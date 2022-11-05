  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Нортист Юнайтед
0:1
Второй тайм: 59'
Керала Бластерс
0'
36' Желтая карточка
Кумар Нишу
0:1
57' Гол
Диамантакос Димитрис

Ход матча

36'
 
Кумар Нишу
57'
0:1
Диамантакос Димитрис
Лучшие коэффициенты
Нортист Юнайтед
Ничья
Керала Бластерс
3.34
3.80
2.50
Все Коэффициенты
32
Mirshad
Michu
6
Mashoor
Thangalakath
13
Gaurav
Bora
2
Michael
Jakobsen
II
14
Joe
Zoherliana
5
Gurjinder
Kumar
15
Emil
Benny
91
Гастаньяга
Йон
10
Филиппото
Ромен
27
Дербишир
Мэтт
18
Jithin
M.S
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
22
Кумар
Нишу
4
Хормипам
Руива
55
Лешкович
Марко
3
Sandeep
Singh
27
Saurav
Mandal
25
Jeakson
Singh
77
Калюжный
Иван
17
Rahul
Praveen
9
Диамантакос
Димитрис
20
Луна
Адриан
Нортист Юнайтед
Керала Бластерс

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Керала Бластерс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

СИ
2:1
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
2:1
СИ
0:1
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
1:4
СИ
3:1
СИ
0:0
СИ
1:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.88
0.63

Среднее время на гол

102
144

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.06
0.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

84
130

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дербишир Мэтт 1 0.2
Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калюжный Иван 3 0.6
Луна Адриан 1 0.2
Кхабра Харманджот 1 0.2
Rahul Praveen 1 0.2
Самад Сахал 0 0
Khangembam Bidyashagar Singh 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастаньяга Йон 1 0
Gani Nigam 1 0
Mohammed Irshad 1 0
Gaurav Bora 1 0
Imran Khan 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюжный Иван 2 0
Кхабра Харманджот 1 0
Victor Mongil 1 0
Кумар Нишу 1 0
Хормипам Руива 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Керала Бластерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Нортист Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Керала Бластерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

0
3
Нортист Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Керала Бластерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
3
50%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3 Нортист Юнайтед - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 5:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0
Керала Бластерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:5 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1
Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Керала Бластерс

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Керала Бластерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Гоа 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Дели Динамос 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Мумбаи Сити 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Ченнаин 4 2 1 1 4 - 4 7
6. АТК 3 2 0 1 8 - 4 6
7. Керала Бластерс 1:0 5 2 0 3 7 - 10 6
8. Бенгалуру 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Джамшедпур 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Ист Бенгал 5 1 0 4 5 - 9 3
11. Нортист Юнайтед 0:1 5 0 0 5 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Дели Динамос 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Мумбаи Сити 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Гоа 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Бенгалуру 1 1 0 0 1 - 0 3
6. АТК 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Джамшедпур 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Керала Бластерс 1:0 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Ченнаин 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Ист Бенгал 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Нортист Юнайтед 0:1 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гоа 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Мумбаи Сити 2 1 1 0 5 - 3 4
4. АТК 1 1 0 0 5 - 2 3
5. Хайдарабад 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Дели Динамос 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Керала Бластерс 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Ист Бенгал 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Джамшедпур 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Бенгалуру 3 0 1 2 1 - 3 1
11. Нортист Юнайтед 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
АТК Петратос Димитри 3 (3)
Керала Бластерс Калюжный Иван 3
Хайдарабад Нарзари Холичаран 2 (2)
Хайдарабад Огбече Бартоломью 2 (1)
АТК Сингх Манвир 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 1
Гоа Redeem Tlang 2
Керала Бластерс Калюжный Иван 2
Ист Бенгал Lalchungnunga 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Кумар Нишу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нортист Юнайтед
Ничья
Керала Бластерс
3.34
3.80
2.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нортист Юнайтед 0:1 Керала Бластерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Нортист Юнайтед
Керала Бластерс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 