26%
3
13%
76-90
Пропущено
6
23
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 13
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
6
26%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
33%
3
13%
46-60
1
17%
6
26%
61-75
1
17%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Краснодар - Зенит 0:1 Зенит - Сочи 7:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Пари НН - Зенит 0:3
Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0
Ахмат
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 4:2 Краснодар - Ахмат 2:3
Оренбург - Ахмат 2:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1
Результаты матчей
Зенит
Ахмат
Точный счет
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%
8
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Зенит
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
52
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
114
78
78
213
411
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|44 - 5
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 15
|29
|4.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 21
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 18
|26
|6.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 21
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 23
|23
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|28 - 34
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 31
|21
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 26
|17
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Пари НН
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|18 - 27
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|18 - 28
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 34
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|7 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|8.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Пари НН
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
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- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Ахмат
Исход игры
Зенит
90.3% (56)
Ничья
6.5% (4)
Ахмат
3.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
58% (29)
Меньше
42% (21)
Обе команды забьют
Да
44% (22)
Нет
56% (28)
Популярный счёт
2:0 Зенит
22.6% (14)
3:1 Зенит
17.7% (11)
3:0 Зенит
12.9% (8)
2:1 Зенит
8.1% (5)
1:0 Зенит
6.5% (4)
1:1 Ничья
3.2% (2)
3:2 Зенит
3.2% (2)
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