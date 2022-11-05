Тур: 11. Стадион: Ника.
4:1
Второй тайм: 77'
0'
1:0
8' ГолРыбалка Сергей
26' Желтая карточкаСмирный Евгений
33' Желтая карточкаЛысенко Владимир
1:1
53' ПенальтиОреховский Павел
61' Желтая карточкаБезбородько Денис
2:1
61' ПенальтиТретьяков Максим
3:1
69' ПенальтиРыбалка Сергей
4:1
73' ГолТретьяков Максим
Ход матча
8'
1:0
26'
33'
53'
1:1
61'
2:1
69'
3:1
72'
73'
4:1
31
Билык
Олег
14
Милько
Вадим
27
Кузык
Денис
69
Ильин
Олег
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
Главный тренер: Yury Gura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Александрия
Колос Ковалёвка
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|4
|0.44
|Третьяков Максим
|3 (1)
|0.33
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.22
|Рыбалка Сергей
|2 (1)
|0.22
|Демченко Александр
|1
|0.11
|Мирошниченко Денис
|1
|0.11
|Ковалец Кирилл
|1
|0.11
|Волошин Викентий
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|3 (3)
|0.3
|Ильин Олег
|1
|0.1
|Милько Вадим
|1
|0.1
|Мякушко Сергей
|1
|0.1
|Безбородько Денис
|1
|0.1
|Чоботенко Сергей
|1
|0.1
|Гончаренко Роман
|1
|0.1
|Болбат Сергей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maksym Dyachuk
|1
|1
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Кожушко Олег
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Бабогло Владислав
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Авагимян Артур
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Bogdan Kobzar
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безбородько Денис
|5
|0
|Лысенко Владимир
|4
|0
|Милько Вадим
|4
|0
|Новак Евгений
|3
|0
|Золотов Николай
|3
|0
|Ореховский Павел
|3
|0
|Мякушко Сергей
|1
|1
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Ильин Олег
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
7
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
3
50%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
38%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
3
43%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Александрия - Львов 2:0 Александрия - Кривбасс 2:0 Черноморец Од - Александрия 1:2
Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0
Результаты матчей
Александрия
Колос Ковалёвка
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Александрия
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
62
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21 - 4
|25
|2.
|Заря
|10
|7
|1
|2
|23 - 15
|22
|3.
|Александрия
|4:1
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|4.
|Шахтёр Донецк
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|5.
|Колос Ковалёвка
|1:4
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|6.
|Металлист
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|7.
|Верес
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|8.
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|9.
|Динамо Киев
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Металлист-1925
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|11.
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|13.
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|15.
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Черноморец Од
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Колос Ковалёвка
|1:4
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|Днепр-1
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|Александрия
|4:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Динамо Киев
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Металлист-1925
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Александрия
|4:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Минай
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|1:4
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (2)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|4 (5)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Верес
|Дахновский Виталий
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
Прогнозы на матч Александрия 4:1 Колос Ковалёвка
Исход игры
Александрия
80.6% (104)
Ничья
14.7% (19)
Колос Ковалёвка
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
40.32% (50)
Меньше
59.68% (74)
Обе команды забьют
Да
51.61% (64)
Нет
48.39% (60)
Популярный счёт
2:1 Александрия
33.3% (43)
1:0 Александрия
33.3% (43)
1:1 Ничья
12.4% (16)
2:0 Александрия
8.5% (11)
1:2 Колос Ковалёвка
2.3% (3)
3:0 Александрия
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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