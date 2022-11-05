Тур: 1.
0:3
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаКумар Нишу
0:1
56' ГолДиамантакос Димитрис
0:2
85' ГолСамад Сахал
90' Желтая карточкаRochharzela Rochharzela
0:3
90' ГолСамад Сахал
90'+7
Ход матча
36'
56'
63'
85'
0:2
90'
0:3
13
Gaurav
Bora
15
Emil
Benny
18
Jithin
M.S
22
Кумар
Нишу
20
Луна
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Gaurav BoraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Emil BennyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jithin M.SНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
24 Aaron Evans
-
-
19 Dipu Mirdha
-
-
-
-
Главный тренер: Marco Balbul
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Луна АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Самад СахалНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Керала Бластерс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.88
0.63
Среднее время на гол
102
144
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.06
0.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
84
130
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дербишир Мэтт
|1
|0.2
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калюжный Иван
|3
|0.6
|Самад Сахал
|2
|0.4
|Rahul Praveen
|1
|0.2
|Луна Адриан
|1
|0.2
|Кхабра Харманджот
|1
|0.2
|Диамантакос Димитрис
|1
|0.2
|Sandeep Singh
|0
|0
|Khangembam Bidyashagar Singh
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастаньяга Йон
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Mohammed Irshad
|1
|0
|Rochharzela Rochharzela
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|2
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Victor Mongil
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Хормипам Руива
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Керала Бластерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Нортист Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Керала Бластерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
0
3
Нортист Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Керала Бластерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
5
56%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3 Нортист Юнайтед - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 5:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0
Керала Бластерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:5 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1
Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
Керала Бластерс
Точный счет
0:3
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
Керала Бластерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Гоа
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Дели Динамос
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Мумбаи Сити
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Ченнаин
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|АТК
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|7.
|Керала Бластерс
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|8.
|Бенгалуру
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|Джамшедпур
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Ист Бенгал
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|11.
|Нортист Юнайтед
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Дели Динамос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Гоа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Бенгалуру
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|АТК
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Джамшедпур
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Керала Бластерс
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|9.
|Ченнаин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Ист Бенгал
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гоа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Ченнаин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|АТК
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|Хайдарабад
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Дели Динамос
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Керала Бластерс
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Ист Бенгал
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Джамшедпур
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Бенгалуру
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|АТК
|Петратос Димитри
|3 (3)
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|3
|Хайдарабад
|Нарзари Холичаран
|2 (2)
|Хайдарабад
|Огбече Бартоломью
|2 (1)
|АТК
|Сингх Манвир
|2 (1)
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 1
|Гоа
|Redeem Tlang
|2
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|2
|Ист Бенгал
|Lalchungnunga
|2