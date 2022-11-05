Тур: 13. Стадион: Аречи. Главный судья: Matteo Marchetti
2:1
Второй тайм: 60'
0'
1:0
3' ГолПёнтек Кшиштоф
8' Желтая карточкаФасио Федерико
1:1
12' ГолОкереке Давид
2:1
38' ГолКулибали Лассана
40' Желтая карточкаХендри Джек
44' Желтая карточкаСерникола Леонардо
Ход матча
3'
1:0
12'
1:1
38'
40'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
33
Сепе
Луиджи
29
Диа
Булайе
74
Цаджу
Франк
- Основной состав
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Кремонезе
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.2
Среднее время на гол
180
75
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
101
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|5
|0.38
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.23
|Маццокки Паскуале
|2
|0.15
|Кандрева Антонио
|2
|0.15
|Де Вильена Тонни
|1
|0.08
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.08
|Кулибали Лассана
|1
|0.08
|Ботхейм Эрик
|1
|0.08
|Фасио Федерико
|1
|0.08
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|3
|0.23
|Дессерс Сириль
|2
|0.15
|Серникола Леонардо
|1
|0.08
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.08
|Пикель Шарль
|1
|0.08
|Валери Эмануэле
|1
|0.08
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.08
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Лочошвили Лука
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Давиде Никола
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Сепе Луиджи
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Радованович Иван
|0
|1
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|4
|0
|Мейте Суалихо
|2
|0
|Васкес Хоан
|2
|0
|Пикель Шарль
|2
|0
|Окереке Давид
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Кремонезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
7
Салернитана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кремонезе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
6
0
Салернитана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Кремонезе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
27%
5
45%
76-90
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
27%
3
33%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
2
9%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
5
28%
4
18%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
28%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1
Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2
Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1
Результаты матчей
Салернитана
Кремонезе
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
57
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Аталанта
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 13
|26
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 11
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|7.
|Удинезе
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|8.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|9.
|Салернитана
|2:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|10.
|Торино
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|11.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|14.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 17
|12
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 24
|5
|20.
|Кремонезе
|1:2 Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Салернитана
|2:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|7.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|1:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 11
|6
|12.
|Салернитана
|2:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|1:2 Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|19.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Прогнозы на матч Салернитана 2:1 Кремонезе
Исход игры
Салернитана
87.7% (114)
Ничья
9.2% (12)
Кремонезе
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.41% (61)
Меньше
51.59% (65)
Обе команды забьют
Да
56.35% (71)
Нет
43.65% (55)
Популярный счёт
2:1 Салернитана
44.6% (58)
1:0 Салернитана
30.8% (40)
2:0 Салернитана
10% (13)
1:1 Ничья
7.7% (10)
1:2 Кремонезе
1.5% (2)
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