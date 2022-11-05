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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Ламия
2:2
Второй тайм: 75'
Волос

Ход матча

10'
Де Винсенти Томас
(Цандарис Фанис)
1:0
38'
1:1
Фернандес Пауло
(Цоканис Тасос)
39'
Нуньес Кристофер
(Давид Симон)
2:1
46'
 
Луна Антонио
Ус Абдул Рахман
46'
 
Мескида Николас
Кноккар Антони
56'
2:2
Баррьентос Жан
(Цоканис Тасос)
68'
Якумакис Петрос
Цилулис Сотирис
 
68'
 
Куциас Георгиос
Делетич Милош

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Волос
2.60
4.70
2.89
Все Коэффициенты
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
4
Адежо
Даниэл
33
Корнезос
Гиоргос
17
Горанов
Иван
23
Цилулис
Сотирис
14
Сливка
Выкинтас
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
9
Манусос
Йоргос
10
Де
Винсенти
Томас
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
23
Ус
Абдул
Рахман
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
17
Кноккар
Антони
7
Делетич
Милош
10
Фернандес
Пауло
9
Ожегович
Огнен
Ламия
4-4-2
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Волос

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:0
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
ТМС
2:0
С
0:0
С
1:0
С
1:0
К
1:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.4

Среднее время на гол

67
225

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
123

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 2 0.18
Нуньес Кристофер 2 0.18
Боакье Ричмонд 1 0.09
Давид Симон 0 0
Асковски Стефан 0 0
Цандарис Фанис 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 5 0.45
Фернандес Пауло 3 0.27
Цоканис Тасос 3 0.27
Ожегович Огнен 2 0.18
Баррьентос Жан 2 (1) 0.18
Луна Антонио 1 0.09
Ван Веерт Том 1 0.09
Куциас Георгиос 1 0.09
Кноккар Антони 1 (1) 0.09
Мескида Николас 0 0
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 4 0
Цилулис Сотирис 4 0
Манусос Йоргос 2 0
Адежо Даниэл 2 0
Асковски Стефан 2 0
Давид Симон 2 0
Нуньес Кристофер 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Горанов Иван 1 0
Де Винсенти Томас 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баррьентос Жан 3 0
Луна Антонио 3 0
Эшковал Жоау 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Сьелис Христос 3 0
Матилья Хавьер 2 0
Клейман Борис 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Фернандес Пауло 2 0
Алхо Николай 0 1
Ожегович Огнен 1 0
Делетич Милош 1 0
Кноккар Антони 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

Ламия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
1
Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

2
9
Ламия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Волос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

2
10

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

3
18
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 1
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
33%
3
17%
46-60
1
33%
4
22%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
17%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2
Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0
Волос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0
Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2

Результаты матчей

Ламия
Волос

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
3 раза 30%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ламия
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
9
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 10 0 0 20 - 3 30
2. АЕК 10 8 0 2 19 - 4 24
3. Волос 2:2 11 6 3 2 19 - 15 21
4. Олимпиакос 10 6 2 2 16 - 7 20
5. ПАОК 10 4 4 2 11 - 10 16
6. Арис Салоники 10 4 2 4 11 - 11 14
7. Панетоликос 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Атромитос 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Ламия 2:2 11 1 6 4 5 - 12 9
10. ПАС Янина 10 2 3 5 11 - 20 9
11. Астерас 10 1 6 3 9 - 11 9
12. ОФИ 10 1 4 5 8 - 15 7
13. Левадиакос 10 1 3 6 6 - 14 6
14. Ионикос 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
3. АЕК 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Арис Салоники 6 3 2 1 8 - 5 11
5. ПАОК 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Волос 2:2 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Ламия 2:2 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
13. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
14. ОФИ 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
2. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Волос 2:2 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Астерас 6 0 4 2 7 - 9 4
9. Ламия 2:2 6 0 4 2 2 - 5 4
10. Арис Салоники 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Волос Делетич Милош 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Волос
2.60
4.70
2.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 2:2 Волос онлайн

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