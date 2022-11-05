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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ermanno Feliciani
Эмполи
1:0
Конец матча
Сассуоло
0'
27' Желтая карточка
Марин Рэзван
54' Желтая карточка
Фаццини Якопо
1:0
64' Гол
Бальданци Томмазо
90' Желтая карточка
Занетти Паоло
90'+6
1:0. Гол Томмазо Бальданци (виде...

Ход матча

7'
Ламмерс Сэм
Дестро Маттиа
 
27'
Марин Рэзван
 
54'
Фаццини Якопо
 
56'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Фаццини Якопо
 
61'
 
Кирьякопулос Георгиос
Траоре Хамед
64'
Бальданци Томмазо
(Сатриано Мартин)
1:0
71'
 
Харрауи Абдау
Торстведт Кристиан
71'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Рожерио да Силва
72'
 
Альварес Агустин
Д'Андреа Лука
77'
Байрами Недим
Бальданци Томмазо
 
78'
Камбьяги Николо
Сатриано Мартин
 
78'
Хаас Николас
Бандинелли Филиппо
 
90'
Занетти Паоло
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Эмполи 27.5% (36)
X 48.1% (63)
Сассуоло 24.4% (32)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
21
Фаццини
Якопо
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
9
Сатриано
Мартин
23
Дестро
Маттиа
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
42
Торстведт
Кристиан
35
Д'Андреа
Лука
9
Пинамонти
Андреа
23
Траоре
Хамед
Эмполи
4-3-1-2
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Эмполи
Сассуоло

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

22 матча

31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:5
СA
1:2
ТМК
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
ТМС
1:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
0:4

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.7

Среднее время на гол

51
52

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.45

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бандинелли Филиппо 2 0.15
Бальданци Томмазо 2 0.15
Ламмерс Сэм 1 0.08
Сатриано Мартин 1 0.08
Дестро Маттиа 1 0.08
Хаас Николас 1 0.08
Байрами Недим 1 0.08
Паризи Фабьяно 1 0.08
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 4 0.31
Лорьенте Арман 2 0.15
Пинамонти Андреа 2 (1) 0.15
Кирьякопулос Георгиос 1 0.08
Торстведт Кристиан 1 0.08
Альварес Агустин 1 0.08
Берарди Доменико 1 0.08
Харрауи Абдау 1 0.08
Антист Жанис 1 0.08
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Траоре Хамед 0 0
Д'Андреа Лука 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рэзван 4 0
Занетти Паоло 2 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 1
Хендерсон Лиам 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Луперто Себастьяно 1 1
Дестро Маттиа 2 0
Стоянович Петар 2 0
Хаас Николас 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Фаццини Якопо 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Джанмарко 5 0
Лопес Максим 4 0
Торстведт Кристиан 3 0
Нето Руан 1 1
Лорьенте Арман 1 1
Энрике Матеус 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0

Результаты матчей

Эмполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сассуоло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

5
8
Эмполи
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сассуоло
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
6
35%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1
Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2
Сассуоло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2
Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3

Результаты матчей

Эмполи
Сассуоло

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
1
12
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 13 10 3 0 31 - 10 33
2. Аталанта 1:1 Заявка 13 8 4 1 19 - 9 28
3. Милан Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
8. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
9. Торино Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
13. Болонья Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
14. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
15. Монца Заявка 12 3 1 8 11 - 21 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 12 1 2 9 11 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Аталанта 1:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Монца Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Аталанта 1:1 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 131
    Эмполи 27.5% (36)
    X 48.1% (63)
    Сассуоло 24.4% (32)
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    Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Сассуоло

    Исход игры
    Эмполи
    27.5% (36)
    Ничья
    48.1% (63)
    Сассуоло
    24.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.16% (51)
    Меньше
    59.84% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    85.04% (108)
    Нет
    14.96% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.5% (57)
    2:1 Эмполи
    18.3% (24)
    1:2 Сассуоло
    16.8% (22)
    1:0 Эмполи
    6.1% (8)
    0:1 Сассуоло
    5.3% (7)
    1:3 Сассуоло
    1.5% (2)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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