Тур: 11. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
1:0
10' ГолДе Винсенти Томас
1:1
38' ГолФернандес Пауло
2:1
39' ГолНуньес Кристофер
2:2
56' ГолБаррьентос Жан
75' Желтая карточкаФернандес Пауло
76' Желтая карточкаМанусос Йоргос
79' Желтая карточкаМескида Николас
90'+6
Ход матча
10'
38'
1:1
39'
2:1
56'
2:2
75'
76'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
26
Эшковал
Жоау
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Ламия
Волос
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.4
Среднее время на гол
67
225
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
123
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Винсенти Томас
|2
|0.18
|Нуньес Кристофер
|2
|0.18
|Боакье Ричмонд
|1
|0.09
|Давид Симон
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|5
|0.45
|Фернандес Пауло
|3
|0.27
|Цоканис Тасос
|3
|0.27
|Ожегович Огнен
|2
|0.18
|Баррьентос Жан
|2 (1)
|0.18
|Луна Антонио
|1
|0.09
|Ван Веерт Том
|1
|0.09
|Куциас Георгиос
|1
|0.09
|Кноккар Антони
|1 (1)
|0.09
|Мескида Николас
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|4
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|0
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Давид Симон
|2
|0
|Нуньес Кристофер
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Горанов Иван
|1
|0
|Де Винсенти Томас
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цандарис Фанис
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Корнезос Гиоргос
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Луна Антонио
|3
|0
|Эшковал Жоау
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Сьелис Христос
|3
|0
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Алхо Николай
|0
|1
|Мескида Николас
|1
|0
|Ожегович Огнен
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Кноккар Антони
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Волос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
3
Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
2
9
Ламия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Волос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
4
12
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
5
20
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 1
2
40%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
1
20%
4
20%
31-45
1
20%
4
20%
46-60
1
20%
4
20%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
3
21%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2
Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0
Волос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0
Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2
Результаты матчей
Ламия
Волос
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ламия
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
101
110
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|10
|0
|0
|20 - 3
|30
|2.
|АЕК
|10
|8
|0
|2
|19 - 4
|24
|3.
|Волос
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|4.
|Олимпиакос
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|5.
|ПАОК
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|6.
|Арис Салоники
|0:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Атромитос
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|9.
|Ламия
|11
|1
|6
|4
|5 - 12
|9
|10.
|ПАС Янина
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|11.
|Астерас
|10
|1
|6
|3
|9 - 11
|9
|12.
|ОФИ
|0:0
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|13.
|Левадиакос
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|14.
|Ионикос
|0:0
|11
|0
|5
|6
|8 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|ПАОК
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Атромитос
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Ионикос
|0:0
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|13.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|ОФИ
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Арис Салоники
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Ламия
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|11.
|Атромитос
|0:0
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|Волос
|Делетич Милош
|5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Астерас
|Костаньо Хосе
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3