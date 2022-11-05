Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джакомо Квальята оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Тактическая замена. Джакомо Квальята уходит с поля и его заменяет Emanuele Valeri

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Салернитана имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Кремонезе

45' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Серникола Леонардо получил желтую карточку от судьи

43' Оооо... вот это был удар! Буонаюто Кристиан должен был забить с этой позиции.

43' Хорошую попытку сделал Буонаюто Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Удар от ворот произведет Кремонезе

41' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Хендри Джек получил желтую карточку от судьи

40' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Отличный командный гол!

38' Г О О О О Л - Кулибали Лассана забивает с правой ноги!

38' Кандрева Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

37' О, нет. Из многообещающей позиции Кулибали Лассана из команды Салернитана наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

37' Маццокки Паскуале создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

32' Маццокки Паскуале навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Джакомо Квальята навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Айву Эмануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Джакомо Квальята нанес удар, но тот был заблокирован.

25' Буонаюто Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

24' Айву Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Салернитана

23' Цаджу Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Буонаюто Кристиан из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Буонаюто Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Салернитана

22' Цаджу Франк не смог попасть в створ ударом издали

22' Лочошвили Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Айву Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Кремонезе

16' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

15' Кулибали Лассана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Команда Кремонезе сравняла счет! Игра продолжается!

12' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

12' Г О О О О Л - Окереке Давид левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

10' Удар от ворот произведет Кремонезе

10' Маццокки Паскуале из команды Салернитана наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

10' Айву Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фасио Федерико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

7' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Команда Салернитана забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Карнесекки Марко плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

3' Г О О О О Л - Пёнтек Кшиштоф первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

3' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Кремонезе начинает с центра поля