Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Томмазо Балданци нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Рожерио да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Эмполи

42' Удар от ворот произведет Сассуоло

42' Фаццини Якопо не смог попасть в створ ударом издали

42' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Рожерио да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Феррари Джанмарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Сассуоло

35' Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Фраттези Давиде пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

34' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Сассуоло

31' Бандинелли Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Эмполи

31' Д'Андреа Лука из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

30' Удар от ворот произведет Сассуоло

30' Ламмерс Сэм из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

30' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Эбюэхи Тайронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Лопес Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Траоре Хамед бьет со штрафного в створ, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

27' Марин Рэзван получил желтую карточку от судьи

26' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Томмазо Балданци нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Эмполи

22' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Сассуоло

20' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

18' Бандинелли Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Эбюэхи Тайронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Эмполи

11' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Сассуоло

11' О, нет. Из многообещающей позиции Ламмерс Сэм из команды Эмполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

10' Сатриано Мартин из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Эмполи

9' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Дестро Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.

5' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Эмполи

3' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сассуоло начинает с центра поля