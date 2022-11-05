Тур: 13. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Ermanno Feliciani
0'
27' Желтая карточкаМарин Рэзван
54' Желтая карточкаФаццини Якопо
1:0
64' ГолБальданци Томмазо
90' Желтая карточкаЗанетти Паоло
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
27'
54'
64'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
18
Марин
Рэзван
28
Эрлич
Мартин
27
Лопес
Максим
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Траоре ХамедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Цакки ДжоэлеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Антист ЖанисНападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Сассуоло
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
22 матча
31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.7
Среднее время на гол
51
52
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.45
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
61
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.15
|Бальданци Томмазо
|2
|0.15
|Ламмерс Сэм
|1
|0.08
|Сатриано Мартин
|1
|0.08
|Дестро Маттиа
|1
|0.08
|Хаас Николас
|1
|0.08
|Байрами Недим
|1
|0.08
|Паризи Фабьяно
|1
|0.08
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|4
|0.31
|Лорьенте Арман
|2
|0.15
|Пинамонти Андреа
|2 (1)
|0.15
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.08
|Торстведт Кристиан
|1
|0.08
|Альварес Агустин
|1
|0.08
|Берарди Доменико
|1
|0.08
|Харрауи Абдау
|1
|0.08
|Антист Жанис
|1
|0.08
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Траоре Хамед
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Рэзван
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|1
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|1
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Сатриано Мартин
|2
|0
|Фаццини Якопо
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Лопес Максим
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Нето Руан
|1
|1
|Лорьенте Арман
|1
|1
|Энрике Матеус
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Рожерио да Силва
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сассуоло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
5
8
Эмполи
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сассуоло
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
3
38%
1
8%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
6
35%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1
Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2
Сассуоло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2
Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3
Результаты матчей
Эмполи
Сассуоло
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|13
|10
|3
|0
|31 - 10
|33
|2.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 13
|26
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 11
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|7.
|Удинезе
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|8.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|9.
|Торино
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|13.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|16.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|2.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Сассуоло
Исход игры
Эмполи
27.5% (36)
Ничья
48.1% (63)
Сассуоло
24.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
40.16% (51)
Меньше
59.84% (76)
Обе команды забьют
Да
85.04% (108)
Нет
14.96% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.5% (57)
2:1 Эмполи
18.3% (24)
1:2 Сассуоло
16.8% (22)
1:0 Эмполи
6.1% (8)
0:1 Сассуоло
5.3% (7)
1:3 Сассуоло
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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