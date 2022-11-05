Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Рефери не любит споров - именно за это Paolo Zanetti сейчас получил желтую

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Сассуоло

90' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Хаас Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Эмполи

87' Удар от ворот произведет Сассуоло

86' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Agustin Alvarez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Agustin Alvarez нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Сассуоло

80' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Тактическая замена. Томмазо Балданци уходит с поля и его заменяет Байрами Недим

76' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

76' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Сассуоло

72' Тактическая замена. Д'Андреа Лука уходит с поля и его заменяет Agustin Alvarez

71' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Эмполи

70' О, нет. Из многообещающей позиции Ламмерс Сэм из команды Эмполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

69' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Марин Рэзван из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Эбюэхи Тайронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Тольян Йереми из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Г О О О О Л - Томмазо Балданци забивает с левой ноги!

64' Сатриано Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Сатриано Мартин из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Томмазо Балданци нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

59' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

59' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Акпа-Акпро Жан-Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновлен

55' Фаццини Якопо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Фаццини Якопо получил желтую карточку от судьи

53' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Эмполи

47' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля