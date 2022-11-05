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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Matteo Marchetti
Салернитана
2:1
Второй тайм: 60'
Кремонезе
0'
1:0
3' Гол
Пёнтек Кшиштоф
8' Желтая карточка
Фасио Федерико
1:1
12' Гол
Окереке Давид
2:1
38' Гол
Кулибали Лассана
40' Желтая карточка
Хендри Джек
44' Желтая карточка
Серникола Леонардо

Ход матча

3'
Пёнтек Кшиштоф
1:0
8'
Фасио Федерико
 
12'
1:1
Окереке Давид
(Цаджу Франк)
38'
Кулибали Лассана
(Кандрева Антонио)
2:1
40'
 
Хендри Джек
44'
 
Серникола Леонардо
51'
Пирола Лоренцо
Ловато Маттео
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 130
Салернитана 87.7% (114)
X 9.2% (12)
Кремонезе 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Кремонезе
3.35
4.20
7.60
Все Коэффициенты
33
Сепе
Луиджи
2
Бронн
Дилан
66
Ловато
Маттео
17
Фасио
Федерико
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
87
Кандрева
Антонио
16
Радованович
Иван
18
Кулибали
Лассана
29
Диа
Булайе
99
Пёнтек
Кшиштоф
12
Карнесекки
Марко
4
Айву
Эмануэль
2
Хендри
Джек
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
33
Кваглиата
Джакомо
28
Мейте
Суалихо
6
Пикель
Шарль
10
Буонаюто
Кристиан
74
Цаджу
Франк
77
Окереке
Давид
Салернитана
3-5-2
Кремонезе
3-4-1-2

История личных встреч

Салернитана
Кремонезе

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
2:1
СB
3:3
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СCA
2:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.2

Среднее время на гол

180
75

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
101

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 5 0.38
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.23
Маццокки Паскуале 2 0.15
Кандрева Антонио 2 0.15
Де Вильена Тонни 1 0.08
Бонаццоли Федерико 1 0.08
Кулибали Лассана 1 0.08
Ботхейм Эрик 1 0.08
Фасио Федерико 1 0.08
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 3 0.23
Дессерс Сириль 2 0.15
Серникола Леонардо 1 0.08
Буонаюто Кристиан 1 0.08
Пикель Шарль 1 0.08
Валери Эмануэле 1 0.08
Чофани Даниэль 1 (1) 0.08
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Цаджу Франк 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 4 0
Фасио Федерико 2 1
Давиде Никола 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Сепе Луиджи 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Радованович Иван 0 1
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Диа Булайе 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 4 0
Мейте Суалихо 2 0
Васкес Хоан 2 0
Пикель Шарль 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Результаты матчей

Салернитана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Кремонезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
7
Салернитана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кремонезе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

6
0
Салернитана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Кремонезе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
27%
5
45%
76-90

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
27%
3
33%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
2
9%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
5
28%
4
18%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
28%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1
Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2
Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1

Результаты матчей

Салернитана
Кремонезе

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Аталанта Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
3. Милан Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
8. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
9. Салернитана 2:1 Заявка 13 5 4 4 18 - 18 19
10. Торино Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
11. Сассуоло 0:0 Заявка 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Болонья Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
13. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
14. Эмполи 0:0 Заявка 13 2 6 5 9 - 17 12
15. Монца Заявка 12 3 1 8 11 - 21 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Верона Заявка 12 1 2 9 11 - 24 5
20. Кремонезе 1:2 Заявка 13 0 5 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Салернитана 2:1 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
7. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9. Сассуоло 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
14. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
15. Эмполи 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16. Монца Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе 1:2 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Сассуоло 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 11 6
12. Салернитана 2:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе 1:2 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
19. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
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    Прогнозы 130
    Салернитана 87.7% (114)
    X 9.2% (12)
    Кремонезе 3.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Кремонезе
    3.35
    4.20
    7.60
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    Где смотреть матч Салернитана 2:1 Кремонезе онлайн

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    Прогнозы на матч Салернитана 2:1 Кремонезе

    Исход игры
    Салернитана
    87.7% (114)
    Ничья
    9.2% (12)
    Кремонезе
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.41% (61)
    Меньше
    51.59% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    56.35% (71)
    Нет
    43.65% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Салернитана
    44.6% (58)
    1:0 Салернитана
    30.8% (40)
    2:0 Салернитана
    10% (13)
    1:1 Ничья
    7.7% (10)
    1:2 Кремонезе
    1.5% (2)
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