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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Matteo Marchetti
Салернитана
2:2
Конец матча
Кремонезе
0'
1:0
3' Гол
Пёнтек Кшиштоф
8' Желтая карточка
Фасио Федерико
1:1
12' Гол
Окереке Давид
2:1
38' Гол
Кулибали Лассана
40' Желтая карточка
Хендри Джек
44' Желтая карточка
Серникола Леонардо
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Чофани Даниэль
2:1
89' Не забитый пенальти
Чофани Даниэль
2:2
89' Гол
Чофани Даниэль
90' Желтая карточка
Сепе Луиджи
90'+9

Ход матча

3'
Пёнтек Кшиштоф
1:0
8'
Фасио Федерико
 
12'
1:1
Окереке Давид
(Цаджу Франк)
38'
Кулибали Лассана
(Кандрева Антонио)
2:1
40'
 
Хендри Джек
44'
 
Серникола Леонардо
51'
Пирола Лоренцо
Ловато Маттео
 
66'
Бонаццоли Федерико
Пёнтек Кшиштоф
 
66'
Де Вильена Тонни
Кандрева Антонио
 
67'
 
Дзанимачча Лука
Буонаюто Кристиан
67'
 
Валери Эмануэле
Кваглиата Джакомо
76'
 
Чофани Даниэль
Цаджу Франк
76'
 
Афена-Гьян Феликс
Окереке Давид
80'
 
Кастаньетти Микеле
Мейте Суалихо
81'
Бохинен Эмиль
Радованович Иван
 
81'
Ботхейм Эрик
Диа Булайе
 
87'
 
Чофани Даниэль
89'
2:1
Чофани Даниэль
89'
2:2
Чофани Даниэль
90'
Сепе Луиджи
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 6
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Салернитана 87.7% (114)
X 9.2% (12)
Кремонезе 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Сепе
Луиджи
2
Бронн
Дилан
66
Ловато
Маттео
17
Фасио
Федерико
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
87
Кандрева
Антонио
16
Радованович
Иван
18
Кулибали
Лассана
29
Диа
Булайе
99
Пёнтек
Кшиштоф
12
Карнесекки
Марко
4
Айву
Эмануэль
2
Хендри
Джек
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
33
Кваглиата
Джакомо
28
Мейте
Суалихо
6
Пикель
Шарль
10
Буонаюто
Кристиан
74
Цаджу
Франк
77
Окереке
Давид
Салернитана
3-5-2
Кремонезе
3-4-1-2

История личных встреч

Салернитана
Кремонезе

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
2:1
СB
3:3
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СCA
2:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.2

Среднее время на гол

180
75

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
101

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 5 0.38
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.23
Маццокки Паскуале 2 0.15
Кандрева Антонио 2 0.15
Де Вильена Тонни 1 0.08
Бонаццоли Федерико 1 0.08
Кулибали Лассана 1 0.08
Ботхейм Эрик 1 0.08
Фасио Федерико 1 0.08
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 3 0.23
Дессерс Сириль 2 0.15
Чофани Даниэль 2 (1) 0.15
Серникола Леонардо 1 0.08
Буонаюто Кристиан 1 0.08
Пикель Шарль 1 0.08
Валери Эмануэле 1 0.08
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Цаджу Франк 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 4 0
Фасио Федерико 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Маццокки Паскуале 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Радованович Иван 0 1
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Диа Булайе 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 4 0
Мейте Суалихо 2 0
Васкес Хоан 2 0
Пикель Шарль 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Результаты матчей

Салернитана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кремонезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
9
Салернитана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кремонезе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

6
0
Салернитана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Кремонезе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
27%
5
45%
76-90

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
4
24%
4
36%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
15%
3
13%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
5
25%
5
21%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
6
30%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1
Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2
Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1

Результаты матчей

Салернитана
Кремонезе

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
4
4
3
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 13 10 3 0 31 - 10 33
2. Аталанта 1:1 Заявка 13 8 4 1 19 - 9 28
3. Милан Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
8. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
9. Торино Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
13. Болонья Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
14. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
15. Монца Заявка 12 3 1 8 11 - 21 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 12 1 2 9 11 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Аталанта 1:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Монца Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Аталанта 1:1 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
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    Прогнозы 130
    Салернитана 87.7% (114)
    X 9.2% (12)
    Кремонезе 3.1% (4)
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    Прогнозы на матч Салернитана 2:2 Кремонезе

    Исход игры
    Салернитана
    87.7% (114)
    Ничья
    9.2% (12)
    Кремонезе
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.41% (61)
    Меньше
    51.59% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    56.35% (71)
    Нет
    43.65% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Салернитана
    44.6% (58)
    1:0 Салернитана
    30.8% (40)
    2:0 Салернитана
    10% (13)
    1:1 Ничья
    7.7% (10)
    1:2 Кремонезе
    1.5% (2)
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