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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ermanno Feliciani
Эмполи
0:0
Второй тайм: 61'
Сассуоло
0'
27' Желтая карточка
Марин Рэзван
54' Желтая карточка
Фаццини Якопо

Ход матча

7'
Ламмерс Сэм
Дестро Маттиа
 
27'
Марин Рэзван
 
54'
Фаццини Якопо
 
56'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Фаццини Якопо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 131
Эмполи 27.5% (36)
X 48.1% (63)
Сассуоло 24.4% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Сассуоло
3.50
3.58
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
21
Фаццини
Якопо
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
9
Сатриано
Мартин
23
Дестро
Маттиа
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
42
Торстведт
Кристиан
35
Д'Андреа
Лука
9
Пинамонти
Андреа
23
Траоре
Хамед
Эмполи
4-3-1-2
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Эмполи
Сассуоло

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

22 матча

31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:5
СA
1:2
ТМК
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
ТМС
1:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
0:4

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.7

Среднее время на гол

51
52

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.45

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бандинелли Филиппо 2 0.15
Ламмерс Сэм 1 0.08
Дестро Маттиа 1 0.08
Хаас Николас 1 0.08
Байрами Недим 1 0.08
Паризи Фабьяно 1 0.08
Сатриано Мартин 1 0.08
Бальданци Томмазо 1 0.08
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 4 0.31
Лорьенте Арман 2 0.15
Пинамонти Андреа 2 (1) 0.15
Кирьякопулос Георгиос 1 0.08
Торстведт Кристиан 1 0.08
Альварес Агустин 1 0.08
Берарди Доменико 1 0.08
Харрауи Абдау 1 0.08
Антист Жанис 1 0.08
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Траоре Хамед 0 0
Д'Андреа Лука 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рэзван 4 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 1
Хендерсон Лиам 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Занетти Паоло 1 1
Луперто Себастьяно 1 1
Дестро Маттиа 2 0
Стоянович Петар 2 0
Хаас Николас 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Фаццини Якопо 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Джанмарко 5 0
Лопес Максим 4 0
Торстведт Кристиан 3 0
Нето Руан 1 1
Лорьенте Арман 1 1
Энрике Матеус 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0

Результаты матчей

Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сассуоло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

5
8
Эмполи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сассуоло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
5
36%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
24%
5
29%
29%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
6
35%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1
Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2
Сассуоло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2
Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3

Результаты матчей

Эмполи
Сассуоло

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Аталанта Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
3. Милан Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
8. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
9. Салернитана 2:1 Заявка 13 5 4 4 18 - 18 19
10. Торино Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
11. Сассуоло 0:0 Заявка 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Болонья Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
13. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
14. Эмполи 0:0 Заявка 13 2 6 5 9 - 17 12
15. Монца Заявка 12 3 1 8 11 - 21 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Верона Заявка 12 1 2 9 11 - 24 5
20. Кремонезе 1:2 Заявка 13 0 5 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Салернитана 2:1 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
7. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9. Сассуоло 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
14. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
15. Эмполи 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16. Монца Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе 1:2 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Сассуоло 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 11 6
12. Салернитана 2:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе 1:2 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
19. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
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Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
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    Прогнозы 131
    Эмполи 27.5% (36)
    X 48.1% (63)
    Сассуоло 24.4% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Сассуоло
    3.50
    3.58
    3.65
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    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Сассуоло

    Исход игры
    Эмполи
    27.5% (36)
    Ничья
    48.1% (63)
    Сассуоло
    24.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.16% (51)
    Меньше
    59.84% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    85.04% (108)
    Нет
    14.96% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.5% (57)
    2:1 Эмполи
    18.3% (24)
    1:2 Сассуоло
    16.8% (22)
    1:0 Эмполи
    6.1% (8)
    0:1 Сассуоло
    5.3% (7)
    1:3 Сассуоло
    1.5% (2)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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